Влітку займатися сексом – та ще морока. Воно й не дивно, адже вам постійно спекотно, з вас тече піт, та й не надто вже хочеться багато рухатися. Взимку ж, здавалося б, створені ідеальні умови для плотських утіх. Men 24 знає 6 крутих поз, які дозволять отримати ще більше задоволення від заняття сексом взимку. Візьми на озброєння!

Взимку головне – не замерзнути та не захворіти. Якщо вірити науковцям, то секс здатний зміцнити твій імунітет. Додай до цього відмінні секс-пози від Men 24, які дозволять отримати ще й максимум задоволення. Зауважимо, що усі ці пози можна сміливо виконувати під ковдрою, якщо ти страшенні мерзлюки.

Варте уваги 5 версій пози 69, які дозволять отримати ще більше задоволення під час сексу

1. Зимовий місіонер

У місіонерській позі легко займатися сексом під ковдрою. Залізь на свою кохану та накрийся ковдрою до плечей. Ти навіть можеш руками прикріпити ковдру до ліжка на випадок, якщо вона захоче уперто втекти від вас. Так вам буде тепло не лише від ваших тіл.

Для додаткової стимуляції клітора підклади під стегна подушки, щоб підняти сідниці. Таким чином, ти можеш притиснутися до клітора партнерки, щоб додаткове тертя посилило задоволення.



Поза Зимовий місіонер дозволить зігріватися та насолоджуватися процесом

2. Притиснута ложка

Ляжте на бік один за одним. Підніміть ковдру та влаштуйтеся зручніше, перш ніж починати проникнення ззаду. Ця поза має низку переваг, але найбільш очевидною з них є близькість до партнерки – хто не хоче, щоб його обіймали, коли на вулиці мороз?



У Притиснутій ложці ти примощуєшся позаду своєї партнерки

3. Лежача вершниця

Коли на вулиці так холодно, що соски можуть розрізати лід, єдине, що тобі потрібно, – це дати можливість своїй партнерці лягти на себе під час сексу. Подивімося правді в очі: поза вершниці доволі виснажлива. Тож для полегшення процесу варто спробувати її лежачу варіацію.

Замість того, щоб сидіти прямо, твоя партнерка має лягти тобі на груди, поклавши лікті по обидва боки від обличчя. Вона зможе задавати темп і приділяти своєму клітору стільки уваги, скільки хотітиме. Ти ж можеш обіймати її, пестити тіло та отримувати задоволення від процесу.



Лежача вершниця передбачає тісний контакт, коли твоя партнерка зверху

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4. Загорнутий лотос

Лотоса – дуже інтимна сексуальна поза, яка ідеально підходить для тих холодних ночей, коли ви хочете трохи тепла. Для цього тобі потрібно зручно сісти та дозволити партнерці вилізти тобі на коліна. Важливо: у цій позі ви повинні дивитися один на одного!

Перед тим як сісти, візьми ковдру й оберни нею спину, наче плащем. Вам двом буде максимально комфортно, а також дуже тепло.



Загорнутий лотос – максимально інтимна позиція для заняття сексом

5. Зимовий ведмідь

Ця поза у дечому нагадує doggy-style, але у ній партнерка впирається обличчям у подушку, витягнувши руки до голови. Ти ж стаєш позаду неї. У цьому випадку, як і з лежачою вершницею, ковдру можете накинути поверх голови. Позиція зимовий ведмідь гарантує глибоке проникнення, а тобі – можливість цілком і повністю контролювати амплітуду та темп.



Зимовий ведмідь у дечому нагадує класичну doggy-style

6. Хот-дог

Це ще одна чудова поза, яка дозволить зігрітися зимовими вечорами. У ній твоя партнерка лягає животом на ліжко. В ідеалі – підкласти під стегна подушку. Ти вилазиш на неї зверху, спираючись ліктями та колінами. Для максимального отримання задоволення твоя партнерка може звести до купи стегна.

Якщо ти не надто важкий, але достатньо стомлений – можеш лягти на свою кохану зверху. Такий варіант надзвичайно інтимний, а також дозволяє усім своїм тілом відчути партнера.



Поза Хот-дог передбачає максимальний тактильний контакт

Отримуйте задоволення, грійтеся й експериментуйте з улюбленими позами. Пам'ятай про те, що секс – це не лише дуже приємне, а й надзвичайно корисне заняття. Тож не лінуйся!

Усі ілюстрації Byron Gray

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