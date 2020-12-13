Якщо тобі завжди здавалося, що сексуальним у шлюбі тебе робитимуть кубики пресу, а також володіння різноманітними сексуальними практиками, то це не зовсім так. Наш новий герой знає, що робить кожного чоловіка справді сексуальним в очах його коханої. Секрети та хитрощі дізнавайся на Men 24!

Знайомся, це Корі Пітерсон, батько з Рехобету, штат Алабама. Він вирішив поділитися своїми думками про те, що ж робить справді сексуальним кожного чоловіка у шлюбі. Кумедними порадами ділиться з тобою Men 24!

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Виглядати сексуально, звичайно ж, можна. Але чи знаєш ти, що ще сексуальніше? Прибирання в домі!



Корі переконаний, що прибрати оселю – найсексуальніше, що є в чоловікові / Фото Корі Пітерсона

Корі – яскравий приклад чоловіка, який допомагає коханій по дому, справляється з роллю батька. А на своїй сторінці у фейсбуці він показує, як повинен виглядати чистий й охайний будинок.

Провівши з жінкою 7 років, я обіцяю, що немає нічого сексуальнішого, ніж прислати їй кілька таких фото. Якщо ви, хлопці, думаєте, що ваші стосунки стали застарілими, пошліть їй кілька таких сексуальних світлин, і я обіцяю, що вона тебе підкорить, коли повернеться додому,

– написав він.

Фотографії зроблені по принципу: "До" та "Після". Логічно, що один кадр показує безлад, а інший – порядок, який сам Корі навів у власній оселі. Так він зняв, як прибирає у вітальній, дитячій, пральній, спальній, кухні й інших місцях у будинку.



Більшість фото зроблені по принципу До та Після / Фото Корі Пітерсона

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Що ж до того, наскільки брудне місце насправді, вирішувати тобі: іграшки, приладдя для малювання, дитячі книги й імпровізоване ліжко (воно ж просто матрац), розкиданий по дому одяг, білизна, яка потребує уваги, посуд, який потрібно помити, речі, які потрібно вимити, і так далі.



Корі надіслав ці фото своїй дружині, щоб вразити її / Фото Корі Пітерсона

І ти навіть можеш побачити деяких з винуватців, ймовірно, половини цього безладу – на одній з фотографій одна з двох донечок Корі. На світлині видно, як дитина риється у своїх приладдях для малювання, кидаючи все це на підлогу. У будинку також є два цуценяти, але вони, можливо, не були винними у хаосі. Але це не точно!

Цей жарт став причиною того, що світлини отримали понад 98 тисяч коментарів, а також 422 тисячі репостів на фейсбуці.



Фотографії Корі набрали 422 тисячі репостів у фейсбуці / Фото Корі Пітерсона

Ясна річ, що користувачам мережі сподобалися кумедні фото Корі. Одні жартували, що він сам влаштовував безлад, щоб стати зіркою мережі. Інші ж зауважили, що такий чоловік – справжня знахідка для будь-якої жінки.

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Спробуй прибрати оселю, щоб шокувати свою кохану / Фото Корі Пітерсона

Тож спробуй і ти. Цілком імовірно, що зовсім необов'язково цілими днями просиджувати у спортзалі, щоб вразити свою кохану. Не виключено, що саме наведений порядок в домі дозволить їй по-новому на тебе глянути!