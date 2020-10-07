Якщо ти дивився фільм "Дедпул", то чудово знаєш, що між Г'ю Джекманом (Росомахою) та Раяном Рейнольдсом (Дедпулом), м'яко кажучи, натягнуті відносини. Але актори тролять один одного не лише на знімальному майданчику, а й поза ним. Про це свідчить нова реклама, в якій голим знявся Джекман. Рейнольдс просто не міг втриматися, аби щось не написати.

Г'ю Джекман знявся у рекламному ролику австралійської взуттєвої марки R.M. Williams. З одягу на акторові лише пара взуття. Дивися відео на Men 24.

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Рекламний ролик показує нам Г'ю Джекмана, котрий сидить перед представником бренду R.M. Williams. Він пояснює акторові, що не гоже ходити в одних лише черевиках. І попри те, що в контракті зірки прописано, що він зобов'язаний носити винятково взуття від R.M. Williams, але це геть зовсім не означає, що крім пари черевиків на ньому не повинно бути одягу взагалі.

Актор невимушено відповідає, що комфортно почувається у челсі австралійського бренду, а також усіляко нахвалює пару взуття. Наприкінці відео він додає, що у R.M. Williams зручне геть усе, навіть крісло.

"Забирайте, я все одно збирався його спалити", – приречено відповів співробітник R.M. Williams.

Ролик Г'ю Джекман виклав на своїй сторінці у твіттері. І на нього уже відреагував його палкий прихильник Раян Рейнольдс. Його зацікавило крісло.

"Це крісло з мого офісу?", – спитав Рейнольдс у коментарях.

Is that the chair from my office? — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) October 1, 2020

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