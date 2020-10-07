Если ты смотрел фильм "Дэдпул", то прекрасно знаешь, что между Хью Джекманом (Росомахой) и Райаном Рейнольдсом (Дэдпулом), мягко говоря, натянутые отношения. Но актеры тролят друг друга не только на съемочной площадке, но и вне ее. Об этом свидетельствует новая реклама, в которой голым снялся Джекман. Рейнольдс просто не мог удержаться, чтобы что-то не написать.

Хью Джекман снялся в рекламном ролике австралийской обувной марки R.M. Williams. Из одежды на актере б ы ла лишь пара обуви. Смотри видео на Men 24 .

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Рекламный ролик показывает нам Хью Джекмана, который сидит перед представителем бренда R.M. Williams. Он объясняет актеру, что не хорошо ходить в одних только ботинках. И несмотря на то, что в контракте звезды прописано, что он обязан носить исключительно обувь от R.M. Williams, это совершенно не означает, что кроме пары ботинок на нем не должно быть одежды вообще.

Актер непринужденно отвечает, что комфортно чувствует себя в челси австралийского бренда, а также всячески нахваливает пару обуви. В конце видео он добавляет, что в R.M. Williams удобное абсолютно все, даже кресло.

"Забирайте, я все равно собирался его сжечь" , – обреченно ответил сотрудник R.M. Williams.

Ролик Хью Джекман выложил на своей странице в твиттере. И на него уже отреагировал его пылкий фанат Рейнольдс. Его заинтересовало кресло.

"Это кресло из моего офиса?" – спросил Рейнольдс в комментариях.

Это стул из моего офиса? - Райан Рейнольдс (@VancityReynolds) 1 октября 2020 г.