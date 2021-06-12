Холли Сондерс на этот раз решила пойти из козырей. Для этого она выложила в сеть фото, на котором позирует в экстремальном нижнем белье. Сразу же заметим, что оно едва прикрывает ее тело. Что очень понравилось подписчикам 34-летней красавицы.

Примечательно Vodka Brand Champion 2021: Nemiroff стал водочным брендом №1 в мире

"Всегда классика", – написала она под постом, подписав фотографа Эшли К, которая работала над этим кадром.

Пользователям сети понравился откровенный образ бывшей гольфистки, ее стальной пресс, а также соблазнительные изгибы. Поэтому они охотно засыпали Холли не только лайками, но и комментариями:

"Возрожденная богиня-воин";

"Один из моих самых любимых фото";

"Это моя девочка!";

"Чрезвычайно потрясающая";

"Абсолютно невероятная";

"У тебя чрезвычайное тело";

"Очень жарко";

"Становишься лучше с каждым днем".

Айда подписываться на Холли Сондерс. Гарантируем, что на ее странице в инстаграме еще будет достаточно много жарких фото, которые лишат тебя покоя и сна.