Холли Сондерс на этот раз решила пойти из козырей. Для этого она выложила в сеть фото, на котором позирует в экстремальном нижнем белье. Сразу же заметим, что оно едва прикрывает ее тело. Что очень понравилось подписчикам 34-летней красавицы.

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"Всегда классика", – написала она под постом, подписав фотографа Эшли К, которая работала над этим кадром.

Пользователям сети понравился откровенный образ бывшей гольфистки, ее стальной пресс, а также соблазнительные изгибы. Поэтому они охотно засыпали Холли не только лайками, но и комментариями:

  • "Возрожденная богиня-воин";
  • "Один из моих самых любимых фото";
  • "Это моя девочка!";
  • "Чрезвычайно потрясающая";
  • "Абсолютно невероятная";
  • "У тебя чрезвычайное тело";
  • "Очень жарко";
  • "Становишься лучше с каждым днем".

Айда подписываться на Холли Сондерс. Гарантируем, что на ее странице в инстаграме еще будет достаточно много жарких фото, которые лишат тебя покоя и сна.

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