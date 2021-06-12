Холли Сондерс на этот раз решила пойти из козырей. Для этого она выложила в сеть фото, на котором позирует в экстремальном нижнем белье. Сразу же заметим, что оно едва прикрывает ее тело. Что очень понравилось подписчикам 34-летней красавицы.
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"Всегда классика", – написала она под постом, подписав фотографа Эшли К, которая работала над этим кадром.
Пользователям сети понравился откровенный образ бывшей гольфистки, ее стальной пресс, а также соблазнительные изгибы. Поэтому они охотно засыпали Холли не только лайками, но и комментариями:
- "Возрожденная богиня-воин";
- "Один из моих самых любимых фото";
- "Это моя девочка!";
- "Чрезвычайно потрясающая";
- "Абсолютно невероятная";
- "У тебя чрезвычайное тело";
- "Очень жарко";
- "Становишься лучше с каждым днем".
Айда подписываться на Холли Сондерс. Гарантируем, что на ее странице в инстаграме еще будет достаточно много жарких фото, которые лишат тебя покоя и сна.
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