GoPro оголосила 56 переможців свого третього щорічного конкурсу Million Dollar Challenge. Кожен з них отримав по 17 857 доларів США (приблизно 507 тисяч гривень). GoPro також випустила свою третю збірку роликів переможців, демонструючи деякі з найкрутіших речей, які ти можеш зробити з новим GoPro Hero 9 Black в 4K. Дивися вражаючий ролик на Men 24!

Цьогоріч Million Dollar Challenge проводять уже втретє. Але ми маємо можливість не лише подивитися крутезні ролики, а й пишатися українцем, котрий потрапив до списку переможців. Розповідаємо найцікавіше на Men 24!

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"Million Dollar Challenge – це те, де ми просимо наших клієнтів показати нам, що вони можуть робити з нашою новітньою флагманської камерою, в цьому випадку Hero 9 Black. Це також наш шанс зробити великий внесок до спільноти GoPro. Наша спільнота підтримує наш бренд, і ми любимо відзначати їх творчість за допомогою відео "Виклик на мільйон доларів" і значних грошових призів, які допомагають їм ще більше розвиватися", – говорить засновник і генеральний директор GoPro Ніколас Вудман.

GoPro Million Dollar Challenge, дивися ролик з найкращими відео 2020 року:

Цьогоріч подали понад 29 тисяч заявок зі 125 країн світу. Команді знадобилося понад 250 годин на перегляд кожного кліпу, щоб потім зробити остаточний вибір.

З повним переліком переможців можна ознайомитися за цим посиланням.

Назар Дорош – єдиний українець, котрий потрапив до переліку переможців. Хлопець вражає божевільними та сміливими фото та відео, які він регулярно викладає на своїй сторінці в інстаграмі. І на нього ми наполегливо рекомендуємо підписатися. Регулярний сплеск адреналіну гарантуємо!

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Конкурс на мільйон доларів від GoPro проводиться щорічно. Якщо ти хочеш перевірити власні сили – не бійся зареєструватися у конкурсі. Цілком імовірно, що саме ти станеш одним з переможців конкурсу у 2021 році!