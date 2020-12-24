GoPro объявила 56 победителей своего третьего ежегодного конкурса Million Dollar Challenge. Каждый из них получил по 17 857 долларов США (примерно 507 000 гривен). GoPro также выпустила свой третий сборник роликов победителей, демонстрируя некоторые из самых крутых вещей, которые ты можешь сделать с новым GoPro Hero 9 Black в 4K. Смотри впечатляющий ролик на Men 24!

В этом году Million Dollar Challenge проводится уже в третий раз. Но мы имеем возможность не только посмотреть крут ы е ролики, но и гордиться украинцем, который попал в список победителей. Рассказываем самое интересное на Men 24 !

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"Million Dollar Challenge – это то, где мы просим наших клиентов показать нам, что они могут делать с нашей новейшей флагманской камерой, в этом случае Hero 9 Black. Это также наш шанс сделать большой вклад в сообщество GoPro. Наше сообщество поддерживает наш бренд, и мы любим отмечать их творчество с помощью видео "Вызов на миллион долларов" и значительных денежных призов, которые помогают им еще больше развиваться" , – говорит основатель и генеральный директор GoPro Николас Вудман.

GoPro Million Dollar Challenge, смотри ролик с лучшими видео 2020:

В этом году подали более 29 000 заявок из 125 стран мира. Команде понадобилось более 250 часов в просмотр каждого клипа, чтобы потом сделать окончательный выбор.

С полным списком победителей можно ознакомиться по этой ссылке .

Назар Дорош – единственный украинец, который попал в список победителей. Парень поражает сумасшедшими и смелыми фото и видео, которые он регулярно выкладывает на своей странице в инстаграме. И на него мы настоятельно рекомендуем подписаться. Регулярный всплеск адреналина гарантируем!

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