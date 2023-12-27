*натисни на свій знак Зодіаку, щоб дізнатися актуальний прогноз на 2024 рік

Якщо ти шукав передбачення на 2024 рік, карти Таро можуть дати тобі їх. Щоб ти попрацював зі своїми планами, був готовим до того, що попереду, і мав усі інструменти, щоб за потреби зробити зміни. Коли людина передбачає, що може статися, шлях стає легшим. А ми на Men 24 спробуємо цьому посприяти.

Також цікаво Феєрія смаку та емоцій: найпопулярніші коктейлі 2023 року

Гороскоп Таро для чоловіків на 2024 рік

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп Таро на 2024 рік для Овна

Титульна масть – Жезли. Овни чудово проведуть час у парі й навіть можуть мати нагоду одружитися. Крім того, вони будуть відчувати все більшу і більшу закоханість у своїх половинок. Що стосується грошей і фінансів, можна розраховувати на інвестиції в щось велике, що дасть результат вдесятеро. У 2024 році Овни житимуть безбідно і не натраплять на серйозну фінансову кризу. Можна розраховувати на успіхи в навчанні та професійній діяльності, де буде величезна вдячність і визнання. Висока ймовірність знайти роботу своєї мрії. Хто планує змінити кар'єру, має триматися якнайдалі від неприємностей на новій роботі.

Овни чудово проведуть час у парі й навіть можуть мати нагоду одружитися. Крім того, вони будуть відчувати все більшу і більшу закоханість у своїх половинок. Що стосується грошей і фінансів, можна розраховувати на інвестиції в щось велике, що дасть результат вдесятеро. У 2024 році Овни житимуть безбідно і не натраплять на серйозну фінансову кризу. Можна розраховувати на успіхи в навчанні та професійній діяльності, де буде величезна вдячність і визнання. Висока ймовірність знайти роботу своєї мрії. Хто планує змінити кар'єру, має триматися якнайдалі від неприємностей на новій роботі. Порада року: тримай хороші часи біля себе!

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп Таро на 2024 рік для Тельців

Титульна карта – Ієрофант. Тельці можуть опинитися в довгострокових відносинах з дуже сумісними партнерами, які забезпечать їх всім, чого вони бажають емоційно. Але ці стосунки будуть одночасно суворими й радісними. Що стосується економічної стабільності та пов'язаного з нею вибору, Таро просить Овнів бути дуже обережними зі своїми грошима й уникати необдуманих рішень. Можливо, доведеться відкласти певні кошти на надзвичайні потреби. Варто уникати схем швидкого заробітку, вони принесуть неприємності. У 2024 будуть надходити знання і підтримка з різних джерел. Можливо, доведеться додатково працювати, щоб досягти успіху. Нарешті, Тельці повинні бути обережними у своїх діях і завжди бути вдячними за те, що вони мають.

Тельці можуть опинитися в довгострокових відносинах з дуже сумісними партнерами, які забезпечать їх всім, чого вони бажають емоційно. Але ці стосунки будуть одночасно суворими й радісними. Що стосується економічної стабільності та пов'язаного з нею вибору, Таро просить Овнів бути дуже обережними зі своїми грошима й уникати необдуманих рішень. Можливо, доведеться відкласти певні кошти на надзвичайні потреби. Варто уникати схем швидкого заробітку, вони принесуть неприємності. У 2024 будуть надходити знання і підтримка з різних джерел. Можливо, доведеться додатково працювати, щоб досягти успіху. Нарешті, Тельці повинні бути обережними у своїх діях і завжди бути вдячними за те, що вони мають. Порада року: не дозволяй справам затьмарювати голову.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп Таро на 2024 рік для Близнюків

Титульна карта – Закохані. Близнюки зможуть зустріти когось особливого і вартісного. Ця людина не тільки допоможе Близнюкам пізнати суть любові, але й зробить їх дуже щасливими. Але є загроза страждати від тривоги та стресу. Також Близнюки можуть розраховувати на премію чи збільшення доходу, на фінансову рівновагу і стабільність. Але слід приділити час навичкам бюджетування. Що стосується освіти й роботи, Близнюки будуть рости в кар'єрі, але можуть натрапити на проблеми у висловлюванні своєї думки. Варто зосередитися на діловому аспекті кар'єри, а також вивчити нові сфери.

Близнюки зможуть зустріти когось особливого і вартісного. Ця людина не тільки допоможе Близнюкам пізнати суть любові, але й зробить їх дуже щасливими. Але є загроза страждати від тривоги та стресу. Також Близнюки можуть розраховувати на премію чи збільшення доходу, на фінансову рівновагу і стабільність. Але слід приділити час навичкам бюджетування. Що стосується освіти й роботи, Близнюки будуть рости в кар'єрі, але можуть натрапити на проблеми у висловлюванні своєї думки. Варто зосередитися на діловому аспекті кар'єри, а також вивчити нові сфери. Порада року: не стримуй себе від вивчення нових аспектів життя.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп Таро на 2024 рік для Рака

Титульна карта – Колісниця. Ракам доведеться скористатися можливістю здобути бажане, тому що чекати безглуздо. Але доведеться й зійти зі свого шляху, щоб попросити у партнерів бажане. Таро закликають Раків бути впевненими й рішучими, щоб мати те, чого вони хочуть. Щодо фінансів, то, можливо, доведеться прокинутися і подбати про правильне витрачання коштів. Раки повинні наполегливо працювати, щоб підтримувати баланс і уникати нерозважливих витрат та непродуманих рішень. Нарешті, слід старанно вчитися і бути цілеспрямованими у професійному житті, оскільки без мотивації, рішучості та зосередженості робота може постраждати.

Ракам доведеться скористатися можливістю здобути бажане, тому що чекати безглуздо. Але доведеться й зійти зі свого шляху, щоб попросити у партнерів бажане. Таро закликають Раків бути впевненими й рішучими, щоб мати те, чого вони хочуть. Щодо фінансів, то, можливо, доведеться прокинутися і подбати про правильне витрачання коштів. Раки повинні наполегливо працювати, щоб підтримувати баланс і уникати нерозважливих витрат та непродуманих рішень. Нарешті, слід старанно вчитися і бути цілеспрямованими у професійному житті, оскільки без мотивації, рішучості та зосередженості робота може постраждати. Порада року: проси й отримаєш, і не бійся будувати життя своєї мрії!

Варто побачити Ними надихалися усі: 10 найстильніших чоловіків планети у 2023 році

Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Гороскоп Таро на 2024 рік для Лева

Титульна карта – Світ. Левам, можливо, доведеться переглянути свою поведінку щодо партнера і не триматися за обмежувальні переконання та ідеї. У парі обоє повинні докладати зусиль. Левам варто бути більш схильними до співпраці, співчутливими та адаптивними. Вони мають знати, коли потрібно перестати бути впертими, коли встановити рівновагу і мир. Це саме стосується і фінансів. Можливо, доведеться ще більше працювати над своєю цілеспрямованістю і рішучістю, щоб витрачати менше і більше заощаджувати. Завдяки цьому Леви будуть насолоджуватися фінансовим комфортом і стабільністю у 2024 році. Щасливі стосунки та економічний стан забезпечать хороше самопочуття. Також Леви повинні знати, що цей рік відкриє різні нові двері, і можна буде долучитися до професійних проєктів, які підвищать інтерес і допоможуть їм навчитися нового.

Левам, можливо, доведеться переглянути свою поведінку щодо партнера і не триматися за обмежувальні переконання та ідеї. У парі обоє повинні докладати зусиль. Левам варто бути більш схильними до співпраці, співчутливими та адаптивними. Вони мають знати, коли потрібно перестати бути впертими, коли встановити рівновагу і мир. Це саме стосується і фінансів. Можливо, доведеться ще більше працювати над своєю цілеспрямованістю і рішучістю, щоб витрачати менше і більше заощаджувати. Завдяки цьому Леви будуть насолоджуватися фінансовим комфортом і стабільністю у 2024 році. Щасливі стосунки та економічний стан забезпечать хороше самопочуття. Також Леви повинні знати, що цей рік відкриє різні нові двері, і можна буде долучитися до професійних проєктів, які підвищать інтерес і допоможуть їм навчитися нового. Порада року: хапайся за можливості, коли вони з'являться.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Гороскоп Таро на 2024 рік для Діви

Титульна карта – Диявол. Діви можуть опинитися в оточенні страху, який буде заважати їм рости й розвиватися. Страх і тривога вплинуть на всі сфери життя. Що стосується кохання, то люди під цим знаком знайдуть любов і романтику і зможуть провести кілька важливих моментів зі своїми партнерами. А самотні Діви зустрінуть відповідну їм пару, що візьме на себе ініціативу і побудує сильну динаміку. Щодо грошей прогноз сприятливий, але треба відчувати себе більш відповідальними. Загалом у 2024 Дівам не доведеться турбуватися про своє благополуччя. Студентам і професіоналам слід зберігати спокій і не втрачати самоконтроль через дрібниці. Хто працює у сферах фінансів або математики, добре проведе рік, а от люди, які навчаються або працюють у сфері комунікацій та маркетингу, можуть мати проблеми.

Діви можуть опинитися в оточенні страху, який буде заважати їм рости й розвиватися. Страх і тривога вплинуть на всі сфери життя. Що стосується кохання, то люди під цим знаком знайдуть любов і романтику і зможуть провести кілька важливих моментів зі своїми партнерами. А самотні Діви зустрінуть відповідну їм пару, що візьме на себе ініціативу і побудує сильну динаміку. Щодо грошей прогноз сприятливий, але треба відчувати себе більш відповідальними. Загалом у 2024 Дівам не доведеться турбуватися про своє благополуччя. Студентам і професіоналам слід зберігати спокій і не втрачати самоконтроль через дрібниці. Хто працює у сферах фінансів або математики, добре проведе рік, а от люди, які навчаються або працюють у сфері комунікацій та маркетингу, можуть мати проблеми. Порада року: не обмежуй себе ретроспективним мисленням, дозволь собі розвиватися!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп Таро на 2024 рік для Терезів

Титульна масть – Мечі. Терезів чекає насичений рік, вони будуть витрачати багато часу на роботу з різними проєктами та ідеями. На відпочинок і розслаблення у них майже не буде часу. Щодо романтичних стосунків, то у 2024 Терези будуть дуже перебірливими й можуть не дати шансів нікому показати своє кохання. А проте Терези будуть наполегливо працювати, щоб їхні стосунки залишалися щасливими. Що стосується фінансів, то Терези будуть мудрими та вдумливими, і не будуть витрачати свої гроші недбало. Вони також навчаться розставляти пріоритети та досягати рівноваги. Що стосується навчання та професійної діяльності, то Терези будуть щирими у своїх зусиллях і працюватимуть наполегливо, утім, не зосереджуючись на результаті. Вони також не зупиняться на досягнутому в процесі самовдосконалення.

Терезів чекає насичений рік, вони будуть витрачати багато часу на роботу з різними проєктами та ідеями. На відпочинок і розслаблення у них майже не буде часу. Щодо романтичних стосунків, то у 2024 Терези будуть дуже перебірливими й можуть не дати шансів нікому показати своє кохання. А проте Терези будуть наполегливо працювати, щоб їхні стосунки залишалися щасливими. Що стосується фінансів, то Терези будуть мудрими та вдумливими, і не будуть витрачати свої гроші недбало. Вони також навчаться розставляти пріоритети та досягати рівноваги. Що стосується навчання та професійної діяльності, то Терези будуть щирими у своїх зусиллях і працюватимуть наполегливо, утім, не зосереджуючись на результаті. Вони також не зупиняться на досягнутому в процесі самовдосконалення. Порада року: наполегливо працюй, щоб поліпшити своє життя.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Гороскоп Таро на 2024 рік для Скорпіона

Карта року – Імператор. Для Скорпіонів у 2024 році настане напружений час. Доведеться не тільки працювати більше, ніж зазвичай, але і допомагати оточуючим, а також стати більш активним у всіх аспектах свого життя. У стосунках Скорпіони можуть розраховувати на відновлення зв'язку з колишньою коханою людиною, але це може спричинити проблеми в житті. Варто бути обережним, бо приїзд цієї людини не є добрим знаком. Що стосується грошей, освіти та кар'єри, Скорпіони будуть відчувати злети й падіння. Вони матимуть несподівані витрати, які спустошать кишені. У них також не все буде гаразд у навчанні та професійній діяльності. Треба бути обережнішими, уникати поспішних рішень і приділяти достатньо часу саморозвитку. Можливо, доведеться уникати спілкування з людьми, які не приносять користі, наприклад, з деякими колегами.

Для Скорпіонів у 2024 році настане напружений час. Доведеться не тільки працювати більше, ніж зазвичай, але і допомагати оточуючим, а також стати більш активним у всіх аспектах свого життя. У стосунках Скорпіони можуть розраховувати на відновлення зв'язку з колишньою коханою людиною, але це може спричинити проблеми в житті. Варто бути обережним, бо приїзд цієї людини не є добрим знаком. Що стосується грошей, освіти та кар'єри, Скорпіони будуть відчувати злети й падіння. Вони матимуть несподівані витрати, які спустошать кишені. У них також не все буде гаразд у навчанні та професійній діяльності. Треба бути обережнішими, уникати поспішних рішень і приділяти достатньо часу саморозвитку. Можливо, доведеться уникати спілкування з людьми, які не приносять користі, наприклад, з деякими колегами. Порада року: будь дуже обережний з вибором і роллю людей у твоєму житті.

Варто почитати Подарунки на Новий рік чоловікові чи хлопцеві: дещо недороге і дещо з дорожчого

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Гороскоп Таро на 2024 рік для Стрільців

Титульна масть – Пентаклі. Стрільцям доведеться пережити деякі несприятливі ситуації, які випробують їхнє терпіння. Вони також будуть відчувати себе трохи не у своїй тарілці, і їм буде важко подолати виклики, що виникають на шляху. Однак вони можуть побачити й кращі дні, якщо будуть вірити в себе. Самотні Стрільці матимуть шанс створити прекрасний зв'язок з кимось особливим, хто буде любити їх усім серцем. Водночас віддані люди можуть натрапити на деякі перешкоди в особистому житті. У фінансовому плані удача буде прихильною, Стрільці будуть легко керувати своїми грошима, а джерела доходу збільшаться. На роботі потрібно приймати зміни, а не боротися з ними. Важливо пам'ятати, що все відбувається не просто так, і від життя не втечеш. Студенти матимуть можливості для здобуття кращої освіти та, можливо, вступлять до омріяних університетів.

Стрільцям доведеться пережити деякі несприятливі ситуації, які випробують їхнє терпіння. Вони також будуть відчувати себе трохи не у своїй тарілці, і їм буде важко подолати виклики, що виникають на шляху. Однак вони можуть побачити й кращі дні, якщо будуть вірити в себе. Самотні Стрільці матимуть шанс створити прекрасний зв'язок з кимось особливим, хто буде любити їх усім серцем. Водночас віддані люди можуть натрапити на деякі перешкоди в особистому житті. У фінансовому плані удача буде прихильною, Стрільці будуть легко керувати своїми грошима, а джерела доходу збільшаться. На роботі потрібно приймати зміни, а не боротися з ними. Важливо пам'ятати, що все відбувається не просто так, і від життя не втечеш. Студенти матимуть можливості для здобуття кращої освіти та, можливо, вступлять до омріяних університетів. Порада року: не забувай приймати зміни, а не тікати від них.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп Таро на 2024 рік для Козерога

Титульна масть – Чаші. Козерогам доведеться натрапити на деякі зміни, які можуть бути позитивними, а можуть і не бути. Деякі зміни допоможуть рости й розширювати своє життя, інші ж можуть спричинити стрес. Козероги повинні бути обережними з усім, що трапляється на їхньому шляху. 2024 рік принесе й деякі проблеми в любовному житті, траплятимуться непотрібні конфлікти й хаос у парі. Є навіть ймовірність розриву стосунків. Що стосується фінансів, то Козероги матимуть стабільний дохід, гроші не будуть проблемою. Однак можуть виникнути деякі труднощі з самопочуттям. Студентам і професіоналам слід уникати необдуманих рішень, звертати увагу на свої вчинки та припинити робити те, що може вплинути на навчання чи кар'єру. Також можна почати бізнес, щоб розширити свою професійну діяльність.

Козерогам доведеться натрапити на деякі зміни, які можуть бути позитивними, а можуть і не бути. Деякі зміни допоможуть рости й розширювати своє життя, інші ж можуть спричинити стрес. Козероги повинні бути обережними з усім, що трапляється на їхньому шляху. 2024 рік принесе й деякі проблеми в любовному житті, траплятимуться непотрібні конфлікти й хаос у парі. Є навіть ймовірність розриву стосунків. Що стосується фінансів, то Козероги матимуть стабільний дохід, гроші не будуть проблемою. Однак можуть виникнути деякі труднощі з самопочуттям. Студентам і професіоналам слід уникати необдуманих рішень, звертати увагу на свої вчинки та припинити робити те, що може вплинути на навчання чи кар'єру. Також можна почати бізнес, щоб розширити свою професійну діяльність. Порада року: не дозволяй речам контролювати тебе і бери на себе відповідальність за своє життя.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп Таро на 2024 рік для Водолія

Титульна карта – Маг. Водолії будуть дуже амбітними й мотивованими та зроблять все можливе, щоб просунутися у кар'єрі. Загалом вони будуть щасливі в більшості аспектів свого життя. У стосунках Водолії будуть переживати перепади, які можуть зробити їх нещасними та емоційними. Але Всесвіт каже, що бути емоційним і м'яким – це нормально. Що стосується грошей, то Водоліям, можливо, доведеться навчитися краще планувати бюджет і приймати фінансові рішення. Таро радить бути уважними до здоров'я і не йти на компроміси в питаннях самопочуття. Що стосується навчання, наукової діяльності та кар'єри, то Водоліям, можливо, доведеться дослідити нові сфери та почати готуватися до випробувань, які допоможуть кар'єрі стати кращою.

Водолії будуть дуже амбітними й мотивованими та зроблять все можливе, щоб просунутися у кар'єрі. Загалом вони будуть щасливі в більшості аспектів свого життя. У стосунках Водолії будуть переживати перепади, які можуть зробити їх нещасними та емоційними. Але Всесвіт каже, що бути емоційним і м'яким – це нормально. Що стосується грошей, то Водоліям, можливо, доведеться навчитися краще планувати бюджет і приймати фінансові рішення. Таро радить бути уважними до здоров'я і не йти на компроміси в питаннях самопочуття. Що стосується навчання, наукової діяльності та кар'єри, то Водоліям, можливо, доведеться дослідити нові сфери та почати готуватися до випробувань, які допоможуть кар'єрі стати кращою. Порада року: навчися працювати зі змінами, а не проти них .

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп Таро на 2024 рік для Риб