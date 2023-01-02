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Одразу зауважимо, що представникам деяких знаків, як-от Овнам чи Близнюкам, пощастило. А от Тельцям і Ракам доведеться похвилюватися. Подробиці розповідаємо на Men 24 у гороскопі для чоловіків на місяць січень 2023 року.

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Гороскоп на місяць: січень 2023 року

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Твоє професійне життя буде плідним цього місяця, ти продовжуватимеш рухатися вперед і видобувати особливу користь від своєї спостережливості та вибагливості. Вдалим буде спілкування з представниками влади та державними установами. А проте витрати можуть перевищувати очікуваний рівень, тому за своїм бюджетом не тільки спостерігай, а й контролюй його. Твоя друга половинка добре прийматиме прояви прихильності, у почуттях буде неабиякий запал. Але вам обом доведеться докласти відчутних зусиль у спілкуванні, якщо ви хочете, щоб це партнерство процвітало.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

У цьому місяці Тельців очікує чимале навантаження. Умови роботи не будуть, м'яко кажучи, оптимальними. Тож уникай небажаних конфліктів зі своїми підлеглими чи колегами. Серед місяця ти несподівано можеш виявити, що не можеш контролювати свої гроші. А причина цьому – схильність до надмірних витрат на сімейні справи. Також, як це не прикро, є загроза зазнати негативного впливу на здоров'я, а це вимагає від тебе обережності. До своєї партнерки ти будеш ставитися з добротою та увагою, але у гострих розмовах, які іноді неодмінно будуть, бодай намагайся зберігати спокій.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Цього місяця тебе чекатиме підвищення – як твого соціального статусу, так і зарплати. Дуже ймовірно, що кожен із твоїх колег показуватиме тобі повну відданість і надаватиме підтримку. Угоди в бізнесі можуть бути прибутковими, якщо не робити відвертих дурниць. Загалом у професійній царині зірки обіцяють прибутки та просування. Щодо особистого життя: переконайся, що твоє его не заважає здоровому любовному зв’язку. І захисти себе від загрози респіраторних захворювань.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Місяць буде досить, скажімо так, помірним. Навіть якщо ти отримаєш грошову вигоду, за нею зазнаєш професійної невдачі, яка зашкодить довірі колег до тебе. Тому слід проявляти пильність буквально в усіх фінансових операціях. З іншого боку, ти матимеш спокій і мотивацію підтримувати мир удома та з близькими. Інтимне спілкування у парі буде приємним. Якщо ти наразі неодружений – схоже, на горизонті з’явиться новий романтичний зв’язок із неабиякими перспективами.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Твої високі мрії та задуми зрештою принесуть плоди. Цього місяця ти зможеш досягти професійних успіхів – скажімо, запустити нову лінійку продуктів або вийти на дуже прибутковий новий ринок. Підвищення у посаді також можливе. Твоя увага здебільшого буде зосереджена на близьких і на заощадженнях, а проте ти зможеш присвятити своїй кар’єрі стільки ж часу та зусиль, скільки й особистому життю. Та будь обережним, бо твої зауваження у бік колег можуть здатися різкими, і це все зіпсує.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Ти матимеш професійну користь від тривалих подорожей. Можеш очікувати фінансової винагороди від професійних починань – якщо приймеш усередині себе підприємницьке мислення. Завдяки оптимістичному світогляду незабаром будеш насолоджуватися кращими робочими умовами на твоїй поточній посаді. В особистому: незалежно від того, чи вже перебуваєш у пристрасних стосунках, чи хочеш почати нові, ти будеш готовий емоційно. Стосунки з родичами залишаться задовільними.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Ти будеш підходити до виконання завдань методично і з упевненістю в собі. Маєш усі підстави вірити в план, з яким працював, або в ділову домовленість, на яку сподівався. Якщо хочеш вникати у фінансові дрібниці, цей місяць буде важким – тому будь обережний із витратами. Ти використаєш свою спокійну поведінку та досвід у близьких особистих стосунках, щоб покращити їх. Можливо, ти з половинкою вирушите разом на веселу та спокійну екскурсію (це гарна ідея).

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Трудова етика та реалістичний світогляд визначатимуть упродовж місяця, наскільки далеко ти зайдеш в обраній професії. Ти заробиш більше прихильності на роботі, тебе сприйматимуть як цінний актив для компанії. Тому ти повинен діяти стійко та – утримуватися від звичних моделей реагування. Стан твоїх особистих стосунків видаватиметься хитким. Треба підходити до них урівноважено та спілкуватися відкрито й чесно, якщо хочеш залагодити будь-які розбіжності, які чомусь виникли.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Твій професіоналізм, наполеглива праця та інтелект окупляться добре, коли ти просуватимешся в обраній сфері. Ти зарекомендуєш себе як незамінний співробітник, і колеги будуть дивитися на тебе як на взірець ефективності та продуктивності. Формування реалістичного бюджету може допомогти тобі уникнути фінансової кризи та дозволить насолоджуватися життям без турбот про гроші. Щодо особистого: будь готовий, що все, що ти приховував від партнерки, зараз може спливти на поверхню, і це призведе до образи.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Ти будеш пишатися результатами своєї наполегливої праці. Сформуєш мережу друзів і колег, які налаштовані на те, щоб ти досягав успіхів в обраній сфері. Ти та твоя половинка матимете щасливе домашнє життя та міцний зв’язок, який може виникнути лише завдяки рокам спільного досвіду. Усе буде добре, тільки не починай ні з ким у конфлікти через будь-які розбіжності та намагайся уникати посилення будь-якої напруги чи непорозумінь.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Ти зможеш побудувати міцні стосунки з тими, хто має владу. Завдяки хоробрості та впевненості у собі ти досягнеш успіху, причому незалежно від того, наскільки складною буде ситуація. Держава впродовж цього місяця може запропонувати якусь допомогу твоєму бізнесу – приймай це. Настрій у домі й надалі буде дружнім. А проте твоя робота та особисті стосунки можуть постраждати, якщо ти дозволиш гніву брати гору над тобою.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Якщо ти хочеш просунутися в кар’єрі, це якраз вдалий для цього місяць. Ти зможеш присвятити своїй справі всю належну увагу, і це призведе до успіху. Не роби тільки великих інвестицій, бо є значний ризик втратити гроші. Можливо, незабаром буде визнання твоїх зусиль, що добре позначиться на кар'єрі чи бізнесі. У твоєму домі буде все спокійно і гармонійно. Ти та інші члени родини матимете міцну основу взаємної поваги та розуміння.