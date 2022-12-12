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У деяких знаків Зодіаку буде все в шоколаді, як-от у Стрільців. А декому доведеться зазнати відчутних витрат, як-от Овнам. Розповідаємо на Men 24, що для чоловіків підготували зірки на тиждень із 12 і до 18 грудня 2022 року.

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Гороскоп на тиждень 12 – 18 грудня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

З хорошого – можна очікувати, що вже від початку тижня твоє здоров'я стане міцнішим, ніж зазвичай. З не дуже хорошого – на тижні ти можеш витратити багато грошей. Зокрема, скажімо, щоб потішити людину протилежної статі. Що, на жаль, згодом створить тобі проблеми. Тому в цей час найкраще проявляти певну обережність, витрачаючи гроші на інших. А проте загалом у сімейному житті чоловіків знаку Овна цього тижня чекають дуже хороші результати зусиль та атмосфера, наповнена щастям. Також цього тижня велика ймовірність отримати гарні новини про підвищення зарплати. Причому цю новину повідомлять твої керівники публічно, що підійме твій авторитет у колективі. Учням і студентам цього тижня не слід недооцінювати свої здібності, підпадаючи під вплив критики інших. Будуть прекрасні нагоди заткнути всім рота, показавши найкращі результати. Отже: не переймайся чужими дурницями, зосередься на собі та ухвалюй виважені рішення.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

На початку тижня твоє психологічне самопочуття стане набагато кращим. Завдяки цьому ти зможеш захистити себе від усіх видів стресу. Під час зміни погоди можуть статися незначні захворювання, але нічого серйозного. На тижні ти будеш витрачати гроші на свою половинку, зірки це знають, і радять ось що: трать сміливо, твоя зарплата, найімовірніше, зросте. Якщо тільки маєш змогу – заплануй якусь гарну спільну подорож. Усе це принесе щастя та поглиблення близькості, причому не тільки з половинкою, а й з усією родиною. Однак у питанні витрачання грошей не нав'язуй свої пропозиції та погляди друзям і родичам, від цього не буде нічого доброго, а от імідж твій постраждає. Також зірки застерігають: на тижні може статися так, що твоєму начальству дуже не сподобається перегляд серіалів на смартфоні. Тому прибережи це заняття на вільний час. Ще з цікавого: учні та студенти у найближчі сім днів зіткнуться з багатьма викликами, але – досягнуть успіху.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Твоє здоров’я загалом буде добре цього тижня. Сприятливий вплив планет та зірок зміцнить тебе, а може й позбавить хронічних захворювань. Загалом цього тижня ти зможеш бути щасливим, а ще й здобути значні фінансові вигоди. Можливо, ти плануєш купити новий будинок або автомобіль – втілюй це сміливо. На жаль, можливо, цього тижня тобі доведеться зіткнутися зі стресом через давню напругу в сімейному житті. Щоб зберегти спокій, шукай розв'язання будь-якої проблеми у розмовах зі старшими. Також цей тиждень обов’язково принесе прогрес у твоїй кар’єрі, але зірки радять у жодному випадку не втрачати терпіння і не приймати поспішних рішень, дозволяючи пристрастям панувати над розумом. Ще з цікавого: студенти цього знаку Зодіаку зможуть отримати у подарунок хороші оцінки, навіть майже не докладаючи зусиль. Загалом у ці дні Близнюки можуть розраховувати на те, що ними будуть захоплюватися.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Багато важливих і позитивних змін чекають на Раків цього тижня. Саме в цей час невеликими зусиллями ти можеш поліпшити своє здоров'я – як психічне, так і фізичне. І все буде в порядку. А от будь-яких довгострокових інвестицій слід категорично уникати. Найкращим варіантом проведення часу буде піти з друзями й провести кілька щасливих моментів за улюбленим заняттям. Це не тільки зцілить тебе, а й дасть можливість розвинути свої здібності мислення та віднайти нові цікаві ідеї. На цьому тижні тобі вдасться усувати всілякі проблеми, які приходять у сімейне життя. Але дуже важливо у цей час допомагати домочадцям у господарстві. І ще цей тиждень дасть тобі багато нагод для просування по службі. Однак не намагайся використовувати кожну з них, вважаючи її правильною. Є загроза, що, на емоціях обравши не ту нагоду, ти можеш втратити заслужений прибуток. Ще з цікавого: учні та студенти повинні зосередитися на своїй важкій роботі. У цей час доведеться найбільше боротися, щоб не дозволити своєму его домінувати над розумом.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Цього тижня навколо тебе, вочевидь, буде трохи холодно. Зірки чомусь радять їсти якомога більше гарячого та домашнього. Інакше можуть виникнути проблеми зі здоров'ям. Але загалом на цьому тижні удача буде крокувати поруч із тобою, особливо у фінансовій царині. З іншого боку, зірки не радять зараз займатися капіталовкладеннями, покупками чи інвестиціями – мовляв, спершу оціни факти, а потім вже щось роби. Наприкінці тижня слід уникати будь-яких суперечок у родині. І взагалі, краще не починай ні з ким суперечок – твій імідж може бути заплямований. Якщо з ким-небудь маєш критичні розбіжності, то бодай спробуй врегулювати їх мирно. Ще одна пересторога цього тижня: є ймовірність того, що колеги будуть заздрити, побачивши твою чудову роботу і прогрес. Нічого страшного, але від них не буде підтримки.Також доведеться трохи більше попрацювати, але під кінець тижня це дуже добре окупиться.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Особливо цей тиждень вплине на деякі ситуації у твоєму особистому житті. І, вочевидь, вплине не дуже добре, через що ти відчуватимеш певне пригнічення. У ці дні доведеться виправляти помилки, а не досягати цілей. На жаль, за таких умов можливе і погіршення твого здоров'я. Отже, краще буде тісніше спілкуватися з близькими, щоб вони допомагали. А от твій фінансовий стан – покращиться. Можеш дозволити собі якісь дорожчі речі купити додому, завдяки цьому й члени родини будуть задоволені та заохочені. У підсумку вдасться досягти відчуття внутрішнього спокою та позитивних думок. Бізнес рухатиметься добре, соціальний статус не постраждає, на роботі теж усе буде спокійно. Єдина пересторога у цих сферах: відкладати щось на кінець тижня буде нерозумно. Якраз тоді ти можеш зіткнутися з жорстким дефіцитом часу. Отже, не дозволяй ліні брати верх над тобою, і будь-яку роботу намагайся завершити негайно.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки просять у ці дні додати фізичної активності, тоді більшості негараздів зі здоров'ям вдасться уникнути. Загалом тиждень дасть багато можливостей для самоаналізу. З позитивного – якщо інвестувати у щось довготривале, то можна отримати хороший прибуток. Також родина та друзі будуть стояти поруч з тобою – як надійні опори. З не дуже доброго – ймовірно, тобі доведеться переглянути свої плани та внести в них корективи, які тобі не надто сподобаються. Що стосується роботи: там все буде добре, результатів ти досягатимеш, але постійно хотітимеш більшого – і це створюватиме певний дискомфорт. Зірки просять упродовж тижня не уникати порад старших. Особливо це стосується учнів чи студентів – їм варто тісніше співпрацювати з учителями. І ось ще важливе: уникай коротких шляхів до будь-якої мети та з будь-якої причини, інакше тобі, можливо, доведеться шкодувати все життя.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

На початку тижня буде багато негараздів, пов’язаних зі здоров’ям. Особливо подбай про свої очі, вуха і ніс, тому що є загроза отримати якусь інфекцію. Також є ймовірність, що ти зазнаєш фінансових втрат – та не просто так, а через вплив алкоголю або іншого штибу сп'яніння. Не виключено, що через це ти загубиш якусь цінність, і потім будеш дуже шкодувати про це. З хорошого – у родині зберігатиметься мир і спокій. А проблеми з грошима можна буде повністю усунути. Чимало зірок працюють, щоб принести тобі удачу та успіх. Щоб допомогти подолати безпрецедентні виклики та перешкоди, досягти прогресу у кар’єрі. Тож у цих царинах все буде добре. З не дуже хорошого – через появу непроханого гостя у домі весь тиждень зусиль може піти намарно. Якщо є можливість, слід уникнути цієї ситуації. Наприклад, поїхати на тиждень в інше місце, пожити у друзів тощо. Якщо нема – просто не пускай біду в дім.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Багато позитивних змін у здоров’ї, професійному та соціальному житті допоможуть Стрільцям на цьому тижні. Ти зможеш відкрито спілкуватися з іншими, будеш сміливішим та впевненішим. Також ти виявиш, що повністю здатен спокійно та виважено приймати кожне рішення. Якщо ти одружений (або майже одружений), май на увазі: найімовірніше, весь тиждень тобі доведеться витрачати багато грошей. У середині тижня, можливо, відчуєш фінансову кризу – навіть більшу, ніж очікував. Так от, розв'язувати це питання наодинці не слід, набагато краще – проговорити їх у парі. На жаль, тло для цього не буде дуже добрим – можливі сімейні конфлікти, порушення спокою. Але тут біди не буде – єдине, чого слід категорично уникати, так це втручання в справи інших. Що стосується роботи: твої зусилля та ідеї будуть повністю підтримані, кар'єра буде добре розвиватися. А найпродуктивнішими, як не дивно, будуть останні дні тижня – ти зможеш працювати набагато краще, ніж зазвичай. Невеликі побутові проблеми будуть, стреси теж, але загалом – все добре.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Шановний Козероже! Цього тижня для твого здоров’я буде краще триматися якнайдалі від алкоголю. В іншому випадку ти ризикуєш втратити нормальний сон, забути про глибокий відпочинок, і несподівано зіткнутися з деякими дивними обставинами. Наприклад: ти зняв гроші в банкоматі, але з якоїсь причини ці гроші або весь гаманець безслідно зникли. Коротко кажучи, тобі краще бути напоготові, щоб уникнути подібних напастей. Легковажність у цих питаннях може тобі сильно нашкодити. Ще з цікавого: поява нового гостя в домі, швидше за все, принесе моменти свята і веселощів. І нові страви на звичному столі. Буде можливість посидіти та провести час усією родиною – скористайся нею. Також на тижні бізнесмени можуть вдало зробити інвестиції за допомогою близького друга, тільки перед тим треба вивчити справу до дрібниць. Загалом ти відчуватимеш себе на тижні бадьорими та розслабленими. Користуйся цим, але не забувай і про належні навантаження.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

На початку тижня Водоліям доведеться добре розім'яти мозок, щоб у підсумку здобути фізичні та психічні переваги. Загалом цей час буде корисним для здоров’я, але витрачати його на лінь та сон не варто – краще якраз взятися себе в руки та працювати сповна. В економічному аспекті цей тиждень буде дуже вдалим. Намагайся використовувати це, але тільки склавши правильну стратегію та плани. На жаль, у майбутньому раптово виникне фінансова проблема, і ти маєш бути готовим до неї. Не забувай про родину та дітей – вони потребуватимуть належної уваги. Зірки радять навіть пожертвувати часом та силами, і зробити для родичів щось особливе – щоб покращити свої стосунки з ними. Ентузіазм та енергію можна спробувати повернути за допомогою цікавої книги чи улюбленої музики. Але загалом – читай перше речення, ще раз і ще раз. А потім ще кілька разів – друге.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Здоров'я може дуже вчасно покращитися – наприкінці тижня, але тільки завдяки наполегливій роботі над собою та належному догляду. Також на тижні всілякі проблеми, пов'язані з грошима, можна спробувати вдало усунути з життя родини. Гороскоп каже, що якраз зараз у твого знака Зодіаку формуються багато прекрасних шансів здобути гроші. Належним чином скориставшись цим, ти зможеш витягнути себе з усіх несприятливих ситуацій, які б не траплялися на твоєму шляху. Ще важливе: надавай значення словам і порадам найрідніших тобі людей. На цьому тижні ти зможеш підтримувати правильний баланс між родиною та роботою. І ти нарешті відчуєш, що саме підтримка родини є основною причиною твоїх хороших результатів у на роботі. На жаль, звичка обмежувати себе у своїй зоні комфорту заважатиме тобі впродовж всього тижня. І навіть зіткнення з невеликими викликами здаватиметься величезною проблемою. Порада зірок проста: якщо звичка шкодить – позбався її.