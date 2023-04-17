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Натомість Діви можуть зробити кілька кроків до розкішного життя, Терезам вдасться придбати речі, про які давно мріялось, а Риб рух зірок направить в особливі стосунки. Про це та більше читай на Men 24 у гороскопі для чоловіків на тиждень з 17 квітня і до 23 квітня 2023 року.

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Гороскоп на тиждень 17 квітня – 23 квітня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Цього тижня очікується значний прогрес у завершенні роботи, пов'язаної з навчанням і викладанням. Щоб завершити іншого штибу роботу, доведеться безперервно бігати. У стосунках можуть бути моменти закоханості у парі. Якщо на цьому тижні з'явиться якась проблема, ти зможеш досягти успіху в її усуненні. У середині тижня доведеться подорожувати у віддалені райони, щоб докласти зусиль для заробітку і накопичення грошей. В останні дні тижня в подружнє життя можуть прийти моменти сміху і щастя.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Цього тижня родичі будуть зайняті завершенням важливих обговорень, пов'язаних зі сім'єю. З'являться можливості для постійного прогресу в аспектах, пов'язаних із забезпеченням засобів до існування. Якщо захочеш кудись поїхати, тебе чекає успіх. На тижні можуть з'явитися широкі можливості для успіху в конкурентних сферах. Але не пропусти можливість проявити свій талант на повну силу. До речі, на роботі ситуацію намагатимуться зіпсувати недоброзичливці. Можуть бути моменти закоханості у парі. Якщо вже є якась напруженість, можливо, вдасться її зняти. Під кінець тижня рух зірок дасть певну напругу в економічному плані.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Зірки цього тижня сприятимуть підвищенню фізичної сили. У тілі й розумі з'явиться ентузіазм. Якщо в минулому були якісь проблеми, на цьому тижні можна буде досягти успіху в їх подоланні. У сім'ї можуть виникнути моменти любові. У середині тижня доведеться кудись поїхати, а в цей час вороги можуть змовитися, щоб зашкодити тобі. Витрати в грошовому контексті будуть продовжувати намагатися заважати тобі. Однак в останні дні тижня рух зірок знову буде сприятливим і позитивним.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

На цьому тижні з'являться можливості для значного прогресу у справах, пов'язаних із нерухомістю. Будь обережним, якщо хочеш кудись інвестувати. Уникай спокус ситуацій, де ігноруються правила, вони можуть завдати шкоди. У стосунках можуть бути моменти любові. Цього тижня, можливо, доведеться перебувати у віддалених місцевостях. В останні дні тижня з'являться можливості для поліпшення матеріального комфорту. Однак у цей час може посилитися напруга в деяких питаннях між родичами.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Вже від початку цього тижня рух зірок продовжить обіцяти приємні й чудові результати всіх зусиль. Твій розум залишатиметься збудженим та гострим. У цей час з'являться можливості для значного прогресу в роботі та в сім'ї. Зірки цього тижня продовжать вести до позитивних змін і в бізнесі. На подвір'ї подружнього життя можуть бути моменти сміху і щастя. Але, можливо, доведеться натрапити на неприємності в судових справах. Тому запасися терпінням і розсудливістю. У середній частині тижня рух зірок сприятиме роботі, пов'язаній з іноземними країнами. Можливо, тобі доведеться кудись виїжджати.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Зірки кажуть, що цього тижня тобі доведеться подорожувати чи кудись їхати, щоб розібратися з роботою. Якщо захочеш кудись вкласти капітал, тебе чекає успіх. Але обов'язково перевір минуле відповідної установи. Інакше є ймовірність, що твої гроші потонуть. У любовних стосунках з'являться можливості для поглиблення довіри у парі. У середині тижня рух зірок подарує приємні й чудові результати, атмосфера в домі залишатиметься доброю. Цього тижня ти можеш зробити кілька хороших кроків до щасливого і розкішного життя.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Цього тижня зірки подарують тобі повагу і престиж в соціальному і політичному житті. Якщо ти займаєшся тим, що робиш своє приміщення більш сучасним і приємним, то матимеш дар успіху. Рух зірок продовжить дарувати приємні результати й у любовних стосунках. А це може підняти настрій і не тільки. У середині тижня з'явиться ймовірність більших витрат. Цілком можливо, що вдасться придбати якісь речі, про які давно мріялось. При цьому гроші звідкись будуть.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Тиждень буде приємним і чудовим з точки зору аспектів, пов'язаних із засобами до існування. Якщо ти збираєшся на співбесіду в приватному чи державному секторах, то не зупиняйся на досягнутому. Цілком можливо, що ти потрапиш до списку кандидатів на підвищення у зацікавлених організаціях. У середині тижня знову рух зірок підніме твій престиж і приведе тебе до щасливого життя. У цей час плідним буде процес заробітку і накопичення грошей.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Цього тижня з'являться можливості для значного прогресу в завершенні справ, пов'язаних з релігією і благодійністю. Завдяки цьому розум буде збуджений та активний. Також, очікується значний прогрес у забезпеченні засобів до існування. Якщо ти пов'язаний з дипломатичною і політичною сферами, то рух зірок може дати чудові результати. Цього тижня зірки будуть дарувати моменти любові у родині та моменти закоханості у парі. Якщо є якісь попередні суперечки – зумій їх усунути.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

З'являться можливості для постійного прогресу у розв'язанні питань, пов'язаних із виробництвом і продажами. Це може підтримати твій настрій. Будуть і можливості для бажаного прогресу в капітальних інвестиціях і закордонних справах. Однак у грошових справах є ймовірність раптового збільшення витрат, тому не варто послаблювати самоконтроль. У середині тижня рух зірок збільшить твоє щастя й удачу, а в останні дні тижня будуть шанси завершити деякі важливі плани. Завдяки цьому тіло і розум залишаться ситими.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Рух зірок подарує моменти сміху і щастя в сімейному житті. Якщо раніше були якісь суперечки, їх можна буде усунути. Якщо ти відчуваєш, що готовий до шлюбу – з'являться вказівки на відповідну супутницю життя. З іншого боку, в середині тижня ти будеш турбуватися через збільшення витрат, тому не варто послаблювати свою уважність. Цього тижня зірки також можуть послати тебе кудись подорожувати чи відпочивати.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Процес заробітку і накопичення грошей буде дуже важливим на цьому тижні. Це може призвести до прогресу в суміжних сферах. Рух зірок направить тебе в особливі стосунки цього тижня. Можливо, доведеться вдосконалити свої лінгвістичні знання. Утім, безсумнівно, ти досягнеш успіху. Капітальні вкладення можуть бути вигідними. Але перед тим, як інвестувати, перевір легальність відповідних сфер. Машина сімейного життя буде продовжувати мчати галопом. Також є шанси витратити більше грошей, ніж планував.