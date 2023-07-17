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Терезам не можна дозволяти третій особі диктувати умови у романтичних стосунках, Леви можуть створити образливу ситуацію й глибоко зачепити кохану людину, Скорпіони ж відчують брак приватності й будуть готові повернутися у старі стосунки. Про це та більше читай на Men 24 у гороскопі для чоловіків на тиждень із 17 липня і до 23 липня 2023 року.

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Гороскоп на тиждень 17 липня – 23 липня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Професійне життя складатиметься добре, не потурбує жодна серйозна проблема – тільки на робочому місці будь щирим, і твої зусилля визнають. Можуть з'явитися й нові обов'язки. Також керівникам і менеджерам потрібно бути обережними, щоб не пропустити дедлайн. Фінанси також будуть в ідеальному стані. Однак потрібно бути дуже обережним у витратах, особливо на предмети розкоші. Цього тижня Овни можуть повернути кредит, а бізнесмени знайдуть хороші джерела для інвестицій. На жаль, цього тижня доведеться розв'язувати проблеми в любовних стосунках. Буде спостерігатися невелика турбулентність, але не дозволяй їй вийти з-під контролю. Зберігай спокій навіть у напружені моменти, адже потрібно буде рятувати стосунки. Але, що важливо, якщо ти вважатимеш свої стосунки токсичними, то вийти з них буде найкращою ідеєю.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Протягом усього тижня обдаровуй себе любов'ю, це збереже твою енергію на робочому місці. Професійне життя буде напруженим і насиченим. Твоя думка матиме велике значення на зборах колективу, тож висловлюй її так, щоб залишитися з хорошою репутацією у керівництва. Ті Тельці, які хочуть звільнитися з роботи, знайдуть нову ще до вихідних. Бізнесмени повинні працювати за конкретним планом і нагострити сокиру для протистояння з конкурентами.У фінансовому плані у тебе все добре на цьому тижні. Романтичні стосунки стануть міцнішими. Будь готовим закохатися, якщо ще не закоханий. Саме цього тижня, вже у першій половині, ти можеш зустріти когось особливого і зрозуміти, що знову втратив серце. Не спізнися тільки висловити свої почуття. Друга половина тижня також сприятлива для пропозиції руки й серця – зірки обіцяють позитивну відповідь. Для одружених Тельців любов у стосунках на тижні також буде процвітати.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Графік буде насиченим, але на роботі чекай процвітання. Ставтеся до кожного обов'язку з усією відповідальністю. На жаль, новачки можуть постати перед певними труднощами на робочому місці, але в наступні тижні стане легше. Завжди підтримуй добрі стосунки з колегами й уникай зіткнень. Твоя відданість справі здобуде схвальні відгуки від клієнтів. Деяким підприємцям вдасться укласти нові контракти, а також розширити свій бізнес. Чекай на багато поворотів у стосунках, які можуть бути як хорошими, так і поганими. Тож краще уникай суперечок і забезпеч належний особистий простір своїй половинці, щоб вона почувала себе у комфорті. Та хай там як, цього тижня ти не будеш обділений романтикою. Самотні Близнюки можуть розраховувати на нову закоханість. Щодо грошей – все буде гаразд, але не витрачай їх на розкішні покупки. Можливо, потрібно буде надати фінансову допомогу нужденному родичу.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Особисте життя буде в порядку, гладке і щасливе. Але уникай суперечок у стосунках і стався до пари з любов'ю. Також не варто копатися в минулому. Егоїзм може спричинити незначні тріщини, тож життєво важливо тримати його під контролем. Якщо ти вже маєш пару, цілком можливий шлюб. На роботі з'являться шанси на зростання та процвітання. Виклики робитимуть тебе тільки сильнішим. Вдало відбуватимуться співбесіди, дехто може отримати державну роботу. Бізнесмени усунуть наболілі питання. Дисциплінованість піде на користь у виконанні важливих завдань вчасно. Творчі особистості знайдуть успіх у різних починаннях і матимуть хороший дохід. У фінансовому плані цього тижня у тебе все буде добре, великих витрат не буде. Утім, своє багатство зараз не час демонструвати. Можеш пожертвувати гроші на благодійність чи надати фінансову допомогу друзям або родичам. Також можеш почати ремонт в будинку або купити новий.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Любовне життя буде в порядку. Але можуть виникнути деякі проблеми, пов'язані з надмірним егоїзмом. Отже, усувай кожну проблему зі зрілим ставленням. Деякі Леви можуть копатися в минулому половинки, що створить образливу ситуацію й глибоко зачепити кохану людину. Уникай такого, а краще дивися в майбутнє, де ви будете проводити щасливі моменти разом. Самотні Леви матимуть високі шанси знайти нове кохання. У професійному житті з'являться шанси на кар'єрний ріст, нові ролі в офісному житті. Цього тижня твої стосунки з колегами повинні бути сердечними, адже знадобиться їхня допомога. Приділяй більше уваги деталям, які допоможуть досягти безкомпромісних результатів. Можеш сміливо ходити на співбесіди, результат буде позитивним. Розв'язувати фінансові питання слід тактовно. Попри хороший дохід, зірки вимагають розумного його використання. Витрачати великі суми – не найкраща ідея на цьому тижні. Також слід утриматися від великих інвестиційних планів – краще почекати ще тиждень, перш ніж вкладати гроші.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Зірки пророкують активне любовне життя та хорошу професійну діяльність. Але й рекомендують контролювати витрати. Отже, тиждень благословенний з точки зору романтики. Ти можеш знайти нову любов, зробити пропозицію, почати стосунки чи отримати дуже щасливі дні у стосунках, які вже склалися. Тільки говоріть відкрито і розв'язуйте всі питання до того, як вони вийдуть з-під контролю. Приділяй більше часу коханій людині, розділяй і щасливі, і сумні моменти. На жаль, деякі довготривалі стосунки можуть закінчитися розривом на цьому тижні. У професійному житті відбудеться багато змін, як позитивних, так і негативних. Тобто, може відбутися підвищення, і водночас – почнуться офісні проблеми. Будь привітним, щоб не провокувати плітки, які можуть вплинути на якість роботи. Пощастить у матеріальному плані. Гроші будуть надходити з різних джерел, і ти будеш цим насолоджуватися. Можна купувати ювелірні вироби, техніку, нерухомість тощо.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки пророкують ідеальне особисте життя, успіх на роботі, процвітання. Ключ до успішного особистого життя в парі – взаємна повага, і у вас вона буде. Не дозволяй третій особі диктувати свої умови у твоєму романі, це може призвести до хаосу. Утім, навіть певні невинні коментарі можуть викликати тертя, тому потрібно відкрито спілкуватися з половинкою, щоб запобігти кризі. Дай своїй парі простір для прийняття рішень, і можеш очікувати того ж у відповідь. Професійні завдання можуть здатися складними, але ти успішно впораєшся з ними вчасно. Можеш розраховувати на підвищення статусу роботи, але треба наполегливо працювати. Бізнесмени можуть без жодних побоювань запускати нові, навіть експериментальні ідеї. У фінансовому плані все чудово, можна купувати майно, нерухомість, акції тощо. Родичу знадобиться фінансова допомога, варто її надати.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Цього тижня у тебе буде щасливе романтичне життя. Також ти використаєш професійні шанси, щоб довести свою значущість. Високі показники обіцяють зірки й у грошовому плані. Отже, у стосунках все буде добре, тільки тримайся спокійної лінії поведінки й не порпайся у минулому. Деякі Скорпіони можуть відчувати брак приватності, то хай поговорять про це у парі відверто. Тиждень сприятливий для шлюбу. Самотні Скорпіони, що цікаво, можуть повернутися до старих стосунків. Труднощі на роботі не становитимуть серйозної загрози, усунеш їх із легкістю. Однак зберігай дистанцію від офісної політики. Дехто може відчути загрозу від колеги жіночої статі, потрібно бути обережним у цьому питанні. Тиждень вдалий для відкриття бізнесу та для прийняття важливих фінансових рішень. Можеш подумати про масштабні інвестиції. Сприятливими будуть наступні дні й для покупки нового автомобіля.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Щасливе особисте життя – головна тема тижня. Романтичні стосунки будуть міцніти. Жодних серйозних інцидентів не трапиться, пара розділить щасливі моменти. Тим, хто закохався останнім часом, потрібно проводити більше часу разом та уникати розбіжностей. Ба й загалом – не варто нав'язувати половинці свою думку й обмежувати особистий простір. У професійному житті цього тижня буде багато злетів і падінь. З'являться додаткові обов'язки, з якими треба буде старанно справлятися. Підтримуй доброзичливі стосунки зі старшими, це збільшить шанси на кар'єрне зростання. У бізнесменів будуть хороші можливості для розширення торгівлі. У нових партнерствах дуже важливо перевіряти всі аспекти, перш ніж підписувати угоди. Жодних серйозних фінансових проблем не буде, спробуй відкласти щось на чорний день.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Наповнюй стосунки щирістю та чесністю. Будуть виникати незначні проблеми, але їх можна уникати, якщо триматися якнайдалі від суперечок і зіткнень. Самотні Козероги матимуть шанси знайти нове кохання – з'явиться нова людина у житті, але почекайте кілька днів, перш ніж робити пропозиції. Потрібен час, щоб вивчити цю людину. Зауваж, що відносини на відстані можуть не скластися. На роботі будь дипломатичним. Попри щільний графік, ти виконаєш всі поставлені завдання. Буде багато викликів. Колеги можуть влаштувати змову, але дисциплінованість і цілеспрямованість допоможуть подолати її. Шукачі роботи можуть бути оптимістичними в другій половині тижня. Ті, хто хоче звільнитися, також знайдуть нову роботу. Будуть певні фінансові проблеми. Комусь із членів сім'ї знадобиться відчутна економічна допомога. Також урядові постанови можуть спричинити для тебе величезні фінансові витрати.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Уникай всіх факторів, які можуть зруйнувати особисте життя. У першій половині тижня будь готовий закохатися. Скажімо, зустріти когось особливого на офіційному заході, під час подорожі, сімейних зборів або в ресторані. Однак не поспішай робити пропозицію, щоб відповідь була позитивною. Цього тижня закохатися в нову людину можуть навіть деякі одружені Водолії, але це небезпечно, адже сімейне життя буде поставлене під загрозу. Слід завжди бути відданим половинці та не дозволяти довірі страждати. З цікавого: письменники можуть розраховувати на публікацію своїх творів, медичні працівники отримають атестації, творчі люди привернуть увагу ЗМІ, бізнесмени будуть успішними в підписанні нових контрактів, особливо з державними підприємствами. Ті, хто прагне змінити роботу, можуть відкласти це, бо за день чи два надійде нова цікава пропозиція від поточного роботодавця. Також цього тижня розв'яжуться всі фінансові питання. Непогано було б інвестувати в бізнес, пов'язаний з нерухомістю, або просто купити новий будинок.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Зірки пророкують безпечне романтичне життя, краще робоче місце і хороші фінанси на цьому тижні. Якщо ти ще не закоханий, будь готовий знайти справжнє кохання. Знайомство може статися вже у першій половині тижня, але слід ще буде підтвердити сумісність. Старі романтичні конфлікти вдасться усунути, тож може статися і налагодження поточних стосунків, і відновлення старих. Одруженим Рибам варто триматися від цього всього якомога далі, щоб не нашкодити подружньому життю. На цьому тижні в офісі з якимись серйозними проблемами боротися не доведеться. Однак деякі колеги можуть змовлятися та пліткувати. Подбай, щоб бути на олівці у керівництва і тримайся якнайдалі від суперечок, які можуть впливати на твій моральний стан. Ті, хто хоче звільнитися, можуть оновити своє резюме, і вже за кілька днів будуть дзвінки з пропозиціями. Але слід підтягнути свої навички, оскільки потрібно буде показати їх під час тесту чи співбесіди. Гроші загалом будуть, але можуть статися непередбачувані витрати, зокрема судові.