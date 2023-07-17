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Весам нельзя позволять третьему лицу диктовать условия в романтических отношениях, Львы могут создать оскорбительную ситуацию и глубоко задеть любимого человека, Скорпионы же почувствуют нехватку приватности и будут готовы вернуться в старые отношения. Об этом и больше читай на Men 24 в гороскопе для мужчин на неделю с 17 июля по 23 июля 2023 года.

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Гороскоп на неделю 17 июля – 23 июля

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Профессиональная жизнь сложится хорошо, не побеспокоит ни одна серьезная проблема – только на рабочем месте будь искренним, и твои усилия признают. Могут появиться и новые обязанности. Также руководителям и менеджерам нужно соблюдать осторожность, чтобы не пропустить дедлайн. Финансы тоже будут в идеальном состоянии. Однако нужно быть очень аккуратным в расходах, особенно на предметы роскоши. На этой неделе Овны могут вернуть кредит, а бизнесмены найдут хорошие источники для инвестиций. К сожалению, на этой неделе предстоит решать проблемы в любовных отношениях. Будет наблюдаться небольшая турбулентность, но не разрешай ей выйти из-под контроля. Сохраняй покой даже в напряженные моменты, ведь нужно будет спасать отношения. Но, что важно, если ты будешь считать свои отношения токсичными, то выйти из них будет лучшей идеей.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

В течение всей недели одаряй себя любовью, это сохранит твою энергию на рабочем месте. Профессиональная жизнь будет напряженной и насыщенной. Твое мнение будет иметь большое значение на собрании коллектива, поэтому выражай его так, чтобы остаться с хорошей репутацией у руководства. Те Тельцы, которые хотят уволиться с работы, найдут новую еще до выходных. Бизнесмены должны работать по конкретному плану и точить топор для противостояния с конкурентами. В финансовом плане у тебя все хорошо на этой неделе. Романтические отношения станут крепче. Будь готов влюбиться, если еще не влюблен. Именно на этой неделе, уже в первой половине, ты можешь встретить кого-то особенного и понять, что снова потерял сердце. Не опоздай только выразить свои чувства. Вторая половина недели также благоприятна для предложения руки и сердца – звезды обещают утвердительный ответ. Для женатых Тельцов любовь в отношениях на неделе также будет преуспевать.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

График будет насыщенным, но на работе жди процветания. Относитесь к каждой обязанности со всей ответственностью. К сожалению, новички могут предстать перед определенными трудностями на рабочем месте, но в последующие недели станет легче. Всегда поддерживай хорошие отношения с коллегами и избегай столкновений. Твоя преданность делу получит одобрительные отзывы от клиентов. Некоторым предпринимателям удастся заключить новые контракты, а также расширить свой бизнес. Жди много поворотов в отношениях, которые могут быть как хорошими, так и плохими. Так что лучше избегай споров и обеспечивай соответствующее личное пространство своей половинке, чтобы она чувствовала себя в комфорте. Но как бы там ни было, на этой неделе ты не будешь обделен романтикой. Одинокие Близнецы могут рассчитывать на новую влюбленность. Что касается денег – все будет хорошо, но не трать их на роскошные покупки. Возможно, нужно будет оказать финансовую помощь нуждающемуся родственнику.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Личная жизнь будет в порядке, гладкая и счастливая. Но избегай споров в отношениях и относись к паре с любовью. Также не стоит копаться в прошлом. Эгоизм может повлечь за собой незначительные трещины, поэтому жизненно важно держать его под контролем. Если у тебя уже есть пара, вполне возможен брак. На работе появятся шансы на рост и процветание. Вызовы будут делать тебя только сильнее. Удачно будут проходить собеседования, некоторые могут получить государственную работу. Бизнесмены устранят наболевшие вопросы. Дисциплинированность пойдет на пользу при выполнении важных задач вовремя. Творческие личности обретут успех в различных начинаниях и будут иметь хороший доход. В финансовом плане на этой неделе у тебя все будет хорошо, больших расходов не будет. Впрочем, свое богатство сейчас не время демонстрировать. Можешь пожертвовать деньги на благотворительность или оказать финансовую помощь друзьям или родственникам. Также можешь начать ремонт дома или купить новый.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Любовная жизнь будет в порядке. Но могут возникнуть некоторые проблемы, связанные с чрезмерным эгоизмом. Итак, устраняй каждую проблему со зрелым отношением. Некоторые Львы могут копаться в прошлом половинки, что создаст оскорбительную ситуацию и глубоко задеть любимого человека. Избегай такого, а лучше смотри в будущее, где вы будете проводить счастливые моменты вместе. Одинокие Львы будут иметь высокие шансы обрести новую любовь. В профессиональной жизни появятся шансы на рост карьеры, новые роли в офисной жизни. На этой неделе твои отношения с коллегами должны быть сердечными, ведь понадобится их помощь. Уделяй больше внимания деталям, которые помогут достичь бескомпромиссных результатов. Можешь смело ходить на собеседования, результат будет положительным. Решать финансовые вопросы следует тактично. Несмотря на хороший доход, звезды требуют разумного использования. Тратить большие суммы – не самая лучшая идея на этой неделе. Также следует воздержаться от больших инвестиционных планов – лучше подождать еще неделю, прежде чем вкладывать деньги.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Звезды прочат активную любовную жизнь и хорошую профессиональную деятельность. Но и советуют контролировать издержки. Итак, неделя благословенна с точки зрения романтики. Ты можешь найти новую любовь, сделать предложение, начать отношения или получить очень счастливые дни в уже сложившихся отношениях. Только говорите открыто и решайте все вопросы до того, как они выйдут из-под контроля. Уделяй больше времени любимому человеку, разделяй и счастливые, и грустные моменты. К сожалению, некоторые долгосрочные отношения могут закончиться разрывом на этой неделе. В профессиональной жизни произойдет много изменений, как положительных, так и отрицательных. То есть может произойти повышение, и в то же время – начнутся офисные проблемы. Будь радушным, чтобы не провоцировать сплетни, которые могут повлиять на качество работы. Повезет в материальном плане. Деньги будут поступать из разных источников, и ты будешь этим наслаждаться. Можно покупать ювелирные изделия, технику, недвижимость.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезды прочат идеальную личную жизнь, успех на работе, процветание. Ключ к успешной личной жизни в паре – взаимное уважение, и у вас оно будет. Не позволяй третьему лицу диктовать свои условия в твоем романе, это может привести к хаосу. Впрочем, даже некоторые невинные комментарии могут вызвать трение, поэтому нужно открыто общаться с половинкой, чтобы предотвратить кризис. Дай своей паре пространство для принятия решений, и можешь ожидать того же в ответ. Профессиональные задачи могут показаться сложными, но ты успешно справишься с ними вовремя. Можешь рассчитывать на повышение статуса работы, но нужно упорно работать. Бизнесмены могут без всяких опасений запускать новые, даже экспериментальные идеи. В финансовом плане все отлично, можно покупать имущество, недвижимость, акции и так далее. Родственнику понадобится финансовая помощь, стоит ее оказать.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

На этой неделе у тебя будет счастливая романтическая жизнь. Также ты используешь профессиональные шансы, чтобы доказать свою значимость. Высокие показатели сулят звезды и в денежном плане. Итак, в отношениях все будет хорошо, только держись спокойной линии поведения и не копайся в прошлом. Некоторые Скорпионы могут испытывать нехватку приватности, пусть поговорят об этом в паре откровенно. Неделя благоприятна для брака. Одинокие Скорпионы, что интересно, могут вернуться к старым отношениям. Затруднения на работе не будут представлять серьезную угрозу, устранишь их с легкостью. Однако сохраняй дистанцию от офисной политики. Некоторые могут почувствовать угрозу от коллеги женского пола, нужно быть осторожным в этом вопросе. Неделя удачна для открытия бизнеса и для принятия важных финансовых решений. Можешь подумать о масштабных инвестициях. Благоприятны будут следующие дни и для покупки нового автомобиля.

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Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Счастливая личная жизнь – главная тема недели. Романтические отношения будут крепнуть. Никаких серьезных инцидентов не случится, пара разделит счастливые моменты. Тем, кто влюбился в последнее время, нужно проводить больше времени вместе и избегать разногласий. Да и вообще – не стоит навязывать половинке свое мнение и ограничивать личное пространство. В профессиональной жизни на этой неделе будет много взлетов и падений. Появятся дополнительные обязанности, с которыми нужно будет усердно справляться. Поддерживай доброжелательные отношения со старшими, это увеличит шансы на рост карьеры. У бизнесменов будут хорошие возможности для расширения торговли. В новых партнерствах очень важно проверять все аспекты, прежде чем подписывать соглашения. Никаких серьезных финансовых проблем не будет, попробуй отложить что-нибудь на черный день.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Наполняй отношения искренностью и честностью. Будут возникать незначительные проблемы, но их можно избегать, если держаться подальше от споров и столкновений. Одинокие Козероги будут иметь шансы обрести новую любовь – появится новый человек в жизни, но подождите несколько дней, прежде чем делать предложения. Потребуется время, чтобы изучить этого человека. Заметь, что отношения на расстоянии могут не сложиться. На работе будь дипломатичным. Несмотря на плотный график, выполнишь все поставленные задачи. Будет много вызовов. Коллеги могут устроить сговор, но дисциплинированность и целеустремленность помогут преодолеть его. Соискатели могут быть оптимистичными во второй половине недели. Те, кто хочет уволиться, также найдут новую работу. Будут определенные финансовые проблемы. Кому-то из членов семьи понадобится ощутимая экономическая помощь. Также правительственные постановления могут повлечь за собой огромные финансовые расходы.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Избегай всех факторов, которые могут разрушить личную жизнь. В первой половине недели будь готов влюбиться. Скажем, встретить кого-то особенного на официальном мероприятии, во время путешествия, семейного собрания или в ресторане. Однако не спеши делать предложение, чтобы ответ был положительным. На этой неделе влюбиться в нового человека могут даже некоторые женатые Водолеи, но это опасно, ведь семейная жизнь будет поставлена под угрозу. Следует всегда быть преданным половинке и не позволять доверию страдать. Из интересного: писатели могут рассчитывать на публикацию своих произведений, медицинские работники получат аттестации, творческие люди привлекут внимание СМИ, бизнесмены будут успешны в подписании новых контрактов, особенно с государственными предприятиями. Те, кто стремится сменить работу, могут отложить это, потому что через день или два поступит новое интересное предложение от текущего работодателя. Также на этой неделе решатся все финансовые вопросы. Неплохо было бы инвестировать в бизнес, связанный с недвижимостью или просто купить новый дом.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Звезды прочат безопасную романтическую жизнь, лучшее рабочее место и хорошие финансы на этой неделе. Если ты еще не влюблен, будь готов найти настоящую любовь. Знакомство может произойти уже в первой половине недели, но предстоит еще подтвердить совместимость. Старые романтические конфликты удастся устранить, так что может произойти и налаживание текущих отношений, и восстановление старых. Женатым Рыбам следует держаться от этого всего как можно дальше, чтобы не навредить супружеской жизни. На этой неделе в офисе с какими-либо серьезными проблемами бороться не придется. Однако некоторые коллеги могут сговариваться и сплетничать. Позаботься, чтобы быть на карандаше у руководства и держись подальше от споров, которые могут влиять на твое моральное состояние. Те, кто хочет уволиться, могут обновить свое резюме, и уже через несколько дней будут звонки с предложениями. Но нужно подтянуть свои навыки, поскольку нужно будет показать их во время теста или собеседования. Деньги в общем будут, но могут произойти непредвиденные расходы, в том числе судебные.