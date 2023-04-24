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Терезам зірки радять без вагань розповідати родичам про свої проблеми, Скорпіонам – не встановлювати для близьких людей суворі правила, а Близнюкам – не протистояти проблемам наодинці. Про це та більше читай на Men 24 у гороскопі для чоловіків на тиждень з 24 квітня і до 30 квітня 2023 року.

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Гороскоп на тиждень 24 квітня – 30 квітня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Зірки застерігають, що ти на цьому тижні можеш стати жертвою якоїсь незначної проблемки. Щоб її усунути, тобі доведеться навчитися цінувати свій час і гроші. В іншому випадку зазнаєш негативного впливу на різні сфери свого життя через фінансові обмеження. А через деякі зміни вдома у тебе можуть виникнути розбіжності з близькими, доведеться зіткнутися з байдужістю рідних. З іншого боку – зірки нічого доброго не обіцяють для твоїх ворогів. Вони залишатимуться активними, але ти перемагатимеш їх на кожному кроці, ба навіть зможеш зробити їх друзями. Загалом на роботі ти відчуєш підвищення морального духу та зможеш працювати краще, ніж раніше.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Цього тижня судова справа може спричинити неспокій. Також атмосфера в сім'ї може виявитися порушеною. Зірки радять триматися якнайдалі від друзів або родичів, які користуються тобою й намагаються весь час витрачати твої гроші. Бізнесменам на початку тижня слід утриматися від будь-яких інвестицій. Загалом час сприятливий з точки зору грошей, але потрібно бути трохи обережнішим. Щоб уникнути сімейних проблем, краще проводити вдома більше часу, ніж зазвичай, і спробувати розважитися. На тижні також доведеться працювати більше, ніж раніше, щоб отримати хороші результати. Для студентів, які мріяли здобути освіту в хорошому закладі за кордоном, є велика ймовірність здобути таку можливість.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

На цьому тижні тобі потрібно відвідувати більше спортивних секцій та загалом більше фізичної активності. Тримати себе в тонусі – твій секрет гарного й успішного життя. У тебе буде більше фінансових труднощів, ніж ти очікував. Не усувай цю проблему наодинці, поговоріть про це зі своєю парою. Ти також зможеш налагодити гармонію у родині, що зміцнить її соціальний статус та правильну репутацію. Цього тижня твій розум може бути не зайнятий офісною роботою. Може виникнути якась дилема щодо кар'єри, яка не дозволятиме зосередитися. А концентрація потрібна! Також завжди намагайся зберігати спокій та не реагуй поспіхом на несприятливі ситуації.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Цього тижня ти будеш докладати додаткових зусиль, щоб зустрітися з важливими людьми. Але бережи свою енергію і використовуй її грамотно. Економічна сторона життя нарешті прийде в норму після багатьох злетів і падінь. Є ймовірність, що перші дні тижня можуть не принести хороших результатів, але поступово гроші почнуть надходити від різних контактів. Постарайся зберегти їх, правильно скориставшись удачею. Навіть якщо ти перебуваєш далеко від сім'ї через роботу або навчання, завдяки силі свого слова ти зможеш встановити мир і злагоду з найближчими людьми. На роботі не дозволяй втягувати себе в інтриги, щоб не заплямувати свій імідж.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Подорожі можуть викликати деяке роздратування цього тижня, тож краще утриматися від поїздок. Також потрібно зрозуміти, що твої гроші будуть працювати на тебе тільки тоді, коли ти їх вкладеш. Якщо вчасно зрозумієш це, то буде краще, в іншому випадку можеш пошкодувати про це в майбутньому. Цього тижня ти можеш дуже засмутитися через члена сім'ї, якому ти завжди довіряв і з яким ділився таємницями – бо дізнаєшся, що насправді він не заслуговує на довіру. Це також може посадити страх у твоїй свідомості, що твоя таємниця вийде назовні. А проте наполеглива праця виявиться плідною у кар'єрі! Тобі потрібно буде тримати свій розум зосередженим на робочому місці, і ти навіть зможеш отримати підвищення. І не забувай: ми багато чому вчимося в житті навіть після невдач.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діви цього тижня можуть витратити багато грошей на оздоблення або ремонт помешкання. На жаль, є ймовірність, що твоя поведінка з родичами буде поганою. Якщо ти хочеш, щоб члени сім'ї добре ставилися до тебе, то маєш ставитися до них так само. Також тиждень буде сповнений злетів і падінь у житті на робочому місці. Ці дні принесуть багато нових викликів. Начальство поставить нові цілі. Щоб уникнути ускладнень, потрібно буде використовувати всі свої зв'язки.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки кажуть, що цього тижня ти зможеш бути сильними та насолоджуватися повноцінним життям, повним енергії. Однак у тебе будуть скарги на нервозність. У фінансовому житті ти можеш опинитися в нових цікавих ситуаціях. І не тільки отримаєш фінансові вигоди, а зміцниш своє економічне становище. Цього тижня ти мав би отримати підтримку старших брата чи сестри. Зірки радять без жодних вагань розповідати їм про свої проблеми. У стратегії та плані, складеному тобою для досягнення кожного завдання, хтось на роботі може поставити перешкоду і завдати чимало клопоту. Тож просто тримай очі відкритими та будь у курсі того, що відбувається навколо тебе.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

На цьому тижні керування автомобілем на високій швидкості може дорого тобі обійтися. Є ймовірність, що через цю недбалість станеться не тільки втрата грошей. Також зірки радять уникати інвестицій у будь-що незаконне, навіть якщо там майоріє вкрай хороший прибуток. Цього тижня з'явиться і можливість провести час зі сім'єю. Не варто тільки встановлювати для них суворі правила. На роботі на цьому тижні може переважати прихильність і позитивна атмосфера. Ти зможеш успішно виконати будь-яку важливу роботу, отримавши належну підтримку від колег.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Зірки стверджують, що правильний розпорядок дня може допомогти тобі у подоланні проблем із негативними настроями цього тижня. Також вони рекомендують утриматися від будь-яких фінансових операцій. Слід бути обережним від самого початку і не виконувати жодної нелегальної роботи. Також цього тижня твої друзі можуть порадувати тебе чудовими планами. Можна домовитися про похід кудись, де буде можливість разом повеселитися. Бізнесмени отримають на тижні більший успіх, належну повагу в суспільстві, а також і в сім'ї. Усе це допоможе мотивувати себе на ще кращу роботу.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Через зростаючий тиск на робочому місці ти зазнаватимеш душевних потрясінь і неприємностей. А проте інвестиції, зроблені на цьому тижні, можуть збільшити твій добробут і фінансову безпеку. Вкладай гроші в правильне місце і прояви терпіння, не приймаючи жодних рішень поспіхом. Крім того, ти зможеш завести нових друзів – завдяки своїй чарівності та яскравій індивідуальності. Твоє бажання просуватися вперед у кар'єрі може віддалити тебе від близьких як на роботі, так і в особистому житті. Ти можеш почуватися дуже самотньо та будеш соромитися ділитися самотністю з іншими. Багато Козерогів цього тижня будуть повторювати помилки минулого, не роблячи з них висновків – постарайся не потрапити у цей список.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Зірки просять не робити помилки, сприймаючи своє добре самопочуття як належне. Інакше в майбутньому доведеться натрапити на певні проблеми. Але загалом – на цьому тижні твої бажання будуть здійснюватися, а удача буде прихильною до тебе. Наполеглива праця попереднього тижня також окупиться і ти зможеш віддати всі свої борги. Крім того, соціальна активність у колі сім'ї допоможе принести в дім щастя. Цього тижня ти можеш освоїти нові техніки й використовувати їх у навчанні чи роботі, а завдяки цьому – випередити конкурентів. Також тиждень вдалий для розвитку свого творчого потенціалу.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Цього тижня зірки радять триматися якомога далі від гострої їжі. А також слід уникати всіх видів довгострокових інвестицій. Найкращим варіантом проведення часу будуть прогулянки з друзями. Саме вони створять тобі можливість розвинути свої мисленнєві здібності, а також дадуть змогу розслабитися і відпочити. Цього тижня родичі можуть вирішити дещо змінити в будинку, що зробить тебе більш емоційним, ніж потрібно. Поговори про це з кимсь особливим для тебе й отримаєш душевний спокій. Протягом тижня ти отримаєш повне визнання і підтримку від начальства на роботі. Студентам же слід уникати зайвих сумнівів та наполегливо підвищувати свою кваліфікацію (можливо, варто записатися на додаткові курси).