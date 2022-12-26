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Представникам деяких знаків Зодіаку, як-от Скорпіонам чи Ракам, можна й не хвилюватися (ну, майже). А от Близнюкам чи Тельцям варто щонайменше задуматися. Подробиці розповідаємо на Men 24 у гороскопі для чоловіків на тиждень 26 грудня 2022 – 1 січня 2023 року.

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Гороскоп на тиждень 26 грудня – 1 січня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Зірки кажуть, що цього тижня для Овнів відкриється потужне джерело фізичної сили та наснаги. Якщо раніше турбували якісь хвороби й проблеми, то тепер ти зможеш їх усунути. Але потрібно буде проявляти інтерес до цього, а не пускати все на самоплив. Також будуть можливості зміцнити комфорт у подружньому житті. На жаль, у другій половині тижня рух зірок принесе деякі протилежні результати та виклики. У намірах заробити гроші, врегулювати ділові питання, виправити проблеми з документами успіхів очікувати не варто. Серед настроїв пануватиме хвилювання. У любовних стосунках можливі суперечки між партнерами. А проте в останні дні тижня рух зірок стане сприятливим. Особливого успіху можна очікувати на іспитах чи конкурсах. Тож загалом рік закінчиться на позитивній ноті.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

У Тельців на цьому тижні буде відчутний рух у родинних відносинах. До добра він чи ні – залежатиме від твоїх зусиль. Також відбуватимуться інтенсивні дискусії щодо важливих аспектів, пов’язаних із роботою та бізнесом. Порада та ж – якщо хочеш позитивних наслідків, добре обдумуй свої слова та кроки. Якщо ти займаєшся спортом, кіно, музикою, менеджментом чи медициною – зірки обіцяють чудові результати зусиль, лише докладати їх треба буде з повною інтенсивністю. Чого точно не можна робити на тижні – так це злитися через дрібниці. На початку тижня очікуй напруженої роботи та відчутних витрат. У другій половині тижня рух зірок обіцяє позитивні результати у більшості справ, а також – міцне здоров'я та добрі новини у родині. А от в останні дні тижня тебе знову чекають проблеми в грошових справах або питаннях нерухомості. Тож тиждень у цілому неоднозначний.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюки цього тижня можуть очікувати завершення деяких раніше зупинених робіт. Політичне, громадське, соціальне життя, якщо ти до такого залучений, принесе очікувані дивіденди, які можуть стати постійними. Якщо ти пов’язаний зі сферами освіти чи працевлаштування, то вже з початку тижня будь готовий до позитивних новин чи подій. З іншого боку, зірки цього тижня не обіцяють відчутних прибутків, хоча рівень життя і не погіршиться. В особистих стосунках Близнюки у парі відчуватимуть довіру. Спілкування з дітьми обіцяє бути теплим. У середині тижня, кажуть зірки, зростуть витрати. А в любовних стосунках контакт у діалогах між партнерами послабшає. Проте в останні дні тижня рух зірок знову створить сприятливу та позитивну атмосферу, особливо у роботі й бізнесі. Порада зірок – не ігноруй можливості, які відкриваються у несподіваних місцях.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Зіркові переміщення цього тижня дадуть можливість Ракам досягти бажаної позиції у конкурентних сферах, до яких вони дотичні. Успіх чекатиме, якщо ти подавав заявку на роботу в будь-яких державних підприємствах. Загалом щодо працевлаштування зірки обіцяють добрі новини, хай яка там сфера. А якщо ти маєш роботу чи бізнес, то знай – з'являться шанси на підвищення та вдалі контракти. А від середини тижня взагалі настане період постійного прогресу в плані роботи й бізнесу, особливо у сферах спорту, кіно, медицини тощо. У любовних стосунках між партнерами буде все чудово, треба тільки не припиняти звичних зусиль. На жаль, в останні дні тижня рух зірок пророкує відчутні економічні витрати й деякі проблеми у різних сферах життя. Тож не послаблюй уважності та самоконтролю.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Леви цього тижня матимуть нагоду вирушити в подорож, щоб завершити якусь важливу роботу. Особливо важливими ці дні будуть для тих, хто дотичний до царин релігії та благодійності. У цілому зірки цього тижня даруватимуть сприятливі та позитивні результати майже усіх зусиль. Особливо у справах, пов'язаних із дипломатичним чи політичним контекстом. Леви будуть традиційно активними, а зусилля у створенні сприятливого середовища стануть успішними. Однак у деяких випадках можливі проблеми через інформацію від державних або урядових органів. На жаль, зірки тижня не обіцяють міцного здоров’я, тож не послаблюй обережності. У другій же половині тижня будуть нагоди його покращити, а також – можливості покращити справи на роботі чи посилити бізнес. В останні дні тижня з’являться шанси для завершення давніх планів і для економічного прогресу. Але уникай злитися через дрібниці.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам зірки цього тижня принесуть важку роботу та виклики на роботі та в бізнесі. А проте гострі вчинки, експерименти, завершення досліджень, певних проєктів у роботі чи навчанні будуть безперервно успішним у наслідках. Проблема в тім, що суперники та конкуренти дуже активно створюватимуть перешкоди. При цьому навіть близька людина може раптово виявитися до цього причетною. У цей період можуть бути і проблеми зі здоров’ям, і певні втрати у грошових справах. В родині будуть моменти любові між братами та сестрами, але дехто буде переживати за сина та доньку. Загалом – не зупиняй зусиль, будь уважний, і все буде добре.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Зірки кажуть, що цього тижня будуть чудові нагоди та, головне, сили, щоб подолати відсутність гармонії в подружньому житті. Якщо у парі є якась напруга, її нарешті можна буде зняти. Загалом в усіх особистих та шлюбних справах настане період бажаного прогресу. На цьому тижні навіть з’являться можливості познайомитися зі справжньою супутницею життя, якщо досі цього не сталося. Якщо ти зацікавлений у капіталовкладеннях, матимеш і можливості для вдалих інвестицій. Здоров'я у цей період залишиться приємним і міцним. Щодо фінансів – у середині тижня очікуй видатків більших, ніж зазвичай. Дуже ймовірний успіх у судових справах. В останні дні тижня зможеш завершити деякі важливі справи, але доведеться потрудитися.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Цього тижня у Скорпіонів будуть приємні можливості для отримання фінансової вигоди, завдяки чому тіло і розум будуть щасливі. Вдалий час для прогресу в оптимізації на роботі або перетворення бізнесу в дещо ефектніше. Зіркові переміщення цього тижня створять для тебе сприятливу та позитивну атмосферу, але найближчими будуть саме фінансові цілі. Несподіваний успіх може прийти, якщо ти дотичний до сфер продажів, виробництва, освіти, банківської справи. Причому цей успіх може перетворитися на постійні дивіденди, але для цього треба буде докласти значних зусиль. А от у любовних справах, на жаль, буде якийсь розрив. Що, ясна річ, викличе значні хвилювання. Може бути, що в середині тижня доведеться відправитися в далеку мандрівку або це може бути переїзд.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Стрільцям зірки кажуть, що цього тижня будуть можливості зробити роботу та бізнес приємними та прекрасними. Очікуй успіх, якщо збираєшся складати будь-який іспит чи береш участь у конкурсі. У справах, пов'язаних з освітою та й у багатьох інших рух зірок продовжить давати чудові результати. У такій ситуації ти зможеш зробити дещо особливе, якщо дотичний до галузей кіно, спорту, медицини тощо. Також цього тижня варто придбати щось до будинку, купити бажаний одяг і прикраси – це точно будуть вдалі покупки. Цього тижня будуть хороші новини від дітей. Процес заробітку грошей буде плідним, особливо у середині тижня. Але через появу дрібних проблем ти все ж будеш хвилюватися. Під кінець тижня зможеш втілити щось давно заплановане. Натомість у любовних стосунках між партнерами будуть неоднозначні результати.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Зірки кажуть, що цього тижня Козероги будуть бігати, щоб завершити справи, пов'язані зі сім'єю. Це може стосуватися певних зручностей, яких давно не вистачало.Також ці дні будуть періодом певної напруги та важкої роботи. А проте ти зможеш подбати про питання, пов'язані з власним здоров'ям або аспектами, пов'язаними з членами родини. Можливо, доведеться багато побігати, щоб вдало керувати роботою та бізнесом. У середині тижня будуть хороші новини з боку дітей, але очікуй неприємностей у сферах життєзабезпечення. Загалом – будь розсудливим. А в останні дні тижня рух зірок знову дасть сприятливі та позитивні результати. Було б добре, якби ти без крайньої потреби не конфліктував ні з ким через дрібниці.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Цього тижня Водоліям зірки обіцяють чудовий ріст у сферах роботи та бізнесу. А також зміцнення статусу й поваги у суспільно-політичному житті. Якщо ти претендуєш на посаду в політичній чи іншій організації, то рух зірок дасть бажані результати. Якщо ти займаєшся формуванням своєї кар'єри у сферах спорту та кіно, то бажаний прогрес залишиться. Тож продовжуй старатися. Зірки цього тижня будуть приємними й у плані здоров'я. Будуть моменти любові у родині. Але у другій половині тижня рух зірок вказує на протилежні результати, якщо послабити зусилля. В останні дні тижня, ймовірно, доведеться поїхати у подорож. Та й загалом на тижні корисно бути активним більше, ніж зазвичай – і не бути недбалими у виконанні будь-яких ризикованих завдань.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

У Риб цього тижня будуть можливості для значного прогресу у царині заробляння грошей чи інших засобів до існування. Але часто рух зірок натякає і на протилежні результати. У такій ситуації – перебування наче на гойдалці – ти, що природньо, будеш дещо хвилюватися. Тому докладай зусиль з повною віддачею. На тижні буде частковий успіх у довготривалих інвестиціях і завершенні справ, пов’язаних з іншими країнами. Якщо ти займаєшся купівлею будь-якої нерухомості, то у цій справі також досягнеш успіху. У другій половині тижня гойдалки забудуться, а рух зірок дасть приємні результати у бізнесі, грошових справах тощо. Захворювання або біль також зникнуть. У любовних стосунках все буде солодко – якщо уникнеш непотрібного гніву. І загалом – усе буде добре.