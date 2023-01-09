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Що чекає на представників різних знаків Зодіаку найближчими днями? В Овнів буде цікавий бонус, у Риб – багато викликів, у Стрільців вичерпується імпульс, а Терезам слід подбати про гаджети. Читай подробиці на Men 24 у гороскопі для чоловіків на тиждень 9 – 15 січня 2023 року.

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Гороскоп на тиждень 9 січня – 15 січня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Біль у ногах, розтягнення зв’язок, проблеми в суглобах? Якщо це турбувало тебе раніше – цього тижня не буде. Примітно, що найближчі сім днів особливо сприятливими будуть для чоловіків за 50. А загалом – цього тижня ти витрачатимеш багато грошей на оздоблення або ремонт будинку та на сім'ю у цілому. Ти можеш не розуміти цього зараз, але ці витрати стануть основною причиною фінансової кризи в найближчі часи. Також хтось із твоїх близьких може поводитися щодо тебе дуже дивно, що створить певні незручності й забере чимало часу та енергії на їх розуміння. Цього тижня буде чітко помітна твоя позиція на роботі, завдяки чому навіть опоненти стануть друзями. За маленьку добру справу ти отримаєш відчутний бонус, який будуть обговорювати всі. Тож просто радісно проживай цей час. Якщо ти студент і мріяв поїхати на навчання за кордон, можеш щодо цього отримати хороші новини, однак буде морока з документами. Найдрібніша помилка може скасувати нагоду, яка несподівано випала.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Якщо ти любиш каву або чай, то цього тижня утримуйся – вживання понад чашки на день може бути шкідливим, і це пов'язано з серцем. У цей час ти зможеш заощадити гроші, контролюючи всі види витрат. У ці дні також не дякуй за успіхи тільки собі, віддай належне близьким, членам сім’ї, партнерам. Цього тижня ти відчуєш, що друзі й родичі не розуміють твоїх потреб. А через це у тебе можуть виникнути неправильні почуття до них. У цій ситуації тобі потрібно просто розуміти, що змінювати інших – не варіант, а от змінюючи себе ти зможеш позбутися стресу. Цього тижня на роботі може статися щось позитивне, коли ти зрозумієш, що людина, яку ти вважав ворогом, насправді доброзичливо до тебе ставиться. Тож від тебе залежить, чи прийняти правильне рішення, забути весь свій поганий досвід та почати новий позитивний. Цього тижня також ти можеш проявити себе дуже добре в навчанні та може трапитися успішна поїздка за кордон.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

За здоров’я можна не турбуватися – умови будуть повністю на твою користь. Ти зможеш бути щасливим, насолоджуючись життям. Зірки обіцяють для літніх Близнюків полегшення від старих проблем з колінами й руками. А от якщо ти раніше вкладав кудись гроші, це може стати основною причиною неприємностей цього тижня та призвести до фінансових втрат. Тому тобі краще не поспішати з рішеннями, приймати їх дуже обережно. З хорошого – атмосфера веселощів вдома зменшить твій стрес. Але треба, щоб ти також брав у ній повну участь, а не залишався мовчазним глядачем. Також цей тиждень допоможе зрозуміти, що тобі доведеться багато працювати для благополуччя родини. У всьому, що ти робиш, має бути почуття любові та бачення перспектив. Цього тижня ти можеш поставити перед собою цілі трохи вищі, ніж раніше, і добре попрацювати, щоб їх досягти. При цьому врахуй: є ймовірність, що результат не буде відповідати очікуванням, але це не привід розчаруватися в собі. Потрібно заспокоїтися, розуміючи, що в житті бувають виграші й програші, і це нормально.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

На цьому тижні буде мало шансів на злети та падіння, що, мабуть, і добре. Ти будеш сильним – як фізично, так і розумово, і зможеш насолоджуватися повним і здоровим та енергійним життям. Щоправда, у тебе можуть бути час від часу певні скарги на нерви. Бізнесменам на цьому тижні у зв'язку з роботою доведеться поїздити, грошей може бути витрачено більше, ніж очікувалося. Додому приходитимуть різні гості, і багато, що псуватиме тобі настрій і заважатиме зосередженню. Загалом тиждень принесе у твоє життя багато нових викликів, пов’язаних із роботою. Цілком можливо, перед тобою поставлять нові цілі. Щоб уникнути заплутаних справ, потрібно буде скористатися своїми контактами й добре попрацювати. Але ти, найімовірніше, отримаєш хороші результати від своєї наполегливості.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Тільки ти знаєш, що для тебе найкраще. Будь сильним та відвертим. Швидко прийми рішення покращити своє здоров’я. Цього тижня доведеться контролювати свою звичку ухвалювати рішення, думаючи лише про один день. Буде краще не витрачати зайвий час і гроші на розваги, інакше очікуй фінансову кризу в майбутньому. Якщо маєш будь-які суперечки через майно або землею, то на цьому тижні побачиш рішення і, швидше за все, на твою користь (при цьому фінансових втрат не уникнути). Однак для цього зірки радять прийняти рішення за порадою старших. Цього тижня бізнесменам, можливо, доведеться утриматися від того, щоб ділитися будь-чим, що стосується їхнього бізнесу. Ти повинен розуміти, що якщо поділишся своїм планом з усіма, то можеш зіткнутися з великими перешкодами. Цього тижня також потрібно буде трохи повчитися, збирати інформацію – не лінуйся, вона дуже допоможе у майбутньому.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

На цьому тижні твоє здоров'я покращиться, навіть якщо мовиться про серйозну недугу. На початку тижня всілякі фінансові проблеми, що виникають у твоєму житті, підуть геть. Справи з грошима покращаться, тобі буде легко купувати важливі речі (краще у середині тижня). Завдяки цьому ти зможеш підвищити свій комфорт. Цього тижня ти повинен розуміти, що навряд чи знайдеться родина, в якій не було б розбіжностей у думках серед її членів. А проте уникай ділитися сімейними проблемами зі сторонніми, навіть добре знайомими. Загалом, очікуй певне психічне напруження. Тож також слід уникати будь-яких нових проєктів або бізнесів. Є ймовірність, що в цей час ти можеш прийняти рішення без урахування того, що воно може призвести до відчутних збитків у майбутньому. Цього тижня Діви, які живуть далеко від дому, можуть отримати можливість зустрітися з рідними, що дозволить почуватиметься дуже емоційно сильними.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Цього тижня ти можеш насолоджуватися позитивними настроями, оцінюючи успіхи інших. Тільки слід уникати ревнощів і не соромитися підвищувати моральний дух інших. Є ймовірність, що будь-яке твоє обладнання, електронні елементи чи будь-які гаджети можуть зазнати пошкодження. Через що, можливо, доведеться витратити додаткові гроші. У такій ситуації буде краще вже зараз подбати про свої речі. Якщо ти плануєш влаштувати вечірку, запрошуй близьких друзів, але далеких родичів. Буде багато людей, які зроблять тебе щасливим. Крім того, не роблячи нічого особливого на цьому тижні, ти легко зможеш привернути до себе увагу кого завгодно. Є ймовірність, що ти отримаєш хороші новини щодо втілення якоїсь давньої мрії. А проте Терези, які займаються будь-яким видом творчості, на цьому тижні можуть зіткнутися з численними проблемами та відчуватимуть незахищеність у своїй кар'єрі.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Цього тижня твоє здоров’я буде дуже хорошим. Ти можеш досягти величезних успіхів в різних сферах життя. Зросте твоя сміливість і впевненість, унаслідок чого ти зможеш легко приймати всі рішення, які тобі тільки захочеться. Цього тижня доходи можуть зрости, завдяки чому ти також можеш планувати відкладати гроші на майбутнє. У такій ситуації та у довгостроковій перспективі зірки радять робити інвестиції. Цього тижня ти також триматимеш у пріоритеті членів сім'ї. Було б найкраще, щоб ти співпереживав як їхнє щастя, так і горе. Щоб вони відчули, що ти справді дбаєш про них. Цього тижня тебе повністю почують на роботі чи в бізнесі. Твою стратегію та планування оцінять скрізь. Помітять й інших людей, якщо вони звертатимуть увагу на твої слова та заразяться твоєю хоробрістю. Загалом тиждень принесе багато хороших досягнень і покаже шлях до величезного успіху – завдяки якості твоєї освіти.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Уважне ставлення до здоров’я буде ефективним для позбавлення від багатьох хвороб. Тільки не припиняй фізичні вправи, а також трохи більше споживай овочі та зелень. У фінансовому житті удача може підтримати тебе. Але якщо доведеться робити якісь інвестиції, краще сім разів подумати, бо твої гроші можуть десь застрягти. На цьому тижні ти побачиш хвилю щастя в сімейному оточенні. Ти й твоя рідня можете скласти план подорожі (чи повторного медового місяця з половинкою). На жаль, імпульс, якого ти набрав раніше у своїй кар’єрі, цього тижня може вичерпатися. Ти також отримаєш негативні результати в інших суміжних сферах життя. У цей час ти можеш почуватися досить самотнім та безпорадним. Якщо ти студент, можеш очікувати певних змін в освіті. Може з'явитися шанс на здобуття вищої освіти за кордоном.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Ти повинен зрозуміти, що якщо хочеш отримати повний результат своєї наполегливої праці, то треба зберігати розум у позитивному настрої. Тиждень буде важливішим, ніж зазвичай, для кар'єри, і ти можеш отримати багато нових можливостей. Але – обов'язково давай собі трохи відпочити! Розважатися за допомогою нових занять цього тижня може виявитися дуже корисним. Тобі краще триматися якомога далі від виснажливих завдань. Також цього тижня потрібно буде тримати в секреті всі свої інвестиції та пов’язані з ними плани на майбутнє. Хтось із близьких може скористатися твоїми планами й завдати тобі фінансових втрат. З хорошого – на цьому тижні твоя половинка може допомогти у налагодженні гармонії в сім'ї. Та висока ймовірність, що ти несподівано отримаєш якийсь хороший подарунок від рідних і друзів.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Цього тижня у тебе може виникнути бажання поїсти солодкого. Наче нічого страшного, але зірки радять не забувати, що це бажання може призвести до проблеми діабету або збільшення ваги (звісно, у довгостроковій перспективі). Важливо – цього тижня будь-яка недбалість з твого боку може призвести до фінансових втрат. Тож уникай поспіху, роби все правильно. Цей тиждень може бути сповнений щастя в сімейному плані та дуже сприятливий у плані кар’єрному. Крім того, цей час буде успішним у набутті навиків задля здатності досягати будь-яких цілей і амбіцій. У такій ситуації ти повинен продовжувати старатися і наполегливо працювати. Тому що тільки так ти, ймовірно, здобудеш цінний результат на свою користь.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Щодо здоров’я – у цей період ти можеш позбутися багатьох проблем. У такій ситуації замість того, щоб витрачати енергію на всі завдання, зосередься лише на тих, які є дуже важливими саме зараз. Час від часу нам потрібні гроші, щоб належним чином керувати нашим життям, що ти, звісно, чудово розумієш. Але чомусь не докладаєш особливих зусиль для збереження своїх грошей, а це може створити для тебе великі проблеми вже найближчим часом. У зв’язку з певними змінами вдома цього тижня у тебе можуть виникнути розбіжності з близькими. Можливо, доведеться зіткнутися з байдужістю сім'ї. Натомість вороги та недоброзичливці не зможуть заподіяти тобі шкоди навіть після тисячі зусиль. Твій статус на роботі ще більше зросте. Завдяки наполегливій праці та ефективності ти зможеш змінити будь-яку несприятливу ситуацію на свою користь.