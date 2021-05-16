Эта неделя будет легкой для всех без исключения знаков Зодиака. Кому-то выпадет возможность подняться по карьерной лестнице, а кому-то – организовать путешествие своей мечты. Читай на Men 24 актуальный мужской гороскоп на неделю 17 – 23 мая 2021 именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 17 – 23 мая

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Мужчинам-Овнам звезды рекомендуют перестать утруждать себя работой на этой неделе. Попробуй найти несколько дней, чтобы выбраться куда-то за город. Это позволит не только хорошо провести время вне офиса, но и подарит возможность перезагрузиться. Тебе это очень необходимо, ведь в последнее время ты требовал от себя слишком много.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

В течение следующих 7 дней Тельцам стоит ответственно отнестись к своему здоровью. Пора уже наконец записаться к стоматологу, ведь ты долго откладывал визит к нему. Это позволит тебе позаботиться о себе и устранить проблемы еще до их начала. Что касается выходных, то звезды предлагают провести время с любимым человеком. Вам обоим это необходимо!

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Мужчинам-Близнецам стоит больше времени уделить своей карьере. Если ты не будешь выкладываться на все 100%, то не стоит удивляться, что не происходит никакого прогресса. Попробуй выполнять все поручения босса, чтобы он увидел твои старания. А это, в свою очередь, позволит ему понять, что ты не просто так просиживаешь штаны в офисе.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Мужчинам-Ракам звезды предлагают начать паковать чемоданы на этой неделе. Тебя ожидает крутое путешествие, которое перевернет с ног на голову твою жизнь. Поэтому попробуй закрыть все рабочие "хвосты", чтобы в поездке тебя ничто не отвлекало от новых впечатлений. Если же выбраться куда-то не получится, расстраиваться не стоит. Но и откладывать путешествие на когда-то тоже не нужно.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Эта неделя будет максимально насыщенной работой для всех без исключения Львов. Но расстраиваться не стоит, ведь ты будешь успевать не только выполнять поручения от руководства, но и получишь возможность хорошо проводить время с любимым человеком. Если есть возможность, выбирайтесь куда-то вдвоем на прогулки по вечерам. Это будет дарить вам положительные эмоции и возможность наслаждаться друг другом.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Что касается Дев, то им на этой неделе нужно не на шутку поработать над своими отношениями. Это нужно делать, чтобы поддерживать огонек страсти, а также не испортить то, над чем вы работали не один год. Для этого звезды предлагают выбраться куда-то за город на этих выходных. Проведите время вместе, наслаждаясь друг другом.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Мужчинам-Весам на этой неделе выпадет возможность провести как можно больше времени со своими родными. Возможно, ты приедешь в гости к родителям, чтобы провести с ними несколько дней. Не пропустите эту возможность, ведь она позволит тебе чувствовать себя максимально хорошо, а также избавиться от стресса, накопившегося за последние несколько месяцев. Родные подарят тебе ощущение уюта.

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Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Эта неделя будет максимально легкой для Скорпионов. Поэтому им звезды рекомендуют не забивать голову всякими глупостями. Они не должны быть на первом месте для тебя. Зато попробуй сконцентрироваться на саморазвитии, а также отношениях. Проведи время с пользой для себя и настройся на новые свершения.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Что касается Стрельцов, то им звезды рекомендуют наконец заняться своим телом. Хватит сожалеть себя и лениться. У тебя есть все шансы стать лучшей версией себя вчерашнего. Поэтому запишись наконец в спортзал, а также начни тренироваться. Очень скоро ты почувствуешь не только прилив силы, но и увидишь изменения, которые поразят тебя с положительной стороны.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам на этой неделе звезды рекомендуют выложиться на все 100% на работе. Попробуй правильно расставлять приоритеты, чтобы у тебя было не только достаточно времени для выполнения задания, но и для себя. Меньше, что ты можешь сделать в течение следующих нескольких дней, – меньше времени проводить в соцсетях, а также уделить достаточно внимания саморазвитию.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Мужчинам-Водолеям следует навести порядок в своей жизни. Попробуй разложить все по полочкам: рабочие вопросы, отношения, а также все, что связано с саморазвитием. Звезды рекомендуют не откладывать это, ведь у тебя будет возможность структурировать свое свободное время.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам звезды рекомендуют расслабиться и плыть по течению на этой неделе. Не стоит загружать себя работой и чрезмерным количеством обязанностей. Это позволит тебе чувствовать себя отлично, а также избавиться от нежелательных стрессов. Что касается выходных, то звезды рекомендуют провести их с любимым человеком.