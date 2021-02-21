Читай мужской гороскоп на неделю 22 – 28 февраля 2021 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!

На этой неделе всем без исключения знакам Зодиака нужно будет посвятить максимум внимания работе. Следует не только закрывать "хвосты", но и составлять отчеты и планы на новый месяц. Но есть и те представители, которым удастся найти немного свободного времени, какое можно будет посвятить личной жизни. Читай на Men 24 актуальн ы й мужской гороскоп на неделю 22 – 28 февраля 2021 именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 22 – 28 февраля

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Мужчинам-Овнам на этой неделе не стоит слишком много времени посвящать работе. У тебя выпадет возможность выкроить достаточно своего времени, которое можно будет использовать с пользой для себя. Можешь наконец устроить свидание с девушкой, с которой ты уже несколько недель пытаешься розвиртуалиться. Не исключено, что именно она станет твоей возлюбленной. Тем более вы же не просто так общаетесь вот уже месяц.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам стоит сосредоточиться на собственном здоровье на этой неделе. Ты в последнее время слишком много работаешь, что не слишком положительно влияет на тебя. Попробуй избегать стрессов, уделять достаточно времени сну, а также не забывать о сбалансированном питании и физической активности. Если ты будешь игнорировать эти пункты, есть вероятность, что очень быстро тебе придется брать больничный.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам не стоит тратить все деньги. К зарплате остается не так уж и мало времени, поэтому не нужно свою кредитку и зарплатную карточку выводить в ноль. Попробуй хотя в последнюю неделю февраля тратиться только на то, что тебе нужно. Во всякую ерунду вкладывать свои финансы звезды на этой неделе не рекомендуют. Это позволит начать новый месяц без стрессов.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам на этой неделе стоит сосредоточить все свое внимание работе. Научись правильно расставлять приоритеты, а также находить достаточно времени, которое ты можешь посвятить целиком и полностью себе. Желательно на этой неделе хотя бы несколько часов посвятить саморазвитию. Можешь, к примеру, взяться за прочтение хорошей литературы или прокачать свои скиллы в том деле, которое приносит тебе удовольствие.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Мужчинам-Львам не стоит раздражаться в конце февраля. Старайся сохранять спокойствие, а также хладнокровие. Если что-то пойдет не по плану – не забивай себе этим голову, ведь вся наша жизнь, как правило, не идет по плану. Старайся выполнять все важные задачи в первой половине дня, ведь вечером у тебя будет много соблазнов выбраться куда-то в кино или любимое кафе, например.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам следует сосредоточить свое внимание любимому человеку. Из -за чрезмерного количества работы ваши романтические отношения свелись на нет, что не слишком положительно влияет на вас обоих. Попробуй хотя бы несколько дней в неделю посвятить целиком и полностью второй половинке. Вы можете выбраться куда-то за город или круто провести время дома, готовя что-то вкусненькое и наслаждаясь просмотром новых сериалов.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам стоит быть осторожными со своим темпераментом этой неделе. Ты в последнее время какой-то уж очень агрессивный, что может изрядно обидеть твоих друзей и родных. Стоит тебе научиться сдерживать свои эмоции. Для этого можешь, например, на несколько секунд остановиться перед тем как захочешь ответить своему оппоненту. Если ты не будешь этого делать, то есть вероятность, что новый месяц придется начинать с ряда извинений.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

На Скорпионов на этой неделе ожидает приятная романтическая встреча. В твою жизнь вернется человек, в которого ты б ыл влюблен в детстве. И хотя это вовсе не означает, что между вами что-то будет. Сама же ностальгическая ситуация будет окрылять и дарить вдохновение для новых свершений. Если ты один, то не пропусти шанс на построение счастливых отношений.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Стрельцам нужно сосредоточиться на работе на этой неделе. Тебе следует всеми силами доказать своему боссу, что ты не просто протираешь штаны в офисе. Попробуй взять на себя более сложные проекты, помогай коллегам. Не забывай также о дедлайнах. Их следует придерживаться, если ты не хочешь, чтобы твой босс считал тебя очень безответственным.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Мужчинам-Козерогам стоит осторожнее относиться к своему здоровью. Ты слишком много работаешь, что не очень положительно влияет на твоё самочувствие. Попробуй расставлять приоритеты, находить достаточно времени для отдыха. Если ты не будешь делать этого, есть все шансы, что ты очень быстро устанешь и будешь нуждаться не только в отпуске.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

У Водолеев на этой неделе будет сказочная возможность провести время с любимым человеком, поэтому не упусти ее. Возьми себе дополнительный выходной, чтобы вы могли вместе уехать. Наслаждайтесь совместным времяпрепровождением, ведь работа и будничные заботы отнимают слишком много силы и энергии.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам стоит сосредоточиться на саморазвитии этой неделе. Хватит плыть по течению. Тебе нужно выжать из себя максимум, ведь твой успех в твоих руках. Не стесняйся заручиться поддержкой своих друзей и родных. Они охотно помогут тебе, а также дадут несколько дельных советов, которые помогут тебе достичь успеху.