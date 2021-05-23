Починай тиждень максимально активно, якщо хочеш досягнути успіху. У цьому тобі допоможе твоя наполегливість та цілеспрямованість. Також усім без винятку знакам Зодіаку потрібно буде навчитися ставити чітку межу між роботою й особистим життям. Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 24 – 30 травня 2021 року саме для твого знаку Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 24 – 30 травня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Чоловікам-Овнам цього тижня потрібно буде серйозно взятися за роботу. На тебе очікує низка відповідальних проєктів, тож спробуй не підвести ані свого боса, ані своїх колег. Що стосується відпочинку, то він у тебе також буде. Але здебільшого активний, тож протягом наступних 7 днів варто буде забути про улюблене лежання на дивані.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям цього тижня потрібно взятися нарешті за стосунки з коханою. Останнім часом між вами пробігла "чорна кішка", через що ніяк не зникає напруга. Усе можна виправити, спробувавши нарешті відверто обговорити те, що вас турбує. Спробуйте цього тижня якомога більше часу проводити удвох. Це – найкраща терапія.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Що стосується Близнюків, то їм зорі рекомендують бути максимально обережними з власними грішми. Ти продаватимеш якийсь зі своїх гаджетів, і є всі шанси, що на тебе натраплять шахраї. Уникай поспіху, а також спробуй зробити усе можливе для того, щоб не стати жертвою ошуканців.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам необхідно буде добряче викластися на роботі. Усі твої старання будуть високо оціненими керівником. А це означає, що на тебе очікує як не підвищення, то фінансова винагорода. Що стосується відпочинку, то йому потрібно приділяти достатньо уваги, щоб не почуватися виснаженим під кінець тижня.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Що стосується чоловіків-Левів, то їм слід нарешті дозволити собі відпочити. Налаштуйся на отримання позитивних емоцій, а також будь готовим до того, що буквально валитимешся з ніг. Ближче до вихідних тобі потрібно буде взятися за виконання роботи, яка накопичилася. А от на неділю планів жодних будувати не варто, адже ти зможеш провести гарно день у компанії друзів.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам необхідно слідкувати за своїм здоров'ям. Не варто викладатися на всі 100% цього тижня, щоб не почуватися розчавленим. Найкраще, що ти можеш зробити протягом наступних 7 днів, – приділяти достатньо часу для відпочинку. Це дозволить почуватися сповненим енергії, а також бути готовим до нових звершень.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Що стосується чоловіків-Терезів, то їм варто задуматися про довгоочікувану відпустку протягом наступних 7 днів. Вибери нарешті напрямок, який припаде тобі до душі, а також почни вже вибирати оптимальні для себе дати. Самі лише думки про відпочинок зарядять тебе енергією, а також подарують наснагу, яка необхідна для завершення усіх проєктів.

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Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Цей тиждень буде надзвичайно насиченим для Скорпіонів. Тобі зорі рекомендують налаштуватися на те, що попереду очікує дуже крута поїздка, яка зарядить тебе енергією на багато днів. Що стосується роботи, то переживати непотрібно, адже ти цілком і повністю впораєшся з усіма завданнями, які перед тобою поставить керівництво.

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Стрільцям потрібно взятися за своє особисте життя. Останнім часом ти не можеш відвести погляду від дівчини, з якою ходиш до одного спортзалу. Тож пора вже нарешті переходити до дій. Спробуй познайомитися з нею, підлаштувавши свій графік тренувань під зручний для неї. Цілком імовірно, що у вас значно більше спільного, ніж просто підйом штанг.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Цей тиждень буде максимально легким для Козерогів. Тобі потрібно буде нарешті розслабитися та провести час з користю для себе. Спробуй якомога менше часу проводити у гаджетах. Це дозволить перезавантажитися, а також набратися сил для нових звершень. Якщо ж відпочити не вдається, то спробуй хоча б не перевантажувати себе.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Цього тижня Водоліям потрібно буде викластися на повну. Це дозволить не лише встигнути виконати усі завдання, які тобі цього тижня підкидатиме керівництво, а й мати достатньо вільного часу, який можна буде присвятити собі. Вечори, до слова, варто провести з коханою людиною. Це дозволить вам удвох почуватися максимально затишно після насичених робочих буднів.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Що стосується Риб, то їм шалено щаститиме на роботі цього тижня. Яке б завдання перед тобою не постало, ти впораєшся з будь-яким. Але не варто надто розслаблятися, адже протягом наступних 7 днів потрібно проявити також ініціативність. Вона дозволить довести твоєму керівництву, що ти не просто так просиджуєш штани в офісі.

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