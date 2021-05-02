Чоловічий гороскоп на тиждень: кому казково пощастить на роботі, а кому – в особистому житті

Читай чоловічий гороскоп на тиждень 3 – 9 травня 2021 року у статті Men 24. Астрологічний прогноз розповість, що ж чекає на твій знак Зодіаку цього тижня!

Цього тижня більшості знаків Зодіаку казково пощастить. Комусь випаде нагода отримати омріяне підвищення на роботі, комусь – знайти кохану людину. Будуть і ті, у чиєму житті чорна смуга нарешті стане білою. Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 3 – 9 травня 2021 року саме для твого знаку Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 3 – 9 травня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Овнам зорі рекомендують не розслаблятися на початку тижня. Попереду на тебе очікує ще багато роботи, тож постарайся справитися не лише з дорученнями керівника, а й знаходити час для себе. Баланс між особистим життям і роботою дозволить тобі не лише почуватися відмінно, а й не зруйнувати усе, над чим ти так довго працював.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Цього тижня зорі рекомендують Тельцям розслабитися та дозволити собі трохи пливти за течією. Доручи завдання своїм підлеглим і дозволь з ними справлятися без твого втручання. Ти не лише матимеш можливість відпочити, а й почуватимешся відмінно, знайшовши щодня кілька годин, які можна буде присвятити цілком і повністю собі.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Що стосується чоловіків-Близнюків, то їм потрібно нарешті навести лад в особистому житті. Влаштуй для своєї коханої романтичну вечерю посеред тижня, виберися разом з нею до улюбленого ресторану або на прогулянку. Спільне проведення часу дозволить заповнити порожнечу, яка регулярно виникає через надмірну кількість роботи. Пам'ятай про те, що стосунки – це теж робота. Тож не сачкуй!

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам цього тижня зорі гарантують підвищення на роботі або довгоочікувану премію. Ти однозначно дуже багато працював останнім часом, тож заслуговуєш на можливість стати кращим у тій сфері, якою ти займаєшся. Тож не розслабляйся та доведи своєму керівникові, що ти не просто так просиджуєш штани в офісі, домовилися?

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Леви самі формують свій порядок денний. Тож не дивно, що ти буквально закопуєшся у роботу з головою. Але цього робити протягом наступних 7 днів зорі не рекомендують. Намагайся знаходити достатньо вільного часу, який ти зможеш присвячувати собі та коханій людині. Лише за допомогою балансування між роботою й особистим життям ти зможеш почуватися добре, а також не досягати емоційного виснаження.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Для Дів цей робочий тиждень буде максимально легким. Твій бос вибереться у відпустку, тож діставати тебе ніхто не буде. Але це зовсім не означає, що потрібно розслабитися та геть зовсім нічого не робити. У тебе просто зникне фактор стресу, який щодня нагадував про себе. Тож виконуй свою роботу на совість, а також доведи босові, що й без нього ти можеш справлятися з усіма завданнями, які перед тобою стоять.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Якщо Терези чогось не хочуть, то вони робитимуть усе можливе для того, щоб це не зробити. І цього тижня у тебе випаде нагода показати свій характер, а також гострі зуби. Не варто погоджуватися на кожну пропозицію, яка перед тобою виникає. Іноді слід усе обміркувати та поставити чіткі умови, які задовольнятимуть тебе. В інакшому випадку ти почуватимешся використаним.

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Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Цього тижня Скорпіонам зорі рекомендують насолоджуватися тим, що відбувається навколо них. Проводь максимум вільного часу з коханою людиною, вибирайся кудись на прогулянки або зустрічайся з друзями. Усе це дозволить тобі не лише заряджатися позитивними емоціями, а й почуватися максимально круто протягом усього тижня.

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Чоловікам-Стрільцям зорі рекомендують не починати новий місяць з шалених витрат. Дай спокій своїй кредитці, якщо хочеш почуватися максимально вільним. Також цього тижня ти можеш переглянути свій бюджет. Підозрюємо, у ньому є ще кілька "чорних дір", куди щомісяця зникає досить багато грошей. Пора з цим щось робити, адже попереду сезон відпусток.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Якщо Козероги чогось дуже сильно хочуть, то вони це отримують. Тож тим представникам цього знаку Зодіаку, які ніяк не наважуються почати нові стосунки, цей тиждень подарує таку можливість. Візьми всю волю в кулак і заговори з тією дівчиною, на яку ти крадькома заглядаєш уже не перший тиждень. Зробити перший крок не так уже й страшно, повір.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Чоловікам-Водоліям потрібно потурбуватися про родинне гніздечко. Пора уже свою холостяцьку барлогу перетворити на те місце, куди буде не соромно привести дівчину. Найменше, що ти можеш зробити, – провести генеральне прибирання, а також викинути сміття. Підозрюємо, у тебе там назбиралося безліч бляшанок з-під пива, а також упаковок з-під піци.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Що стосується Риб, то їм потрібно бути трохи відповідальнішими цього тижня. Недостатньо просто пообіцяти, потрібно ще й виконувати. Якщо ти не дотримуватимешся своїх обіцянок, то не варто дивуватися, що з часом втрачатимеш авторитет не лише на роботі, а й в компанії друзів. Ти ж цього не хочеш, правда?

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