На этой неделе большинству знаков Зодиака сказочно повезет. Кому-то выпадет возможность получить желанное повышение на работе, кому-то – найти любимого человека. Будут и те, в чьей жизни черная полоса наконец станет белой. Читай на Men 24 актуальный мужской гороскоп на неделю 3 – 9 мая 2021 именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 3 – 9 мая

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнам звезды рекомендуют не расслабляться в начале недели. Впереди тебя ожидает еще много работы, поэтому постарайся справиться не только с поручениями руководителя, но и находить время для себя. Баланс между личной жизнью и работой позволит тебе не только чувствовать себя отлично, а и не разрушить все, над чем ты так долго работал.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

На этой неделе звезды рекомендуют Тельцам расслабиться и позволить себе немного плыть по течению. Поручи задания своим подчиненным и позволь с ними справляться без твоего вмешательства. Ты не только будешь иметь возможность отдохнуть, но и чувствовать себя отлично, найдя ежедневно несколько часов, которые можно будет посвятить целиком и полностью себе.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Что касается мужчин-Близнецов, то им нужно наконец навести порядок в личной жизни. Устрой для своей возлюбленной романтический ужин посреди недели, выберись вместе с ней в любимый ресторан или на прогулку. Совместное времяпрепровождение позволит заполнить пустоту, которая регулярно возникает через избыточное количество работы. Помни о том, что отношения – это тоже работа. Поэтому не ленись!

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам на этой неделе звезды гарантируют повышение на работе или долгожданную премию. Ты однозначно очень много работал в последнее время, поэтому заслуживаешь возможность стать лучшим в той сфере, которой ты занимаешься. Поэтому не расслабляйся и докажи своему руководителю, что ты не просто так просиживает штаны в офисе, договорились?

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Львы сами формируют свою повестку дня. Неудивительно, что ты буквально ныряешь в работу с головой. Но этого делать в течение следующих 7 дней звезды не рекомендуют. Старайся находить достаточно свободного времени, которое ты сможешь посвятить себе и любимому человеку. Только с помощью балансирования между работой и личной жизнью ты сможешь чувствовать себя хорошо, а также не достигать эмоционального истощения.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Для Дев эта рабочая неделя будет максимально легкой. Твой босс выберется в отпуск, поэтому доставать тебя никто не будет. Но это вовсе не означает, что нужно расслабиться и совсем уж ничего не делать. У тебя просто исчезнет фактор стресса, который ежедневно напоминал о себе. Поэтому выполняй свою работу на совесть, а также докажи боссу, что без него ты можешь справляться со всеми задачами, которые перед тобой стоят.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Если Весы чего-то не хотят, то они будут делать все возможное для того, чтобы этого не сделать. И на этой неделе у тебя выпадет возможность показать свой характер, а также острые зубы. Не стоит соглашаться на каждое предложение, которое перед тобой возникает. Иногда нужно все обдумать и поставить четкие условия, которые будут удовлетворять тебя. В противном случае ты будешь чувствовать себя использованным.

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Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября - 23 ноября)

На этой неделе Скорпионам звезды рекомендуют наслаждаться тем, что происходит вокруг них. Проводи максимум свободного времени с любимым человеком, выбирайся куда-то на прогулки или встречайся с друзьями. Все это позволит тебе не только заряжаться положительными эмоциями, но и чувствовать себя максимально круто в течение всей недели.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Мужчинам-Стрельцам звезды рекомендуют не начинать новый месяц с безумных расходов. Оставь в покое свою кредитку, если хочешь чувствовать себя максимально свободным. Также на этой неделе ты можешь просмотреть свой бюджет. Подозреваем, в нем есть еще несколько "черных дыр", куда ежемесячно исчезает довольно много денег. Пора с этим что-то делать, ведь впереди сезон отпусков.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Если Козероги чего-то очень сильно хотят, то они это получают. Поэтому тем представителям этого знака Зодиака, которые никак не решаются начать новые отношения, эта неделя подарит такую ​​возможность. Возьми всю волю в кулак и заговори с той девушкой, на которую ты украдкой заглядываешь уже не первую неделю. Сделать первый шаг не так уж и страшно, поверь.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Мужчинам-Водолеям нужно позаботиться о семейном гнездышке. Пора уже свою холостяцкую берлогу превратить в то место, куда будет не стыдно привести девушку. Меньше, что ты можешь сделать, – провести генеральную уборку, а также выбросить мусор. Подозреваем, у тебя там собралось множество банок из-под пива, а также упаковок из-под пиццы.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Что касается Рыб, то им нужно быть немного более ответственными этой неделе. Недостаточно просто пообещать, нужно еще и выполнять. Если ты не будешь сдерживать своих обещаний, то не стоит удивляться, что со временем будешь терять авторитет не только на работе, но и в компании друзей. Ты же этого не хочешь, правда?