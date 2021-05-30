Цей тиждень буде насиченим для усіх без винятку знаків Зодіаку. Комусь випаде нагода круто провести час з друзями, а комусь – вибратися за місто, щоб перезавантажитися. Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 31 травня – 6 червня 2021 року саме для твого знаку Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 31 травня – 6 червня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Чоловікам-Овнам випаде чудова нагода відпочити та провести час у колі друзів. Тож не варто відмовлятися, коли тебе кличуть кудись на прогулянку або тусовку. Що стосується роботи, то їй доведеться прикласти досить багато уваги. В інакшому випадку тобі потрібно буде працювати на вихідних. А ти ж цього не хочеш, правда?

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Що стосується Тельців, то їм потрібно буде чітко скласти список справ на тиждень. Тобі потрібно буде кожен свій день починати з виконання важливих доручень, а потім уже братися за легкі завдання. Не варто також відмовлятися від допомоги. Твої друзі і колеги з радістю долучаться до тебе, щоб полегшити життя. Але не варто зловживати їхньою добротою.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюкам настав час потурбуватися про фінансову подушку. Останнім часом ти витрачаєш значно більше, ніж заробляєш. Це може стати причиною того, що дуже скоро тобі доведеться позичати гроші у друзів, що не надто добре. Тому спробуй відмовитися від спонтанних покупок, а також не витрачатися на те, що не є нагальним для тебе. Це дозволить трохи заощадити.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Чоловікам-Ракам варто викластися на повну цього тижня, щоб попрацювати над своїми стосунками. Останнім часом між вами пробігла "чорна кішка", через що ви регулярно сваритеся. Найкраще, що ти можеш робити цього тижня, – влаштовувати приємні романтичні сюрпризи. Тож не лінуйся, якщо не хочеш зруйнувати те, над чим ви удвох працюєте не перший рік.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Чоловікам-Левам потрібно викластися на повну на роботі. На тебе очікує дуже багато завдань, з якими ти справишся на всі 100 відсотків. Що стосується відпочинку, то йому потрібно присвячувати кожен свій вечір. Вибирайся кудись на прогулянку, щоб зарядитися позитивними емоціями, а також позбуватися стресу та напруги.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Цей тиждень для Дів пройде під егідою турботи про здоров'я. Тобі потрібно нарешті приділяти достатньо уваги відпочинку, а також позбуватися стресів. Якщо ж ти почуваєшся кепсько, то варто звернутися до лікаря. Не відкладай на завтра, щоб не погіршити самопочуття власними силами.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Для чоловіків-Терезів цей тиждень буде максимально фінансово успішним. На тебе очікує фінансове заохочення, яке не лише підійме твій настрій, а й подарує достатньо мотивації для нових звершень. Що стосується роботи, то їй варто приділяти достатньо часу, щоб ти мав можливість не думати про неї на вихідних.

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Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

На чоловіків-Скорпіонів очікує дуже легкий робочий тиждень. Ти не лише встигатимеш виконувати усі доручення керівництва, а й матимеш достатньо часу, який можна буде присвячувати цілком і повністю собі. Що стосується коханої людини, то їй теж варто приділяти свій вільний час. Ти ж не хочеш, щоб твоя друга половинка ображалася на тебе.

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Що стосується Стрільців, то їм потрібно буде дозволити собі більше відпочивати протягом наступних семи днів. Не варто навантажувати себе шаленою кількістю завдань, адже дуже скоро ти почуватимешся виснаженим. Найкраще, що ти можеш зробити цього тижня, – чітко розставляти межу між роботою та відпочинком. Так ти почуватимешся на висоті!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Що стосується Козерогів, то їм зорі рекомендують потурбуватися про своє дозвілля цього тижня. Не варто весь свій вільний час просиджувати вдома. Тобі бажано планувати різноманітні активності, щоб додати драйву. Тож не відмовляйся від можливостей вибиратися кудись за місто.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Водоліям слід нарешті навчитися дозволяти собі більше. Годі обмежувати себе рамками. Тобі останнім часом стало надто тісно, тож пора нарешті ламати стіни навколо себе. Що стосується роботи, то їй потрібно присвячувати достатньо часу, щоб наприкінці тижня не довелося викладатися на максимум.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Рибам варто навчитися заощадливості. Тобі потрібно задуматися над формуванням фінансової подушки, яка дозволить позбутися стресів, пов'язаних з фінансовими труднощами. Тож зорі рекомендують тобі відмовитися від незапланованих витрат. За наступні 7 днів ти виявиш, що досить багато грошей ідуть на речі, які не є чимось необхідним для тебе.

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