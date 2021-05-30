Эта неделя будет насыщенной для всех без исключения знаков Зодиака. Кому-то выпадет возможность круто провести время с друзьями, а кому-то – выбраться за город, чтобы перезагрузиться. Читай на Men 24 актуальный мужской гороскоп на неделю 31 мая – 6 июня 2021 именно для твоего знака Зодиака.

Примечательно Слушай и миксуй: как подготовиться к крутой домашней вечеринке

Гороскоп на неделю 31 мая – 6 июня

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Мужчинам-Овнам выпадет прекрасная возможность отдохнуть и провести время в кругу друзей. Поэтому не стоит отказываться, когда тебя зовут куда-то на прогулку или тусовку. Что касается работы, то ей придется посвятить достаточно много внимания. В противном случае тебе нужно будет работать на выходных. А ты этого не хочешь, правда?

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Что касается Тельцов, то им нужно будет четко составить список дел на неделю. Тебе нужно будет каждый свой день начинать с выполнения важных поручений, а потом уже браться за легкие задачи. Не стоит также отказываться от помощи. Твои друзья и коллеги с радостью присоединятся к тебе, чтобы облегчить жизнь. Но не стоит злоупотреблять их добротой.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам пора позаботиться о финансовой подушке. В последнее время ты тратишь гораздо больше, чем зарабатываешь. Это может стать причиной того, что очень скоро тебе придется занимать деньги у друзей, что не слишком хорошо. Поэтому попробуй отказаться от спонтанных покупок, а также не тратиться на то, что не является насущным для тебя. Это позволит немного сэкономить.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Мужчинам-Ракам стоит выложиться на полную на этой неделе, чтобы поработать над своими отношениями. В последнее время между вами пробежала "черная кошка", из-за чего вы регулярно ссоритесь. Лучшее, что ты можешь делать на этой неделе, – устраивать приятные романтические сюрпризы. Поэтому не ленись, если не хочешь разрушить то, над чем вы вдвоем работаете не первый год.

Это интересно От Марка Цукерберга к Джеффу Безосу: 7 миллиардеров, которые водят обычные автомобили

Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Мужчинам-Львам нужно выложиться на полную на работе. Тебя ожидает очень много задач, с которыми ты справишься на все 100 процентов. Что касается отдыха, то ему нужно посвящать каждый свой вечер. Выбирайся куда-то на прогулку, чтобы зарядиться положительными эмоциями, а также избавляться стресса и напряжения.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Эта неделя для Дев пройдет под эгидой заботы о здоровье. Тебе нужно наконец уделять достаточно внимания отдыху, а также избавляться от стрессов. Если ты чувствуешь себя плохо, то стоит обратиться к врачу. Не откладывай на завтра, чтобы не ухудшить самочувствие собственными силами.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Для мужчин-Весов эта неделя будет максимально финансово успешной. Тебя ожидает финансовое поощрение, которое не только поднимет твоё настроение, но и подарит достаточно мотивации для новых свершений. Что касается работы, то ей следует уделять достаточно времени, чтобы ты имел возможность не думать о ней на выходных.

Возьми на вооружение Соедини приятное с полезным: 5 правил знакомства на тренировках

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

На мужчин-Скорпионов ожидает очень легкая рабочая неделя. Ты не только будешь успевать выполнять все поручения руководства, но и получишь достаточно времени, которое можно будет посвящать целиком и полностью себе. Что касается любимого человека, то ей тоже стоит уделять свое свободное время. Ты же не хочешь, чтобы твоя вторая половинка обижалась на тебя.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Что касается Стрельцов, то им нужно будет позволить себе больше отдыхать в течение следующих семи дней. Не стоит нагружать себя бешеным количеством задач, ведь очень скоро ты будешь чувствовать себя истощенным. Лучшее, что ты можешь сделать на этой неделе, – четко расставлять границу между работой и отдыхом. Так ты будешь чувствовать себя на высоте!

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Что касается Козерогов, то им звезды рекомендуют позаботиться о своем досуге на этой неделе. Не стоит все свое свободное время просиживать дома. Тебе желательно планировать различные активности, чтобы добавить драйва. Поэтому не отказывайся от возможностей выбираться куда-то за город.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям следует наконец научиться позволять себе больше. Хватит ограничивать себя рамками. Тебе в последнее время стало слишком тесно, поэтому пора наконец ломать стены вокруг себя. Что касается работы, то ей нужно посвящать достаточно времени, чтобы в конце недели не пришлось выкладываться на максимум.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам стоит научиться бережливости. Тебе нужно задуматься над формированием финансовой подушки, которая позволит избавиться от стрессов, связанных с финансовыми трудностями. Поэтому звезды рекомендуют тебе отказаться от незапланированных расходов. За последующие 7 дней ты обнаружишь, что достаточно много денег идут на вещи, которые не являются чем-то необходимым для тебя.