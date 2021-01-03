Читай чоловічий гороскоп на тиждень 4 – 10 січня 2021 року у статті Men 24. Астрологічний прогноз розповість, що ж чекає на твій знак Зодіаку цього тижня!

Цього тижня на більшість знаків Зодіаку очікують приємні зустрічі. Тож намагайся завжди знаходити кілька вільних годин, які можна провести у хорошій компанії. Утім, декому доведеться ще й добряче попітніти протягом наступних 7 днів. Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 4 – 10 січня 2021 року саме для твого знаку Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 4 – 10 січня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Чоловікам-Овнам у першій половині тижня випаде відмінна нагода відпочити на повну. На жаль, цього не можна сказати про другу. Тож спробуй присвятити своїм рідним і друзям весь свій вільний час, адже потім його буде не так уже й багато. Похід у кіно або в улюблену кав'ярню – найкраще, що ти можеш зробити, щоб забарвити свої сірі будні.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям варто звернути увагу на своє фінансове становище. У період свят ти витратив надто багато, тож потрібно буде трішки затягнути пояс. Але це не означає, що ти будеш засмучений відсутністю різноманітних атракцій. Тобі зорі пропонують присвятити вільний час читанню. Тож пора вже взятися за книжки, які очікують на полицях. Безкоштовне і корисне дозвілля, до слова.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Цього тижня Близнюкам слід зосередитися на роботі. Після затяжних новорічних вихідних вкрай складно братися за відповідальні завдання, але тобі зорі не рекомендують боятися. Доведи своєму босові, що ти відповідальний і крутий. І що саме на тобі тримається твій відділ. Це дозволить переглянути його ставлення до тебе. Не виключено, що незабаром на тебе очікуватиме підвищення зарплати, а також просування кар'єрною драбиною.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам зорі рекомендують присвятити весь свій вільний час коханій людині. Останнім часом ви не надто активно спілкуєтеся, що має негативний вплив на клімат між вами. Спробуй знайти якесь приємне заняття, яке об'єднуватиме вас. Це дозволить не лише повернути пристрасть, а й почуватися максимально щасливими удвох.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Перша половина тижня для Левів буде складною. На тебе навалиться величезна кількість роботи. Але панікувати не варто. Ти впораєшся з геть усім. Весь свій вільний час зорі пропонують присвятити улюбленому заняттю. Якщо не хочеш вибиратися з дому – візьмися за хороше кіно. Приготуй собі щось смачненьке та з головою занурся у світ кінематографу.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Цього тижня Дівам слід виділити достатньо часу відпочинку. Спробуй не брати на себе надто багато, щоб не почуватися загнаним кроликом наприкінці робочих буднів. Вечори можеш присвячувати відпочинку у хорошій компанії. Для цього можеш приготувати крутий коктейль Red Passion Punch. Він не лише зігріє, а й дозволить розслабитися.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам цього тижня слід присвятити максимум уваги здоров'ю. Пора нарешті перестати шукати виправдання, адже немає нічого ціннішого, ніж твоє самопочуття. Не виключено, що у тебе уже давно назріває необхідність сходити до стоматолога. Тож зорі пропонують не відкладати до останнього моменту!

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Цього тижня Скорпіонам потрібно буде дотримуватися балансу між роботою й особистим життям. Варто весь свій вільний час приділяти коханій людині, відкладаючи вбік гаджети. Можете разом взятися за якесь діло, яке дозволяє вам розслабитися та почуватися максимально щасливими. І мовиться не лише про перегляд серіалів.

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Цього тижня Стрільцям випаде відмінна нагода вибратися кудись за місто. Збери хорошу компанію та вирушай назустріч пригодам. В ідеалі – поїздка в гори. Свіже повітря, єднання з природою та відсутність гаджетів дозволять тобі розслабитися, перезавантажитися та почуватися відмінно. Це зарядить тебе на нові звершення!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам варто бути обережнішими зі своїми грішми. Останнім часом ти розкидаєшся ними наліво і направо. І це не надто добре вплине на твій емоційний стан, адже порожній гаманець ще нікого не робив щасливим. Спробуй цього тижня відмовлятися від спонтанних покупок. Це дозволить тобі почуватися щасливішим у довгостроковій перспективі.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Водоліям варто зосередити усю свою увагу на роботі у першій половині тижня. Тобі доведеться брати на себе більше, ніж ти звик. Але засмучуватися не варто. Такий підхід високо оцінить твій керівник. Вечори, до слова, приділяй коханій людині. Можете вибиратися кудись на прогулянки або ж займатися справою, яка об'єднує вас.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Рибам зорі пропонують не надто нервуватися цього тижня. Він не буде надзвичайно простим, але це зовсім не означає, що потрібно засмучуватися. Запасися терпінням і оточи себе лише позитивними емоціями. Це дозволить тобі почуватися відмінно, а також не переживати через те, що відбувається. Вечори присвяти саморозвитку. Тож не полінуйся годинку перед сном провести за читанням.

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