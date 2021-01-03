Читай мужской гороскоп на неделю 4 – 10 января 2021 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!

На этой неделе большинство знаков Зодиака ожидают приятные встречи. Поэтому старайся всегда находить несколько свободных часов, которые можно провести в хорошей компании. Впрочем, некоторым придется еще и изрядно попотеть в течение следующих 7 дней. Читай на Men 24 актуальный мужской гороскоп на неделю 4 – 10 января 2021 именно для твоего знака Зодиака.

Примечательно Что происходит с тобой после 30 лет: 6 неожиданных изменений

Гороскоп на неделю 4 – 10 января

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Мужчинам-Овнам в первой половине недели выпадет отличная возможность отдохнуть по полной. К сожалению, этого нельзя сказать о второй. Поэтому попробуй посвятить своим родны м и друзьям все свое свободное время, ведь потом его будет не так уж и много. Поход в кино или в любимую кофейню – лучшее, что ты можешь сделать, чтобы скрасить свои серые будни.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Тельцам стоит обратить внимание на свое финансовое положение. В период праздников ты потратил слишком много, поэтому нужно будет немного затянуть пояс. Но это не значит, что ты будешь расстроен отсутствием разнообразных достопримечательностей. Тебе звезды предлагают посвятить свободное время чтению. Поэтому пора уже взяться за книги, которые ожидают на полках. Бесплотный и полезный досуг, к слову.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

На этой неделе Близнецам следует сосредоточиться на работе. После затяжных новогодних выходных крайне сложно браться за ответственные задачи, но тебе звезды не рекомендуют бояться. Докажи своему боссу, что ты ответственный и крутой. И именно на тебе держится твой отдел. Это позволит просмотреть его отношение к тебе. Не исключено, что вскоре тебя ожидает повышение зарплаты, а также продвижение по карьерной лестнице.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам звезды рекомендуют посвятить все свое свободное время любимому человеку. В последнее время вы не слишком активно общаетесь, что оказывает негативное влияние на климат между вами. Попробуй найти какое-то приятное занятие, которое будет объединять вас. Это позволит не только вернуть страсть, но и чувствовать себя максимально счастливыми вдвоем.

Это интересно Как свести на нет все старания: 7 факторов, которые сделают тебя непривлекательным в ее глазах

Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Первая половина недели для Львов будет сложной. На т ебя навалится огромное количество работы. Но паниковать не стоит. Ты справишься с абсолютно всем. Все свое свободное время звезды предлагают посвятить любимому занятию. Если не хочешь выбираться из дома – возьмись за хорошее кино. Приготовь себе что-нибудь вкусненькое и с головой окунись в мир кинематографа.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

На этой неделе Девам следует выделить достаточно времени отдыху. Попробуй не брать на себя слишком много, чтобы не чувствовать себя загнанным кроликом в конце рабочих будней. Вечера можешь посвящать отдыху в хорошей компании. Для этого можешь приготовить крутой коктейль Red Passion Punch . Он не только согреет, но и позволит расслабиться.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам на этой неделе следует посвятить максимум внимания здоровью. Пора наконец перестать искать оправдания, ведь нет ничего ценнее, чем твоё самочувствие. Не исключено, что у тебя уже давно назревает необходимость сходить к стоматологу. Поэтому звезды предлагают не откладывать до последнего момента!

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

На этой неделе Скорпионам нужно будет соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Стоит все свое свободное время уделять любимому человеку, откладывая в сторону гаджеты. Вы можете вместе взяться за какое-то дело, которое позволяет вам расслабиться и чувствовать себя максимально счастливыми. И речь идет не только о просмотре сериалов.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

На этой неделе Стрельцам выпадет отличная возможность выбраться куда-то за город. Собери хорошую компанию и отправляйся навстречу приключениям. В идеале – поездка в горы. Свежий воздух, единение с природой и отсутствие гаджетов позволят тебе расслабиться, перезагрузиться и чувствовать себя отлично. Это зарядит тебя на новые свершения!

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам стоит быть осторожнее со своими деньгами. В последнее время ты разбрасываешься ними налево и направо. И это не слишком хорошо повлияет на твой эмоциональное состояние, ведь пустой кошелек еще никого не делал счастливым. Попробуй на этой неделе отказываться от спонтанных покупок. Это позволит тебе чувствовать себя счастливее в долгосрочной перспективе.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям стоит сосредоточить все свое внимание на работе в первой половине недели. Тебе придется брать на себя больше, чем ты привык. Но расстраиваться не стоит. Такой подход высоко оценит твой руководитель. Вечера, к слову, уделяй любимому человеку. Вы можете выбираться куда-то на прогулки или заниматься делом, которое объединяет вас.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам звезды предлагают не слишком нервничать на этой неделе. Она не будет очень простой, но это вовсе не означает, что нужно расстраиваться. Запасись терпением и окружи себя только положительными эмоциями. Это позволит тебе чувствовать себя отлично, а также не переживать из-за того, что происходит. Вечера посвящай саморазвитию. Поэтому не поленись часок перед сном провести за чтением.