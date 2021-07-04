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Цього тижня більшості знаків Зодіаку потрібно буде викластися на повну на роботі. Це необхідно зробити для того, щоб вихідні можна було проводити з чистою совістю у колі друзів, а не за перевіркою робочих чатів й електронної пошти. Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 5 – 11 липня 2021 року саме для твого знаку Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 5 – 11 липня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Овнам цього тижня усміхнеться фінансовий успіх. Ти нарешті отримаєш гонорар за роботу, яку виконував кілька місяців. Такі гроші – справжня несподіванка. Тож їх ти можеш сміливо витратити з користю для себе. Можеш вкласти цю суму у саморозвиток або ж просто вибратися на шопінг. Загалом зроби усе можливе для того, щоб бути емоційно піднесеним цього тижня.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Що стосується Тельців, то їм зорі категорично забороняють занурюватися з головою у роботу. Це вкрай негативно вплине на твоє самопочуття. Тож спробуй рівними частинами розподіляти доручення протягом усього тижня. Це дозволить уникнути емоційного вигорання, а також виснаження не лише на роботі, а й в особистому житті.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюкам цього тижня зорі рекомендують потурбуватися про власне здоров'я. Пора нарешті записатися на вакцинацію або сходити до сімейного лікаря. Зроби усе можливе для того, щоб завжди бути на висоті. А ми то знаємо, що здоровій людині значно легше досягати бажаних висот. Тож гайда працювати над цим питанням.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам цього тижня випаде казкова нагода якомога більше часу провести зі своєю коханою людиною. На вас очікує безліч романтичних побачень, а також прогулянок нічним містом. Насолоджуйтеся часом, проведеним у компанії один одного. Це саме те, що вам необхідно. Воно й не дивно, адже останнім часом ви надто занурені в роботу. Пора вже поставити чітку межу між нею й особистим життям.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Левам випаде нагода цього тижня не лише закрити усі свої фінансові питання, а й залишити достатньо грошей, які можна буде витратити на себе. Тож можеш влаштувати собі шопінг або втілити одну зі своїх маленьких мрій. По-перше, це гарантує тобі позитивні емоції. По-друге, це надихне тебе на нові звершення. А нові звершення – нові фінансові можливості. Тож не проґав їх!

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Що стосується Дів, то їм зорі рекомендують цього тижня всю свою увагу присвятити роботі. Годі шукати виправдань та постійно байдикувати. У тебе є всі шанси піднятися кар'єрною драбиною. Але для цього необхідно добряче викластись на роботі. Тож, будь ласкавим, візьми себе в руки. Лише таким чином ти зможеш досягнути бажаних результатів!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Що стосується Терезів, то їм зорі рекомендують цього тижня знайти достатньо часу для фізичної активності. Останні кілька тижнів ти мігруєш між офісним кріслом і диваном. І це не надто добре для твого здоров'я. Тож пора нарешті завітати до тренажерного залу або вибратися на пробіжку. Це дозволить не лише розім'яти твоє виснажене роботою тіло, а й почуватися значно краще.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Якщо Скорпіони чогось дуже сильно хочуть, то їх просто неможливо зупинити. Тож цього тижня зорі рекомендують тобі втілювати у життя свої найзаповітніші мрії. Якщо ж ти не визначився з цілями та планами на майбутнє, то пора їх нарешті формувати. Це дозволить вибудувати стратегію та робити малі кроки назустріч втіленню у життя задуманого.

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Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Цього тижня Скорпіонам потрібно буде потурбуватися про особисте життя. Останнім часом між тобою та твоєю коханою пробігла чорна кішка. Це не надто позитивно вплине на клімат між вами, тож пора з цим щось робити. Можеш, наприклад, влаштувати кілька романтичних сюрпризів. Не зайвими також будуть затишні вечері при свічках удома. Зроби все можливе для того, щоб повернути романтику у ваші стосунки.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Що стосується Козерогів, то їм зорі пропонують розслабитися та пливти за течією цього тижня. Годі вимагати від себе надто багато. Так ти далеко не зайдеш. Натомість краще відпустити ситуацію та дозволити усьому відбуватися природно. Вечори цього тижня, до слова, варто присвятити саморозвитку. Тож не зайвим буде проходження онлайн-курсів з вивчення мови.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Що стосується Водоліїв, то їм зорі рекомендують цього тижня налаштуватися на роботу. На тебе очікує шалена кількість завдань, з якими тобі потрібно буде впоратися. Якщо ти відчуватимеш, що не справляєшся, – не соромся просити про допомогу. Твої колеги завжди з радістю простягнуть руку, а також дадуть кілька корисних порад, які допоможуть зійти з мертвої точки.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Цей тиждень буде надзвичайно складним для Риб. На тебе очікують емоційні гойдалки: з одного боку ти отримуватимеш задоволення від власного життя, з іншого – воно влаштовуватиме для тебе божевільні перевірки. Тож потрібно запастися терпінням, а також підтримкою рідних. Вони завжди на твоїй стороні та допоможуть у тих ситуаціях, коли уже геть зовсім немає сил.

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