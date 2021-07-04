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На этой неделе большинству знаков Зодиака нужно будет выложиться на полную на работе. Это необходимо сделать для того, чтобы выходные можно было проводить с чистой совестью в кругу друзей, а не за проверкой рабочих чатов и электронной почты. Читай на Men 24 актуальный мужской гороскоп на неделю 5 – 11 июля 2021 именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 5 – 11 июля

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнам на этой неделе улыбнется финансовый успех. Ты наконец получишь гонорар за работу, которую выполнял несколько месяцев. Такие деньги – настоящая неожиданность. Поэтому их ты можешь смело потратить с пользой для себя. Можешь вложить эту сумму в саморазвитие или просто выбраться на шопинг. В общем сделай все возможное для того, чтобы быть эмоционально приподнятым на этой неделе.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Что касается Тельцов, то им звезды категорически запрещают погружаться с головой в работу. Это крайне негативно повлияет на твоё самочувствие. Поэтому попробуй равными частями распределять поручения в течение всей недели. Это позволит избежать эмоционального выгорания, а также истощения не только на работе, но и в личной жизни.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам на этой неделе звезды рекомендуют позаботиться о собственном здоровье. Пора наконец записаться на вакцинацию или сходить к семейному врачу. Сделай все возможное для того, чтобы всегда быть на высоте. А мы то знаем, что здоровому человеку значительно легче достигать желаемых высот. Поэтому айда работать над этим вопросом.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам на этой неделе выпадет сказочная возможность как можно больше времени провести со своим любимым человеком. Вас ожидает множество романтических свиданий, а также прогулок по ночному городу. Наслаждайтесь временем, проведенным в компании друг друга. Это именно то, что вам необходимо. Оно и не удивительно, ведь в последнее время вы слишком погружены в работу. Пора уже поставить четкую границу между ней и личной жизнью.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Львам представится возможность на этой неделе не только закрыть все свои финансовые вопросы, но и оставить достаточно денег, которые можно будет потратить на себя. Поэтому можешь устроить себе шопинг или воплотить одно из своих маленьких желаний. Во-первых, это гарантирует тебе положительные эмоции. Во-вторых, это вдохновит тебя на новые свершения. А новые свершения – новые финансовые возможности. Поэтому не упусти их!

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Что касается Дев, то им звезды рекомендуют на этой неделе все свое внимание посвятить работе. Хватит искать оправданий и постоянно бездельничать. У тебя есть все шансы подняться по карьерной лестнице. Но для этого необходимо хорошо выложиться на работе. Поэтому, пожалуйста, возьми себя в руки. Только таким образом, ты сможешь достичь желаемых результатов!

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Что касается Весов, то им звезды рекомендуют на этой неделе найти достаточно времени для физической активности. Последние несколько недель ты мигрируешь между офисным креслом и диваном. И это не слишком хорошо для твоего здоровья. Поэтому пора наконец посетить тренажерный зал или выбраться на пробежку. Это позволит не только размять твоё изможденное работой тело, но и чувствовать себя значительно лучше.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Если Скорпионы чего-то очень сильно хотят, то их просто невозможно остановить. Поэтому на этой неделе звезды рекомендуют тебе воплощать в жизнь свои самые заветные мечты. Если ты не определился с целями и планами, то пора их наконец формировать. Это позволит выстроить стратегию и делать малые шаги навстречу воплощению в жизнь задуманного.

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Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

На этой неделе Скорпионам нужно будет позаботиться о личной жизни. В последнее время между тобой и твоей возлюбленной пробежала черная кошка. Это не слишком положительно повлияет на климат между вами, и пора с этим что-то делать. Можешь, например, устроить несколько романтических сюрпризов. Не лишними также будут уютные ужины при свечах дома. Сделай все возможное для того, чтобы вернуть романтику в ваши отношения.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Что касается Козерогов, то им звезды предлагают расслабиться и плыть по течению на этой неделе. Хватит требовать от себя слишком много. Так ты далеко не уйдешь. Вместо этого лучше отпустить ситуацию и позволить всему происходить естественно. Вечера на этой неделе, к слову, стоит посвятить саморазвитию. Поэтому не лишним будет прохождение онлайн-курсов по изучению языка.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Что касается Водолеев, то им звезды рекомендуют на этой неделе настроиться на работу. Тебя ожидает безумное количество задач, с которыми тебе нужно будет справиться. Если ты будешь чувствовать, что не справляешься, – не стесняйся просить о помощи. Твои коллеги всегда с радостью протянут руку, а также дадут несколько полезных советов, которые помогут сойти с мертвой точки.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Эта неделя будет чрезвычайно сложной для Рыб. Тебя ожидают эмоциональные качели: с одной стороны ты будешь получать удовольствие от собственной жизни, с другой – она будет устраивать для тебя безумные проверки. Поэтому нужно запастись терпением, а также поддержкой родных. Они всегда на твоей стороне и помогут в тех ситуациях, когда уже совсем-совсем нет сил.