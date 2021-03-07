Читай чоловічий гороскоп на тиждень 8 – 14 березня 2021 року у статті Men 24. Астрологічний прогноз розповість, що ж чекає на твій знак Зодіаку цього тижня!

Цього тижня на більшість представників різних знаків Зодіаку очікує безліч роботи. Комусь потрібно буде братися за складні та відповідальні проєкти, а комусь – закривати робочі "хвости", які набігли за перший тиждень. Є й гарна новина: будуть і ті, на кого протягом цих 7 днів очікує підвищення на роботі. Гарний бонус на початку весни. Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 8 – 14 березня 2021 року саме для твого знаку Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 8 – 14 березня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Овнам цього тижня варто бути обережними зі своїми почуттями. Ти намагаєшся оголити душу, але робиш це не перед тими людьми. Пам'ятай, що не всім і не завжди потрібно розповідати про те, що відбувається у тебе всередині. Таємниці та внутрішні переживання краще довірити рідним і найкращим друзям.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Чоловікам-Тельцям цього тижня казково пощастить. Бос уважно спостерігає за твоєю продуктивністю, адже кілька тижнів замислюється над твоїм підвищенням. Не підведи себе. Спробуй працювати на повну, не затримуватися з дедлайнами, а також виконувати усі доручення. Цілком імовірно, що усе це переконає твого керівника, що ти заслужив піднятися кар'єрними сходами.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюкам варто бути обережнішими зі своїм здоров'ям. Якщо ти почуваєшся не надто добре цього тижня – попроси про можливість працювати з дому. У крайньому разі візьми лікарняний. Пам'ятай, що швидкому одужанню не допоможе твоя звична активність. Тож можеш дозволити собі нарешті відпочити. Ти на це заслужив.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам не слід надто розслаблятися цього тижня. Попри те, що робота останнім часом здається тобі надзвичайно легкою, це зовсім не означає, що не потрібно приділяти їй максимум уваги. Пам'ятай про те, що за тобою та твоєю ефективністю пильно стежать. І якщо ти не виправдаєш надії, є ймовірність, що проєкт віддадуть іншому колезі.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Чоловікам-Левам варто розслабитися цього тижня. Спробуй не накручувати себе й уникати стресів. Це дозволить тобі не лише відмінно почуватися, а й справлятися з усіма завданнями, які перед тобою ставить керівництво. Якщо ти не встигаєш або не можеш щось зробити, не соромся про це сказати. Щире прохання про допомогу ніхто не сприйме як слабкість. Пам'ятай про це.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам цього тижня варто зосередити усю свою увагу другій половинці. Твоя кохана останнім часом надто занурена у роботу, через що не може ані відпочити, ані розслабитися. Тож твоя задача на наступні 7 днів – допомагати їй у всьому. Повір, їй надзвичайно приємно буде знати, що ти з радістю підстрахуєш її тоді, коли у неї геть зовсім не буде сил, наприклад, на побутові справи.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Чоловікам-Терезам варто присвятити весь свій вільний час саморозвитку. Серіали, звичайно ж, допомагають тобі розслабитися, але цього недостатньо. Варто також потурбуватися і про прокачування скілів. Можеш пройти онлайн-курси, які допоможуть тобі. Не зайвою також буде література, яка дозволить отримати нові знання у тій галузі, якою ти займаєшся.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Цього тижня на Скорпіонів очікує ймовірне підвищення на роботі. Тут не потрібно дивуватися, адже ти заслужив на те, щоб твоє керівництво високо оцінило не лише старання, а й продуктивність. Але не варто забувати й про те, що нова робота – це нова відповідальність. Тож потрібно підійти до цього питання максимально серйозно.

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Стрільцям цього тижня не потрібно переживати через свої фінанси. У тебе з'являться зайві гроші, на які ти не розраховував. Тож можеш їх або відразу відкласти на омріяну відпустку, або ж витратити з користю для себе. Але зорі рекомендують уникати спонтанних покупок. Є ймовірність, що вони принесуть лише короткочасне задоволення.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам цього тижня варто уникати сварок з рідними. Твій важкий характер ні для кого не є загадкою, але це не означає, що потрібно щоразу проявляти його. Спробуй згладжувати гострі кути, якщо не хочеш зіпсувати стосунки з тими, кого дуже сильно любиш. Найменше, що ти можеш зробити, – перестати підвищувати голос і тиснути на них.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Чоловікам-Водоліям потрібно почати економити цього тижня. Останнім часом ти витрачаєш гроші на всілякі дурниці, що не надто позитивно впливає на твоє фінансове становище. Найменше, що ти можеш зробити, – брати з собою на роботи обіди, а також пити каву в офісі. Ти зауважиш, що економиш до 1000 гривень на тиждень. А на зекономлені гроші можеш зробити собі подарунок.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Рибам слід весь свій вільний час присвятити коханій людині. Останнім часом ви не надто активно спілкуєтеся, що негативно впливає на ваші стосунки. Спробуй влаштовувати романтичні вечері або ж просто вибиратися разом на прогулянки після роботи. Повір, твоя кохана з радістю проводитиме час з тобою, адже їй цього дуже не вистачало.

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