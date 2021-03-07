Читай мужской гороскоп на неделю 8 – 14 марта 2021 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!

На этой неделе большинство представителей разных знаков Зодиака ожидает множество работы. Кому-то нужно будет браться за сложные и ответственные проекты, а кому-то – закрывать рабочие "хвосты", которые набежали за первую неделю. Есть и хорошая новость: будут и те, на кого в течение этих 7 дней ожидает повышение на работе. Хороший бонус в начале весны. Читай на Men 24 актуальн ый мужской гороскоп на неделю 8 – 14 марта 2021 именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 8 – 14 марта

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнам на этой неделе стоит быть осторожными со своими чувствами. Ты пытаешься обнажить душу, но делаешь это не перед теми людьми. Помни, что не всем и не всегда нужно рассказывать о том, что происходит у тебя внутри. Тайны и внутренние переживания лучше доверить родным и лучшим друзьям.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Мужчинам-Тельцам на этой неделе сказочно повезет. Босс внимательно наблюдает за твоей производительностью, ведь несколько недель задумывается над твоим повышением. Не подведи себя. Попробуй работать на полную, не задерживаться с дедлайнами, а также выполнять все поручения. Вполне вероятно, что все это убедит твоего руководителя, что ты заслужил подняться по карьерной лестнице.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам стоит быть осторожнее со своим здоровьем. Если ты чувствуешь себя не слишком хорошо на этой неделе – попроси о возможности работать из дома. В крайнем случае возьми больничный. Помни, что быстрому выздоровлению не поможет твоя привычная активность. Поэтому можешь позволить себе наконец отдохнуть. Ты на это заслужил.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам не следует слишком расслабляться на этой неделе. Несмотря на то, что работа в последнее время кажется тебе очень легкой, это вовсе не значит, что не нужно уделять ей максимум внимания. Помни о том, что за тобой и твоей эффективностью пристально следят. И если ты не оправдаешь надежды, есть вероятность, что проект отдадут другому коллеге.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Мужчинам-Львам стоит расслабиться на этой неделе. Попробуй не накручивать себя и избегать стрессов. Это позволит тебе не только отлично себя чувствовать, но и справляться со всеми задачами, которые перед тобой ставит руководство. Если ты не успеваешь или не можешь что-то сделать, не стесняйся об этом сказать. Искреннюю просьбу о помощи никто не воспримет как слабость. Помни об этом.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам на этой неделе стоит сосредоточить все свое внимание второй половинке. Твоя возлюбленная последнее время слишком погружена в работу, из-за чего не может ни отдохнуть, ни расслабиться. Поэтому твоя задача на следующие 7 дней – помогать ей во всем. Поверь, ей очень приятно будет знать, что ты с радостью подстрахуешь ее тогда, когда у нее совсем уже не будет сил, например, на бытовые дела.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Мужчинам-Весам стоит посвятить все свое свободное время саморазвитию. Сериалы, конечно же, помогают тебе расслабиться, но этого недостаточно. Стоит также позаботиться и о прокачке скиллов. Можешь пройти онлайн-курсы, которые помогут тебе. Не лишней также будет литература, которая позволит получить новые знания в той области, какой ты занимаешься.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

На этой неделе на Скорпионов ожидает вероятное повышение на работе. Здесь не нужно удивляться, ведь ты заслужил на то, чтобы твоё руководство высоко оценило не только старания, но и производительность. Но не стоит забывать и о том, что новая работа – это новая ответственность. Поэтому нужно подойти к этому вопросу максимально серьезно.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Стрельцам на этой неделе не нужно переживать о своих финансах. У тебя появятся лишние деньги, на которые ты не рассчитывал. Поэтому можешь их или сразу отложить на желанн ый отпуск, или же потратить с пользой для себя. Но звезды рекомендуют избегать спонтанных покупок. Есть вероятность, что они принесут лишь кратковременное удовольствие.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам на этой неделе стоит избегать ссор с родными. Твой тяжелый характер ни для кого не является загадкой, но это не значит что нужно каждый раз проявлять его. Попробуй сглаживать острые углы, если не хочешь испортить отношения с теми, кого очень сильно любишь. Меньше, что ты можешь сделать, – перестать повышать голос и давить на них.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Мужчинам-Водолеям нужно начать экономить на этой неделе. В последнее время ты тратишь деньги на всякую ерунду, что не слишком положительно влияет на твоё финансовое положение. Меньше, что ты можешь сделать, – брать с собой на работы обеды, а также пить кофе в офисе. Ты заметишь, что экономишь до 1000 гривен в неделю. А на сэкономленные деньги можешь сделать себе подарок.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам следует все свое свободное время посвятить любимому человеку. В последнее время вы не слишком активно общаетесь, что негативно влияет на ваши отношения. Попробуй устраивать романтические ужины или просто выбираться вместе на прогулки после работы. Поверь, твоя возлюбленная с радостью будет проводить время с тобой, ведь ей этого очень не хватало.