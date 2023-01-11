Психологиня Тереза Фейлнер назвала питання, які допоможуть визначитися. За її словами, існує безліч переживань і причин, які призводять до страху перед зобов'язаннями. Тож слід визначитися, чи готовий ти взагалі до них.

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Ось 5 питань, які слід поставити собі. Вони дозволять визначити, чи готовий ти наразі до побудови серйозних і тривалих стосунків.

1. Це патерн поведінки?

Подумай про свій минулий досвід знайомств. Ти почуваєшся чудово на ранніх стадіях побачень, а потім зупиняєшся, коли романтичний інтерес хилиться до побудови стосунків? Ти схильний шукати недоліки у людях, з якими зустрічаєшся, чи виправдання, щоб розірвати стосунки?

Якщо ти зауважив повторювану схему, її варто дослідити. Існує ймовірність, що ти відчуваєш страх перед зобов'язаннями. І твоя інтуїція підказує тобі щоразу, коли вони можуть починати зав'язуватися, що не варто цього робити.



Можливо, ти постійно втікаєш від серйозних стосунків / Фото master1305

2. Чого я боюся?

Також важливо визначити, яких результатів ти намагаєшся уникнути, ухиляючись від зобов'язань. Можливо, ти боїшся втратити свободу. Або, можливо, бачив, як твої батьки пережили погане розлучення. Тож підсвідомо стосунки асоціюються у тебе з розбитим серцем.

Страх перед зобов'язаннями часто є страхом щось втратити – у чоловіків це зазвичай страх втратити свободу, можливості зустрічатися чи відчуття незалежності,

– каже експерт зі знайомств Коннелл Барретт.

3. Як мої страхи впливають на мої дії?

Визначивши свої найглибші страхи, запитай себе, як вони впливають на твої дії. Можливо, ти боїшся образити почуття потенційного партнера, тому продовжуєш стосунки, щоб догоджати людині поруч. Або ж ти можеш відчувати до когось сильні почуття, але твої страхи бути відкинутим змушують тебе поводитися холодно та відсторонено.



Страхи можуть не дозволяти тобі робити наступний крок / Фото marymarkevich

4. Чи готовий я до стосунків?

Страх зобов'язань може просто виявити, що ти ще не готовий до відданих стосунків. Тож експерти рекомендують розширити питання. Постав собі таке: "Якщо ці стосунки поступово переростуть із випадкових у серйозні, чи буду я готовий до цього найближчим часом?"

5. Які у мене причини для стосунків

Варто з'ясувати, чому ти не хочеш взяти на себе зобов'язання. Для цього варто спитати себе, для чого тобі взагалі нові стосунки. Постав собі таке питання: "Чи я вступаю у ці стосунки, тому що дуже хочу дарувати й отримувати любов?"

Зрештою, це має бути єдиною причиною для побудови відданих стосунків. Вони не призначені для того, щоб заповнювати внутрішню порожнечу. Це не для того, щоб позбутися самотності або самоствердитися.

Ми всі потребуємо любові та зв'язку, але перш ніж вступати в віддані стосунки, ви хочете переконатися, що робите це з правильних причин – глибоко спілкуватися з кимось, рости разом із ними та жити разом,

– додає Барретт.

Натомість прагнення не залишатися самотнім – хибне. Цього недостатньо, щоб будувати щасливі та міцні тривалі стосунки. Це може лише тимчасово зарадити проблемі. Водночас може негативно вплинути на потенційного партнера.

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Чесні відповіді на ці питання допоможуть розібратися в собі. Зрозумій, чи готовий ти до серйозних стосунків. Визнач, що саме заважає тобі їх побудувати. Пам'ятай про те, що спочатку потрібно пропрацювати всі свої травми, і лише після цього братися за побудову стосунків.