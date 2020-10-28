Геловін у 2020 році відзначають у світі в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Свято це в Україні також популярне, хоч і не настільки, як в Америці. Сьогодні Men 24 розповідає про макіяж на Геловін для чоловіків – наймодніші образи, як їх зробити власноруч, а також як красиво залучити до образу бороду.

Men 24 залюбки розповість про чільну п'ятірку найпопулярніших чоловічих образів на Геловін – це скелет, зомбі, вампір, перевертень і, звісно, Джокер, стиль якого став особливо модним у 2020 після виходу торік однойменного фільму з Хоакіном Феніксом.

Це цікаво Як створити свій стиль: 7 порад для чоловіків

Ефектний образ на Геловін для чоловіка створити не так важко, як може видаватися. Навики макіяжу дійсно частіше притаманні жінкам, ніж чоловікам. Та це не означає, що чоловіки позбавлені у них потреби.

Якщо не на щодень, то бодай на Геловін, коли чи не кожному хочеться перевтілитися у героя фільму жахів або РПГ.



Грим для чоловіків на Геловін – це не дивина, а один зі способів самовираження / Фото pinterest

Особливості чоловічого гриму на Геловін

Театральний грим чи професійна косметика допоможуть досягнути сильнішого ефекту у створенні моторошного образу вампіра чи Фредді Крюгера (як і будь-якого іншого). Але й прості засоби на кшталт пудри та тонального крему цілком стануть у пригоді.

Та передусім треба визначитися з образом , який матимеш намір втілити. Це важитиме у виборі косметики, особливо щодо кольорів. Для скелета, наприклад, достатньо чорного і білого. А от для Джокера їх буде замало.

, який матимеш намір втілити. Це важитиме у виборі косметики, особливо щодо кольорів. Для скелета, наприклад, достатньо чорного і білого. А от для Джокера їх буде замало. Вилиці й лінія щелепи – ключові зони у чоловічому макіяжі. Саме на них треба звернути особливу увагу, коли накладатимеш грим чи робитимеш мейкап.

Дівчата на Геловін здебільшого втілюють жіночні похмурі образи, які водночас дозволяють залишитися красивими – це відьма, медсестра, кішка, ангел або лялька. Чоловіки, що логічно, обирають брутальних героїв.

Брутальні чоловічі образи на Геловін: 5 найпопулярніших



Перевертень – один зі суто чоловічих та брутальних образів Геловіна / Фото pinterest

Перевертень

Цей образ, можливо, найпростіший для втілення.

Центральний елемент – це шерсть. Щоб її показати, треба тільки по обличчю розподілити чорний, сірий або коричневий пігмент під колір шкіри вовка. А біля брів та на лобі намалювати дрібні риски – "волоски".

Щоб її показати, треба тільки по обличчю розподілити чорний, сірий або коричневий пігмент під колір шкіри вовка. А біля брів та на лобі намалювати дрібні риски – "волоски". Ще один пунктик, який варто було б показати – яскраві та виразні очі. Це можна зробити за допомоги темно-коричневих тіней, нанесених на верхню рухому повіку. Ну а нижню слід підкреслити темними тінями.

Це, в принципі, й усе. Можна доповнити образ штучними іклами – або придбати їх окремо, або домалювати на губах.



Скелети бувають різні – як веселі, так і прісні / Фото pinterest

Скелет

Трішки складніше, ніж перевертень, і, мабуть, трішки ефектніше. Як зробити собі образ скелета?

Білим олівцем для очей (чи пензликом із білим гримом) нанеси наріжні лінії – западини носа, вилиць, очей. Потім вже чорним олівцем для очей (чи гелем, чи чорним гримом) заповнюй обведені області. Далі будь-яким білим гримом заповнюй ті області на обличчі, які залишилися.

Потім вже чорним олівцем для очей (чи гелем, чи чорним гримом) заповнюй обведені області. Далі будь-яким білим гримом заповнюй ті області на обличчі, які залишилися. Треба ще намалювати зуби. Робиш це так: тонким пензлем із чорним гримом (або олівцем, або підводкою для очей) намалюй зуби на губах, окремо підкресли лінію аж до щік.

Щоб завершити образ, можна розтушувати чорний грим навколо чола та зубів, або й просто накинути на голову чорний капюшон.



А от вампіри – це класика, це завжди грізно, а часто ще й мило / Фото pinterest

Вампір

Цей образ також не є складним, але ефектним, актуальним та неодмінним на святі Геловіна.

Передусім треба шкірі надати неприродно білого відтінку. Роблять це (перед цим наклавши тональну основу) за допомогою пудри або присипки чи тальку. Сірі тіні на вилицях не завадять – вони додадуть витонченості.

Роблять це (перед цим наклавши тональну основу) за допомогою пудри або присипки чи тальку. Сірі тіні на вилицях не завадять – вони додадуть витонченості. Потім варто було б чорним олівцем виокремити брови, а чорними тінями – очі (бажано з плавним розтушуванням для деформації переходів кольорів).

Звісно, слід прикупити або намалювати штучні ікла, і взяти червоний пігмент для зображення крові. Можна ще білі або червоні лінзи для очей, але… Акуратно. І без них образ вражатиме.



Зомбі – це моторошні істоти, неодмінно присутні на Геловіні… А часто й на інших святах / Фото pinterest

Зомбі

Цей образ створити найскладніше.

Якщо часу мало або нема бажання заморочуватися: можна намалювати підводкою на обличчі риски, схожі на шви й шрами. Живий мрець навіть у найпростішому варіанті – моторошне видовище.

можна намалювати підводкою на обличчі риски, схожі на шви й шрами. Живий мрець навіть у найпростішому варіанті – моторошне видовище. Але якщо є бажання створити зомбущого зомбі, треба постаратися: попрацювати з тоном шкіри (міксувати кольори в напрямку до сіро-зеленого), намалювати страшні рани (за допомогою театрального воску або домашнього на основі желатину та клею для вій), виділити очі темними тінями, замалювати зуби харчовим барвником…

Ну і так далі. Тут велике поле для фантазії – було б натхнення!



Образ Джокера став модним торік, а ще – він легкий для втілення / Фото pinterest

Джокер

Особливість образу Джокера – бліде обличчя з синцями, червоні рвані губи у широкій посмішці й зелене волосся. Тож щоб перетворитися на жахітливого клоуна, треба закупитися барвниками різних відтінків.

Білу основу (театральний грим або аквагрим) наносять на обличчя. Синім пігментом малюють під очима синяки, розтушовують їх для природного вигляду.

основу (театральний грим або аквагрим) наносять на обличчя. пігментом малюють під очима синяки, розтушовують їх для природного вигляду. Червоним пігментом малюють моторошну посмішку від вуха до вуха, та так, щоб створити ілюзію порваного рота. Волосся зробити зеленим можна кольоровою крейдою, а можна й просто придбати перуку.

А якщо образ Джокера доповнити перукою не зеленою, а біленькою з косичками… То тебе вже й ніхто не відрізнить від клоуна з "Воно". Правда, треба буде ще трішки перемалювати губи…



У будь-який образ на Геловіні борода додасть брутальності та виразності / Фото pinterest

Грим на Геловін для чоловіків із бородою

Якщо у тебе є борода – це чудовий бонус на Геловін.

З природною бородою якіснішим виглядатиме перевертень, адже його образ сповниться особливим шармом брутальності.

А якщо бороду добряче розкошлатити – то і зомбі стане страшнішим, і його шрами – виразнішими.

Борода додасть цікавого антуражу й до образу древнього вампіра.

А на скелеті борода взагалі виглядатиме як його органічне продовження.

Тож куди не глянь – одні плюси. От тільки образ Джокера не працюватиме з бородою. Тут таки доведеться або від неї позбавитися, або… Позбавитися від Джокера ;)

Ще трохи про волосся на обличчі 6 міфів про відрощування бороди, у які потрібно перестати вірити