Хэллоуин в 2020 году отмечают в мире в ночь с 31 октября на 1 ноября. Праздник этот в Украине также популярен, хотя и не настолько, как в Америке. Сегодня Men 24 рассказывает о макияже на Хэллоуин для мужчин – самые модные образы, как их сделать своими руками, а еще и как красиво привлечь к образу бороду.

Men 24 охотно расскажет о пятерке самых популярных мужских образов на Хэллоуин – это скелет, зомби, вампир, оборотень и, конечно, Джокер, стиль которого стал особенно модным в 2020 после выхода в прошлом году одноименного фильма с Хоакином Фениксом.

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Эффектный образ на Хэллоуин для мужчины создать не так трудно, как может показаться. Навыки макияжа действительно чаще присущи женщинам, чем мужчинам. Но это не значит, что мужчины лишены в них потребности.

​ Если не на каждый день, то хотя бы на Хэллоуин, когда едва ли не каждому хочется перевоплотиться в героя фильма ужасов или РПГ.



Грим для мужчин на Хэллоуин – это не редкость, а один из способов самовыражения / Фото pinterest

Особенности мужского грима на Хэллоуин

Театральный грим или профессиональная косметика помогут достичь более сильного эффекта в создании жуткого образа вампира или Фредди Крюгера (как и любого другого). Но и простые средства вроде пудры и тонального крема вполне пригодятся.

Но прежде всего надо определиться с образом . Это будет иметь вес при выборе косметики, особенно касаемо цветов. Для скелета, например, достаточно черного и белого. А вот для Джокера их будет мало.

А вот для Джокера их будет мало. Скулы и линия челюсти – ключевые зоны в мужском макияже. Именно на них надо обратить особое внимание, когда будешь накладывать грим или делать мейкап.

Девушки на Хэллоуин в основном воплощают женственные мрачные образы, которые одновременно позволяют остаться красивыми – это ведьма, медсестра, кошка, ангел или кукла. Мужчины, что логично, выбирают брутальных героев.

Брутальные мужские образы на Хэллоуин: 5 самых популярных



Оборотень – один из сугубо мужских и брутальных образов Хэллоуина / Фото pinterest

Оборотень

Этот образ, возможно, самый простой для воплощения.

Центральный элемент – это шерсть. Чтобы ее показать, надо лишь по лицу распределить черный, серый или коричневый пигмент под цвет кожи волка. А у бровей и на лбу нарисовать мелкие черты – "волоски".

Еще один пунктик, который следовало бы показать – яркие и выразительные глаза. Это можно сделать с помощью темно-коричневых теней, нанесенных на верхнее подвижное веко. Ну а нижнюю следует подчеркнуть темными тенями.

Это, в принципе, и все. Можно дополнить образ искусственными клыками – или приобрести их отдельно, или дорисовать на губах.



Скелеты бывают разные – как веселые, так и несчастные / Фото pinterest

Скелет

Немного сложнее, чем оборотень, и, пожалуй, немного эффектнее. Как сделать себе образ скелета?

Белым карандашом для глаз (или кисточкой с белым гримом) нанеси краеугольные линии – впадины носа, скул, глаз. Затем уже черным карандашом для глаз (или гелем, или черным гримом) заполняй обведенные области. Далее любым белым гримом заполняй те области на лице, которые остались.

Надо еще нарисовать зубы. Делаешь это так: тонкой кистью с черным гримом (или карандашом, или подводкой для глаз) нарисуй зубы на губах, отдельно подчеркни линию до щек.

Чтобы завершить образ, можно растушевать черный грим вокруг лба и зубов, или просто накинуть на голову черный капюшон.



А вот вампиры – это классика, это всегда грозно, а часто еще и мило / Фото pinterest

Вампир

Этот образ также не является сложным, но эффектным, актуальным и непременным на празднике Хэллоуина.

Прежде всего нужно коже придать неестественно белый оттенок. Делают это (прежде наложив тональную основу) с помощью пудры, присыпки или талька. Серые тени на скулах не помешают – они придадут изящества.

Затем следовало бы черным карандашом выделить брови, а черными тенями – глаза (желательно с плавной растушевкой для деформации переходов цветов).

Конечно, стоит прикупить или нарисовать искусственные клыки, и взять красный пигмент для изображения крови. Можно еще белые или красные линзы для глаз, но... Аккуратно. И без них образ будет впечатлять.



Зомби – это жуткие существа, что непременно присутствуют на Хэллоуине... А часто и на других праздниках / Фото pinterest

Зомби

Этот образ создать сложное.

Если времени мало или нет желания заморачиваться: можно нарисовать подводкой на лице черты, похожие на швы и шрамы. Живой мертвец даже в простейшем варианте – жуткое зрелище.

Но если есть желание создать зомбущего зомби, надо постараться: поработать с тоном кожи (миксовать цвета по направлению к серо-зеленому), нарисовать страшные раны (с помощью театрального воска или домашнего на основе желатина и клея для ресниц), выделить глаза темными тенями, зарисовать зубы пищевым красителем...

Ну и так далее. Здесь большое поле для фантазии – было бы вдохновение!



Образ Джокера стал модным в прошлом году, а еще – он легок для воплощения / Фото pinterest

Джокер

Особенность образа Джокера – бледное лицо с синяками, красные рваные губы в широкой улыбке и зеленые волосы. Поэтому, чтобы превратиться во вселяющего ужас клоуна, надо закупиться красителями различных оттенков.

Белую основу (театральный грим или аквагрим) наносят на лицо. Синим пигментом рисуют под глазами синяки, растушевывают их для естественного вида.

Красным пигментом рисуют жуткую улыбку от уха до уха, да так, чтобы создать иллюзию порванного рта. Волосы сделать зеленым можно цветным мелом, а можно и просто приобрести парик.

А если образ Джокера дополнить париком не зеленым, а беленьким с косичками... Так тебя уже никто и не отличит от клоуна с "Оно". Правда, надо будет еще немного перерисовать губы...



Любому образу на Хэллоуин борода придаст брутальности и выразительности / Фото pinterest

Грим на Хэллоуин для мужчин с бородой

Если у тебя есть борода – это замечательный бонус на Хэллоуин.

С естественной бородой более качественным будет выглядеть оборотень, ведь его образ исполнится особым шармом брутальности.

А если бороду хорошо разлохматить – и зомби станет страшнее, и его шрамы – выразительнее.

Борода придаст интересного антуража и к образу древнего вампира.

А на скелете борода вообще будет выглядеть как его органичное продолжение.

Поэтому куда ни глянь – одни плюсы. Вот только образ Джокера не будет работать с бородой. Здесь либо же придется от нее избавиться, либо... Избавиться от Джокера ;)