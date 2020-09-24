Накачати кубики пресу недостатньо. Потрібно ще й правильно харчуватися, аби всі твої старання не пішли коту під хвіст. Ми розповімо, що має бути у твоєму раціоні, аби ідеальний сталевий прес не почав з часом обростати непотрібним жирком!

Додай до свого раціону ці продукти, аби твій прес не мав жодного бажання від тебе утекти. Тож уважно читай поради від Men 24, аби за допомогою свого харчування не звести нанівець усі свої старання.

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Домашній сир

У твоєму щоденному раціоні обов'язково має бути протеїн. Його чудовим джерелом буде творог. Ба більше, він ще й постачає організму кальцій і дозволяє забути про відчуття голоду на кілька годин. Для максимального ефекту слід обирати не знежирений сир, адже від такого користі буде мало.



Домашній сир ідеально підійде для сніданку / Фото pixabay

Яєчні білки

Чудовим джерелом поповнення білка стануть і звичайні курячі яйця. Тож не варто забувати й про них, коли складаєш список покупок на тиждень. Білок з яєць надзвичайно легко засвоюється. Крім того, яйця – відмінне джерело амінокислот.

Яблука

Заміни бажання попоїсти щось солоденьке за допомогою яблук. Вони містять достатню кількість вуглеводів, яких так нахабно вимагатиме від тебе організм. Тож можеш сміливо поповнювати їхню кількість за допомогою яблук, які також багаті на корисні волокна та можуть нормалізувати твій кров'яний тиск. Але ми рекомендуємо віддавати перевагу зеленим, не надто солодким сортам. Та й не варто з'їдати по кілограму за один присіст.



Яблука можуть стати ідеальною заміною звичним солодощам / Фото pixabay

Вівсяна каша

Вівсяна каша зі сплющеного зерна дозволяє не лише турбуватися про кількість спожитих калорій, а й наситити організм поживними речовинами. Рекомендуємо їсти вівсянку без цукру, але підсолодити її все ж можна за допомогою меду або кориці, а також не зайвими будуть сухофрукти.

Арахісова паста

Вона має кілька переваг для твого організму, якщо не їстимеш її відрами: в її складі багато корисних жирів, а також вона чудово та швидко насичує організм. Усього 2 чайні ложки арахісової пасти дозволяють швидко вгамувати голод. Також її можна додавати до вівсяної каші.



Арахісова паста відмінно насичує організм / Фото pixabay

Шпинат

Ця зелень не лише дуже смачна, а й надзвичайно корисна. Шпинат містить надзвичайно багато корисних речовин: фолієву кислоту, марганець, бета-каротин, вітамін K, лютеїн, магній, величезну кількість антиоксидантів, а також протеїн.

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Додай до свого раціону ці продукти та не лише твій прес, а й організм будуть вдячні тобі. І не забувай про те, що все це корисно їсти, якщо знати міру. Тож не слід їсти кілограми яблук і запихати в себе відрами арахісову пасту.