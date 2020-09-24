Накачать кубики пресса недостаточно. Нужно еще и правильно питаться, чтобы все твои старания не пошли коту под хвост. Мы расскажем, что должно быть в твоем рационе, чтобы идеальный стальной пресс не начал со временем обрастать ненужным жирком!

Добавь в свой рацион эти продукты, чтобы твой пресс не имел никакого желания от тебя убежать. Поэтому внимательно читай советы от Men 24 , чтобы с помощью своего питания не свести на нет все свои старания.

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Творог

В твоем ежедневном рационе обязательно должно быть протеин. Его замечательным источником будет творог. Более того, он еще и поставляет организму кальций и позволяет забыть о чувстве голода на несколько часов. Для максимального эффекта следует выбирать не обезжиренный творог, ведь от такого пользы будет мало.



Творог идеально подойдет для завтрака / Фото pixabay

Яичные белки

Замечательным источником пополнения белка станут и обычные куриные яйца. Поэтому не стоит забывать и о них, когда формируешь список покупок на неделю. Белок из яиц очень легко усваивается. Кроме того, яйца – отличный источник аминокислот.

Яблоки

Замени желание поесть что-нибудь сладенькое с помощью яблок. Они содержат достаточное количество углеводов, которых так нагло будет требовать от тебя организм. Поэтому можешь смело пополнять их количество с помощью яблок, которые также богаты полезными волокнами и могут нормализовать твоё кровяное давление. Но мы рекомендуем отдавать предпочтение зеленым, не слишком сладким сортам. Да и не стоит съедать по килограмму за один присест.



Яблоки могут стать идеальной заменой привычным сладостям / Фото pixabay

Овсяная каша

Овсяная каша со сплющенного зерна позволяет не только беспокоиться о количестве потребленных калорий, но и насытить организм питательными веществами. Рекомендуем есть овсянку без сахара, но подсластить ее все же можно с помощью меда или корицы, а также не лишними будут сухофрукты.

Арахисовое масло

Она имеет несколько преимуществ для твоего организма, если не будешь есть ее ведрами: в ее составе много полезных жиров, а также она прекрасно и быстро насыщает организм. Всего 2 чайные ложки арахисовой пасты позволяют быстро утолить голод. Также ее можно добавлять к овсяной каши.



Арахисовое масло отлично насыщает организм / Фото pixabay

Шпинат

Эта зелень не только очень вкусная, но и также полезна. Шпинат содержит очень много полезных веществ: фолиевую кислоту, марганец, бета-каротин, витамин K, лютеин, магний, огромное количество антиоксидантов, а также протеин.

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