В конце серии MotoGP 2020 немецкая команда с Thunderbike создала Softail FXDR в стиле успешной команды Petronas Racing, а также наделила его определенными особенностями. Теперь такой Harley-Davidson можно смело вывозить на трек, чтобы побеждать соперников!

Источник: Thunderbike

Байк получил фрезерованные колеса с новой отделкой, новую система гидравлической подвески. А тщательно продуманные сварочные работы превратили GT-2 на мотоцикл для настоящих победителей!

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Тот факт, что бак и хвост этого Softail FXDR выглядят как единое целое, даже если состоят они из отдельных частей, – результат бесчисленных часов ручной работы. Передний спойлер состоит из 17 частей, а задний из всех 22! Их сварили и объединили в одно целое, создав ощущение монолитности. Ребята из мастерской также разработали тройные зажимы специально для колеса диаметром 23 дюйма с перевернутой вилкой.

Для этой конструкции колеса из трех частей у них были прототипы. Но мастера несколько раз переделывали окончательную обработку, пока не добились филигранного и трехмерного дизайна.

Байк они решили покрасить в аквамариновый цвет. На это их вдохновила команда Petronas Racing Team. Более того: ребята убеждены, что в следующем году на их байке проедет живая легенда MotoGP Валентино Росси.

Ранее мы рассказывали о другом творения ребят из Thunderbike. Они создали крутой кастом Harley-Davidson GP S, на который их вдохновила гонка "24 часа Ле-Мана". Заметим, что буква S в названии мотоцикла означает "Special". Особенностью этого байка является его новый двигатель SE Big Bang 131 Cui с рабочим объемом около 2,2 литра.