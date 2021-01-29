На жаль, реальність для багатьох чоловіків така: випадіння волосся з віком. Але мало хто переживає через залисини у 14 років. Так було у випадку з нашим новим героєм Беном. Йому зараз 22 роки. І він порівняно нещодавно підстриг волосся, щоб перестати приховувати залисини.

Джерело: Men's Health

Бен розповів свою історію в епізоді шоу Baldcafe, яке закликає чоловіків голити свої голови.

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Хлопець поговорив з творцем Baldcafe Гаррі Джеймсом з приводу його рішення відпустити нарешті свою пишну зачіску.

"Я опинився у ситуації, коли я грав у футбол, і моя головна думка – волосся, а не футбол. Я подумав: це не здорово", – зізнався Бен.



Бен зізнається, що його більше турбувало волосся, а не робота

Бен каже, що він покладався на довгу гривку, щоб приховати залисину. Проблему, яку він невпевнено вирішував з 14 років.

Я приходив на роботу щодня на 30 хвилин раніше. І щойно я починав працювати, я йшов до вбиральні, швидко виймав гребінець і перевіряв, щоб моє волосся було ідеальним,

– додав він.

Бен вирішив лише у цьому місяці підстригтися. Це було спонтанним рішенням після пробіжки, коли він намагався не звертати увагу на своє волосся. Він швидко зрозумів, що ніхто не дивиться та не сміється з його залисин, як він боявся.

Це додало йому впевненості, щоб зробити рішучий крок.

"У своїй голові я готовий поставити судження людей вище свого психічного здоров'я, і я не думаю, що це те, чим ви повинні жити", – каже Бен.

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Тепер, зауважує Бен, він менше хвилюється у своєму повсякденному житті, і він навіть любить свій новий зовнішній вигляд. Фактично, він уперше за довгі роки виявив, що дивиться на себе у дзеркало без страху.

Оскільки я не говорив про це, це наростало настільки, що це було схоже на кінець світу, якщо я розкрию це. Тому що в моїй голові це означало б, що я – слабкий. Але насправді... я проявив більше сміливості, говорячи про це, тому що намагаюся бути позитивним. Відтоді, як я це зробив, це найкраще на світі,

– підкреслив Бен.

На своєму прикладі наш новий герой нагадав кожному, що важливо – не боятися приймати себе: з усіма особливостями й недоліками. Ба більше: з часом ти виявиш, що лише ти концентрував свою увагу на тому, що бісить твоїй зовнішності. Решта цього просто може не побачити. От і все!

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