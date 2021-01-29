К сожалению, реальность для многих мужчин такая: выпадение волос с возрастом. Но мало кто переживает за залысины в 14 лет. Так было в случае с нашим новым героем Беном. Ему сейчас 22 года. И он сравнительно недавно подстриг волосы, чтобы перестать скрывать залысины.

Источник: Men's Health

Бен рассказал свою историю в эпизоде ​​шоу Baldcafe, которое призывает мужчин брить свои головы.

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Парень поговорил с создателем Baldcafe Гарри Джеймсом по поводу его решения отпустить наконец свою пышную прическу.

"Я оказался в ситуации, когда я играл в футбол, и моя главная мысль – волосы, а не футбол. Я подумал: это не здорово", – признался Бен.



Бен признается, что его больше беспокоили волос ы , а не работа

Бен говорит, что он полагался на длинную челку, чтобы скрыть залысины. Проблему, которую он неуверенно решал с 14 лет.

Я приходил на работу каждый день на 30 минут раньше. И как только я начинал работать, я шел в туалет, быстро вынимал гребешок и проверял, чтобы мои волосы были идеальными,

– добавил он.

Бен решил только в этом месяце подстричься. Это было спонтанным решением после пробежки, когда он пытался не обращать внимание на свои волосы. Он быстро понял, что никто не смотрит и не смеется с его залысин, как он боялся.

Это придало ему уверенности, чтобы сделать решительный шаг.

"В своей голове я готов поставить суждения людей выше своего психического здоровья, и я не думаю, что это то, чем вы должны жить", – говорит Бен.

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Теперь, отмечает Бен, он меньше волнуется в своей повседневной жизни, и он даже любит свой новый внешний вид. Фактически, он впервые за долгие годы обнаружил, что смотрит на себя в зеркало без страха.

Поскольку я не говорил об этом, это нарастало настолько, что это было похоже на конец света, если я раскрою это. Потому что в моей голове это означало бы, что я – слабый. Но на самом деле... я проявил больше смелости, говоря об этом, потому что стараюсь быть положительным. С тех пор как я это сделал, это лучшее на свете,

– подчеркнул Бен.

На своем примере наш новый герой напомнил каждому, что важно – не бояться принимать себя: со всеми особенностями и недостатками. Более того: со временем ты обнаружишь, что только ты концентрировал свое внимание на том, что бесит в твоей внешности. Остальные этого просто могут не увидеть. Вот и все!