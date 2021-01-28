Часом кожен з нас лінується. І це цілком нормально. Але ми однозначно знаємо методи, які допоможуть з нею поборотися. Психологиня Наталія Борисова дала кілька порад, з допомогою яких можна приборкати лінь!

Джерело: Новий Канал

Експертка не лише розповіла, звідки береться лінь, а й дала кілька слушних порад, які допоможуть з нею поборотися.

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Звідки береться лінь?

Психологиня Наталія Борисова зауважила, що у психології під лінню розуміють різке зниження або ж повну відсутність мотивації. Є ще точніше визначення, яке ти однозначно неодноразово чув: "прокрастинація" – схильність до постійного відкладання справ, серед яких можуть бути й важливі.

Якщо говорити про причини прокрастинації, то їх досить багато. Хтось просто надто багато працював, через що дуже стомився. Іншому складно повернутися до робочого режиму після відпустки. Є й ті, чий організм пригнічує, наприклад, сезонний грип або застуда. А ще на нас може впливати дедлайн, відсутність віддачі від своїх старань, банальне похмілля тощо.



На появу втоми може впливати безліч факторів / Фото Unsplash

Що робити, якщо напала прокрастинація?

Експертка дала пораду, яка може бути для тебе справжнім парадоксом. На її думку, найкращий метод побороти прокрастинацію – піддатися їй. Хочеш позбутися апатії – іди й відпочинь. Не забувай, що накопичена втома (як фізична, так і психічна) можуть пригнічувати бажання щось робити. І тут тебе порятує лише відпочинок. Якщо не приділяти йому достатньо уваги, у тебе є всі шанси довести себе до депресії або нервового зриву. Воно тобі треба?

Перемкни "тумблер"

Психологиня пропонує змінити атмосферу, вибратися кудись у подорож, театр або кіно. Це може допомогти поборотися з лінню. Ти концентруєш свою увагу на чомусь іншому, тож маєш можливість перезавантажитися та розслабитися.

На її думку, після відпочинку потрібно спробувати зібратися з думками й проаналізувати, в яких ситуаціях у тебе виникає відсутність бажання щось робити, які чинники на це впливають. Можеш якось вплинути на ситуацію? Підозрюємо, що частково можеш.

Наталія Борисова пропонує визначити корінь зла та поставити перед собою просте, але надзвичайно важливе запитання: "Що я можу зробити?" і "Хто мені може у цьому допомогти?", а після цього: "Для кого це важливо зробити?".



Спробуй змінити атмосферу / Фото Unsplash

Установка родом з дитинства

Ти здивуєшся, але часто прокрастинація пов'язана з твоїми дитячими або юнацькими комплексами. Ти, мабуть, чув у свою сторону, що ти "ледар", "нічого не хочеш робити", "ні на що не здатний". Негативний посил, як правило, міцно в'їдається у нашій пам'яті та свідомості.

Як з цим боротися?

Експертка рекомендує змінити своє мислення. Варто викинути з голови слово "ледар", а також діставати себе у тих ситуаціях, коли ти чогось не зробив. Краще зосередься на епізодах з життя, коли ти з задоволенням щось робив, досягав бажаного результату й пишався собою. Це вже означає, що ти ніякий не ледар. Просто бувають життєві ситуації, коли зовсім не хочеться нічого робити.

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Наполеонівські плани

Тобі потрібно спробувати знайти мотивацію, поставити цілі та скласти план дій. Спробуй з планування наступного дня. Але психологиня рекомендує складати план так, щоб до нього потрапили лише ті дії, які ти дійсно можеш виконати.

Список бажано повісити на видному місці. Для посилення ефекту можеш залучити до процесу друзів або рідних. Вони контролюватимуть виконання плану. Також слід продумати як заохочення, так і "покарання". Ти повинен розуміти, що чекатиме на тебе, якщо ти виконаєш усі завдання зі списку або не зробиш цього.

Подаруй собі заряд енергії

Часто буває так, що на відсутність бажання щось робити впливає банальна втрата енергії. Тож потрібно негайно її поповнити, щоб не лише почуватися добре, а й бути готовим до нових звершень!



Пам'ятай про здорове та збалансоване харчування / Фото Unsplash

1. Харчування. Психологиня рекомендує переглянути свій раціон. Не виключено, що у ньому недостатньо мікроелементів, вітамінів та інших корисних речовин, які насичують організм необхідною енергією.

2. Фізичні навантаження. Вправи насичують твій організм дофамінами, ендорфінами й іншими речовинами, які дарують радість та підвищують мотивація. Але не варто надто виснажувати себе у тренажерному залі. Вправи повинні заряджати тебе бадьорістю, а не втомлювати.

3. Хобі. Спробуй приділити трохи часу заняттю, яке ти дуже любиш. Можливо, ти обожнюєш грати на гітарі або ж малювати. Зосередься на приємному для себе процесі та намагайся віддатися йому на повну. Це дозволить тобі зарядитися не лише позитивними емоціями, а й енергією.

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Прислухайся до порад психологині Наталії Борисової. З їхньою допомогою ти зможеш не лише побороти лінощі, а й досягнути бажаного результату у справі, якою займаєшся!