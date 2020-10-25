Парень три года носил одну и ту же футболку: как это изменило его жизнь
Мы не устаем напоминать тебе об ответственном формировании собственного гардероба. Поэтому не нужно покупать много одежды, чтобы потом носить только любимые вещи. Это доказал наш новый герой, Мэтт Д'Авелла. Он в течение трех лет носил одну и ту же футболку. И говорит, что это изменило его жизнь.
Блогер Мэтт Д'Авелла начал экспериментировать с упрощением жизни. Со временем он уменьшал количество одежды в своем гардеробе. Парень лишился всего, что не носил в течение года. Это стало причиной того, что в его гардеробе осталась пара проверенных футболок и пара джинсов. Как это изменило жизнь молодого человека, читай на Men 24.
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"Это была моя любимая одежда, это были вещи, которые я носил все время", – признался парень.
Затем он обнаружил, что в большинстве случаев, одеваясь утром, он выбирает одну и ту же футболку. Поэтому решил просто купить несколько ее версий, вложив деньги в 20 футболок одинакового дизайна. Он носил по одной из них ежедневно. Исключение делал только для свиданий, свадеб и других официальных мероприятий.
Всем безразличный твой гардероб
Первое, что он узнал, – никого не волнует то, что на тебе! Поэтому не нужно слишком зацикливаться на своем гардеробе.
"Большинство людей проводят так много времени, думая о себе, что у них нет времени думать о том, во что вы одеты, говорит он. – Возможно, никто не заметил, потому что я работаю из дома? Наверное. Но я снимаю много видео на YouTube и обнаружил, что никого не волнует, что я ношу. На самом деле потому что я ношу одну и ту же футболку каждый день. Люди ожидают этого."
У тебя больше свободного времени
Со временем он обнаружил, что ношение одной и той же вещи каждый день существенно высвобождает время утром. Оно и неудивительно, ведь не нужно долго решать, что же надеть. Отсутствие выбора сократило количество стресса. А еще Д'Авелла заметил, что у него больше умственной энергии, что позволило принимать правильные решения, касающиеся других аспектов его жизни.
"Вы принимаете одно решение, один раз и придерживаетесь этого выбора в долгосрочной перспективе. Когда вы делаете это с множеством вещей в своей жизни, это имеет положительный эффект", – говорит он.
Мы не убеждаем тебя носить одни и те же вещи каждый день. Но рекомендуем заглянуть в свой шкаф и навести там порядок. Вполне вероятно, что ты найдешь вещи, которые давно уже пора выбросить или отдать!
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