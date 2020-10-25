Мы не устаем напоминать тебе об ответственном формировании собственного гардероба. Поэтому не нужно покупать много одежды, чтобы потом носить только любимые вещи. Это доказал наш новый герой, Мэтт Д'Авелла. Он в течение трех лет носил одну и ту же футболку. И говорит, что это изменило его жизнь.

Блогер Мэтт Д'Авелла начал экспериментировать с упрощением жизни. Со временем он уменьшал количество одежды в своем гардеробе. Парень лишился всего, что не носил в течение года. Это стало причиной того, что в его гардеробе осталась пара проверенных футболок и пара джинсов. Как это изменило жизнь молодого человека, читай на Men 24 .

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"Это была моя любимая одежда, это были вещи, которые я носил все время" , – признался парень.

Затем он обнаружил, что в большинстве случаев, одеваясь утром, он выбирает одну и ту же футболку. Поэтому решил просто купить несколько ее версий, вложив деньги в 20 футболок одинакового дизайна. Он носил по одной из них ежедневно. Исключение делал только для свиданий, свадеб и других официальных мероприятий.

Всем безразличный твой гардероб

Первое, что он узнал, – никого не волнует то, что на тебе! Поэтому не нужно слишком зацикливаться на своем гардеробе.

"Большинство людей проводят так много времени, думая о себе, что у них нет времени думать о том, во что вы одеты, говорит он. – Возможно, никто не заметил, потому что я работаю из дома? Наверное. Но я снимаю много видео на YouTube и обнаружил, что никого не волнует, что я ношу. На самом деле потому что я ношу одну и ту же футболку каждый день. Люди ожидают этого."

У тебя больше свободного времени

Со временем он обнаружил, что ношение одной и той же вещи каждый день существенно высвобождает время утром. Оно и неудивительно, ведь не нужно долго решать, что же надеть. Отсутствие выбора сократило количество стресса. А еще Д'Авелла заметил, что у него больше умственной энергии, что позволило принимать правильные решения, касающиеся других аспектов его жизни.

"Вы принимаете одно решение, один раз и придерживаетесь этого выбора в долгосрочной перспективе. Когда вы делаете это с множеством вещей в своей жизни, это имеет положительный эффект" , – говорит он.

Мы не убеждаем тебя носить одни и те же вещи каждый день. Но рекомендуем заглянуть в свой шкаф и навести там порядок. Вполне вероятно, что ты найдешь вещи, которые давно уже пора выбросить или отдать!