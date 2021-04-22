Ты мог даже не подозревать, что с помощью походки можно многое рассказать о женщине. В частности, о том, получает ли она достаточно удовольствия от занятия сексом. К счастью, ученые исследовали это и уже имеют ответ, который существенно облегчит нам жизнь.

Ученые из Католического университета Лувена, что в Бельгии, пришли к весьма неожиданному выводу. По их мнению, достаточно взглянуть на походку женщины, чтобы узнать, довольна ли она своей сексуальной жизнью.

Примечательно Больше – не значит лучше: ученые рассказали, сколько нужно секса для счастья

Как проводилось наблюдение

Участницам эксперимента необходимо было заполнять анкеты. В них они отвечали на вопросы, связанные с сексом. После этого исследователи пересмотрели ролики, на которых эти женщины дефилировали. Итак, как ты уже понял, походка женщины была решающим фактором, который может свидетельствовать о ее удовольствие от секса, или его отсутствии.

Ученые заметили, что существует уже множество исследований, которые показывают связь между вагинальным оргазмом и улучшением психического здоровья. Но, как оказалось, есть также связь между мышцами и возбуждением. Поэтому походка женщины может значительно больше о ней рассказать, чем она сама думает.



С помощью походки можно выявить, достигала ли женщина оргазма / Фото Unsplash

Исследователи хотели распознать наличие оргазмов только с помощью походки женщин. И наблюдения им в этом помогло. Как выяснилось, оргазм сильно расслабляет определенные группы мышц. Соответственно, более широкие и увереннее шаги у женщин могут быть признаком того, что они достигали вагинального оргазма.

Более того: походка довольной в сексе женщины характеризуется также плавностью, определенной свободой, отсутствием вялости в мышцах, а также чувственностью.

Возьми на вооружение Что обязательно нужно сделать мужчине перед сексом утром: список дел