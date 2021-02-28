Для производителей кастомных мотоциклов, которые дарят новую жизнь старым мотоциклам, нет ничего лучше, чем поиск целых доноров с небольшим пробегом. Но найти двигатель с нулевым пробегом? Это настоящая находка, которой грех было не воспользоваться. Поэтому немецкие мастера взялись за эту Honda CB750.

Этот целенаправленный кафе-рейсер построили из двух компонентов: потрепанного Honda CB750 1992 и отдельного двигателя CB750, который никогда не запускался. Это работа Хольгера Бреера с HB-Custom, который собирает байки в своей мастерской в немецком приморском городе Хузум.

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Заказ поступил от клиента, у которого в гараже уже творение HB-Custom, и он захотел еще один мотоцикл. Поэтому он прислал донорский байк и дополнительный мотор Honda, за которым стоит интересная история. Двигатель от нового мотоцикла. Сам же байк сильно повредили при транспортировке из Японии в Европу.

Рама была готова для свалки металлолома, но двигатель не получил никаких повреждений. С тех пор он никогда не запускался... до недавнего времени,

– с огоньком в глазах заметил Хольгер.



Двигатель у байка новый с отсутствующим пробегом

Установка нового двигателя в шасси означала, что Хольгер смог сосредоточиться на другой части мотоцикла, но это также устранило соблазн раскрыть корпус. Вместо этого пригласили Инго Врубеля с Old School Superbikes. С его помощью удалось вытеснить как можно больше мощности с двигателя.

С комплектом карбюратора Mikuni RS на 34 миллиметра и двумя фильтрами K&N, а также разумной настройкой, CB750 теперь показывает 78 лошадиных сил. Мощная выхлопная система "четыре в одном" от Cobra, но Хольгер модифицировал среднюю часть, чтобы она была выше и плотнее.



После модификаций байк выдает 78 лошадиных сил

Перейдя к шасси, он заменил внутреннюю часть вилки на детали Wilbers и установил новую пару амортизаторов Öhlins сзади. Колеса и тормоза – стандартные, но они были модифицированы новым набором дисков Brembo.

Что касается кузова, Хольгер объединил топливный бак OEM от Honda с парой умных дополнений. Передний обтекатель фактически от BMW R nineT Racer, Хольгер также использовал его кронштейн, но подправил его, чтобы прикрепить к нему руль Honda. Светодиодная фара внутри обтекателя – блок JVB-Moto.

Владелец Honda хотел получить кафе-рейсер, но он также хотел, чтобы мог ездить вдвоем. Поэтому Хольгер построил двухместное сиденье с алюминиевым отбойником ручной работы, который легко снимается. Номерной знак расположен ниже, на кронштейне, установленном на поворотном рычаге, который также содержит пару комбинированных светодиодов задних фонарей и указателей поворота.



Клиент попросил установить сиденья, чтобы можно было ездить вдвоем

В подходе Хольгера к CB750 не сохранилась прямая линия "костей", но это сделано намеренно, и это также подчеркивает эстетику оригинального топливного бака. Итак, подрамник совершенно новый и намеренно изогнут.

"Для меня было важно сделать этот маленький шаг вперед. Потому что просто иметь прямой подрамник слишком скучно", – объясняет он свое решение.



Подрамник новый и подчеркивает эстетику оригинального топливного бака

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Большая часть кабины тоже новая, с набором деталей Motogadget, включая цифровой спидометр, ручки, переключатели и указатели поворота на концах руля. Зажимы от Gilles Tooling, дроссельная заслонка – часть Domino, а внизу есть ножные регуляторы LSL.

Хольгер также установил гидравлический тормоз и органы управления сцепления от Magura, а также превратил гидравлическое сцепление Magura Hymec.



Большая часть кабины новая и включает цифровой спидометр

Составление HB-Custom известны тем, что они классные и со вкусом оценены. И ливрея этого CB750 прекрасно подчеркивает это, перекликаясь с серой краской из каталога Mercedes AMG. Брендинг тоже изящный, с комплектом "крыльев" Honda на баке и фирменным логотипом компании на хвосте. И если ты внимательно присмотришься, то ты заметишь, что золотые элементы управления спереди соответствуют резервуарам амортизаторов сзади.

Из-за глобальной пандемии клиенту Хольгера пришлось целиком и полностью довериться ему. Наведываться в мастерскую во время построения байка было невозможно. Фактически, он не мог забрать свой мотоцикл, когда его собрали. Его привезли с помощью профессиональной службы доставки байков.



Клиент не видел свой байк, а также не мог самостоятельно его забрать

Теперь он наконец сможет проехаться на байке, который, по сути, много времени простаивал в гараже.

Все фото Emayat Wahab