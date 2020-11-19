Іноді спілкування у соцмережах може ввести тебе у ступор. Особливо, якщо говориш з айтішниками та підлітками. Розповідаємо, хто такі оффники та кежуали. Також читай на Men 24, звідки у мережі з'явився мем про забив.

Дати собі раду з сучасними термінами, які з блискавичною швидкістю ширяться мережею, – те ще мистецтво. Men 24 спробував розібратися, хто такі оффники та кежуали, а також розповість тобі, звідки взявся популярний мем про забив!

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Походження термінів оффники та кежуали

Якщо ти думав, що мова піде про офісний планктон, то дуже і дуже помиляєшся. Ці терміни стосуються футбольних хуліганів. Якщо бути точнішими, їхнього стилю, який активно висміюється на теренах мережі.

Хто такі оффники?

Популярний у мережі термін "оффники" походить від не менш поширеного скорочення "околофутболу". Останнє означає все, що відбувається з фанатами футболу поза матчами. Мовиться про бійки, спілкування та інше. Саме слово стало популярним і широковживаним опісля виходу однойменного фільму "Околофутбол".

Якщо коротко пройтися по культурі футбольних хуліганів, то їхній стиль висміюють надзвичайно давно. Оффників легко вичислити з-поміж натовпу по спеціальному одягу. Тут мова йде про куртки з особливими нашивками (їх ще називають патчами) Stone Island (у народі – стоніки), Napapijri (напилення) тощо.



Куртки з нашивками Stone Island властиві стилю футбольних фанатів / Фото pinterest

Хто такі кежуали?

Так називають палких прихильників вуличного стилю. Нагадаємо, що стиль casual передбачає простий, а також комфортний одяг, який можна носити на повсякдень. А "кежуали" у молодіжному сленгу – люди, які віддають перевагу сучасній моді вулиць – спортивному одягу, паркам, кепкам, кросівкам та іншому.

Цікавий факт: у Лондоні футбольні фанати раніше носили тренчі від Burberry, щоб поліція не могла їх вичислити з-поміж інших фанатів.



Раніше футбольні фанати носили тренчі Burberry, щоб їх не впізнали / Кадр з фільму

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Що таке забив?

Слово "забив" походить – і тут немає чому дивуватися – від дієслова "забивати". Але, щоправда, має непряме значення. Мовиться не про "завдавання удару".

У молодіжному сленгу "забивати" означає "призначати". Прості приклади: забити зустріч або забити стрілку.

Тож не складно зрозуміти, що "забив" – це зустріч. Натомість у культурі футбольних фанатів забивом називають договірну масову бійку. Тож можна почути з вуст фанів вираз типу "призначити забив", "влаштувати забив".

Зауважимо, що мем "на забив" не має єдиного формату. Саме ж слово "забив" можна почути у різноманітних фразах і поєднаннях з різними картинками. Найчастіше на них можна побачити масові бійки або людей, котрі носять кумедний і незвичний одяг. Це своєрідне висміювання культури оффників, а також тих, хто намагається усіляко їх копіювати.

Дивіться смішні меми про забив, які активно поширюють у соцмережах:

Що таке молодіжний сленг? Це умовний соціальний діалект підлітків та юнаків 12 – 22 років. Найчастіше новітні слова популярні серед школярів та студентів. Характерна особливість молодіжного сленгу й головна відмінність від інших видів сленгу – швидка мінливість, яку пояснюють зміною поколінь.

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