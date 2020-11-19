Иногда общение в соцсетях может ввести тебя в ступор. Особенно, если говоришь с айтишниками или подростками. Рассказываем, кто такие оффники и кэжуалы. Также читай на Men 24, откуда в сети появился мем об забив.

Справиться с современными терминами, которые с молниеносной скоростью распространяются сетью – то еще искусство. Men 24 попытался разобраться, кто такие оффники и кэжуал ы , а также расскажет тебе, откуда взялся популярный мем о забив!

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Происхождение терминов оффники и кэжуал ы

Если ты думал, что речь пойдет об офисном планктоне, то очень и очень ошибаешься. Эти термины касаются футбольных хулиганов . Если быть более точными, их стилю, который активно высмеивается на территории сети.

Кто такие оффники?

Популярный в сети термин "оффники" происходит от не менее распространенного сокращение "околофутбол" . Последнее означает все, что происходит с фанатами футбола вне матчами. Говорится о драках, общении и другом. Само слово стало популярным и широкоупотребляемым после выхода одноименного фильма "Околофутбол".

Если коротко пройтись по культуре футбольных хулиганов, то их стиль высмеивают чрезвычайно давно. Оффников легко вычислить среди толпы по специальной одежде . Здесь речь идет о куртках с особыми нашивками (их еще называют патчами) Stone Island (в народе – стоники), Napapijri (напыление) и другое.



Куртки с нашивками Stone Island присущие стилю футбольных фанатов / Фото pinterest

Кто такие кэжуал ы ?

Так называют горячих поклонников уличного стиля. Напомним, что стиль casual предусматривает простую, а также комфортную одежду, которую можно носить на повседневно. А "кэжуал ы " в молодежном сленге – люди, которые отдают предпочтение современной моде улиц – спортивной одежде, паркам, кепки, кроссовкам и другому.

Интересный факт: в Лондоне футбольные фанаты раньше носили тренчи от Burberry , чтобы полиция не могла их вычислить среди других фанатов.



Ранее футбольные фанаты носили тренчи Burberry, чтобы их не узнали / Кадр из фильма

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Что такое забив?

Слово "забив" происходит – и тут нечему удивляться – от глагола "забивать". Но, правда, имеет косвенное значение. Говорится не о "нанесения удара".

В молодежном сленге "забивать" означает "назначать" . Простые примеры: забить встречу или забить стрелку.

Поэтому не сложно понять, что "забив" – это встреча. Зато в культуре футбольных фанатов забивом называют договорную массовую драку. Поэтому можно услышать из уст фанов выражение типа "назначить забив", "устроить забив".

Заметим, что мем "на забив" не имеет единого формата. Само же слово "забив" можно услышать в различных фразах и сочетаниях с различными картинками. Чаще всего на них можно увидеть массовые драки или людей, которые носят смешную и необычную одежду. Это своеобразное высмеивание культуры оффникив, а также тех, кто пытается всячески их копировать.

Смотрите смешные мемы о забив, которые активно распространяют в соцсетях:

Что такое молодежный сленг? Это условный социальный диалект подростков и юношей 12 – 22 лет. Чаще всего новые слова популярны среди школьников и студентов. Характерная особенность молодежного сленга и главное отличие от других видов сленге – быстрая изменчивость, которую объясняют сменой поколений.