Какая разница между настоянной и ароматизированной водкой? Что значит infused и flavored? В конце концов, какую из них выбрать и нужно ли вообще выбирать? Men 24 вместе с Nemiroff сегодня отвечают именно на эти вопросы.

Men 24 продолжает раскрывать тему вкуса водки. Мы уже показали на примере Nemiroff, что даже традиционная водка может и должна иметь вкус и разобрались в спиртовых ингредиентах, формирующие основу вкуса. Теперь поговорим подробнее о, собственно, разнице во вкусовых водках и других ингредиентах.

Стоит себе напомнить Должна ли водка иметь вкус: разбираемся на примере известного украинского бренда

Классификация водки

Водка имеет три класса, учитывая компоненты, из которых она изготовлена. Коротко пройдемся по каждому из них, чтобы показать вам существенное отличие.

Водка – содержит в составе, кроме спирта и воды, только сахар;

Водка особая – отличается тем, что в рецептуре появляются мед и ароматические спирты (липы или березы, например);

Водка вкусовая (flavored / infused) – эта водка может содержать сахар, мед, а также кроме ароматизированных спиртов, еще и настоянные на натуральных ингредиентах спирты.



Водка делится на три класса / Коллаж Nemiroff

Что такое flavored и infused и какая между ними разница

Flavored – с английского "ароматный", "ароматизированный", в некоторых случаях можно перевести как "приправленный" или "пикантный". А infused – это "настоянный", "заряженный", также переводится как "напоенный", "дополнен". Значения слов, как видим, уже указывают на определенные различия между напитками этих групп в общем, и водками, конечно, в частности.

Хотя обе группы водок принадлежат к вкусовым, приятно поражают человеческие органы чувств, однако у них разный баланс аромата и вкуса, а также различная технология создания.

В водках flavored – акцентированный именно аромат, а в infused – вкус.

Интересный факт: считается, что первая вкусовая водка появилась в 1986 году в Швеции, и имела она запах перца. Новация стала успешной, после чего немало мировых производителей создали свои длинные линейки водок flavored.

Однако заметим, что упоминания о медовой водке с перцем из Немирова датируются еще 18 веком. Поэтому еще возникает вопрос, кто же был первопроходцем.



Медовая с перцем – одна из самых популярных вкусовых водок / Фото Nemiroff

О технологии

Коротко пройдемся по процессу создания, чтобы показать отличие приготовления такого алкоголя.

Процесс создания ароматизированной водки в чем-то напоминает парфюмерное дело. Для ее создания используются медные перегонные кубы – аламбик, а мастер-дистиллятор может выбирать различные части аромата, чтобы достичь желаемого результата. Для тонкого аромата используют главную фракцию дистилляции. Если же хотят получить смелый и глубокий аромат – берут сердцевину. Хвостовую фракцию используют, если необходимо добавить лишь нотку в аромат. Однако, flavored напитки не имеют цвета, интенсивные именно по аромату, но не по вкусу.

Для создания infused, настоянных напитков используют травы, сухофрукты и специи. Их заливают 50-процентной водно-спиртовой смесью и выдерживают до готовности. После этого прогоняют, фильтруют и смешивают с водкой. Такая настойка имеет цвет, насыщенный вкус и аромат основного продукта.



Морс из клюквы настаивают на спирту для приготовления Nemiroff The Inked Collection Wild Cranberry / Фото Nemiroff

Ароматизированная водка (flavored): что следует знать

Здесь надо обратить внимание на важный нюанс: большинство мировых производителей flavored водок используют искусственные примеси – ароматизаторы.

Много лет назад начали считать, что водка скучная, потому что не имеет вкуса. Что же, индустрия услышала потребителя и ответила множеством ароматизированных водок. Началось все с простых и несколько очевидных ароматов, таких как цитрусовые, ваниль или малина. Однако довольно быстро ситуация вышла из-под контроля – бренды, казалось, начали крутить колесо рулетки потенциальных вкусов. Результат – целый набор совершенно безумных вкусов, о которых большинство из нас не только никогда не знали, что существуют, но вероятно даже никогда не считали возможными.

Здесь собрали примеры самых странных ароматизированных водок на рынке , среди которых – бекон, табак, пончик в глазури, рассол, помидор, капкейк, соленая карамель, свежо срезана трава, кола, васаби, жевательная резинка или даже копченый лосось. Вкусы были очень разные, однако их все объединяло – искусственные ароматизаторы. Поэтому, пробовать новую ароматизированную водку всегда было рискованно.

Поэтому, репутацию водки снова было испорчено, сначала отсутствием вкусов, потом – не удачными искусственными вкусами. Существовало даже мнение, что вкусовая водка – это всегда только спирт и порошок.

Однако, бывают исключения. В некоторых брендах существует экспертиза и налажено производство flavored водок на натуральных ингредиентах уже несколько веков. Принимая во внимание глобальный тренд на натуральность, на это стоит обратить особое внимание. Часто, эта экспертиза используется не только для создания вкусовых водок, но и для водок особых. Возьмем, к примеру, несколько популярных продуктов Nemiroff, в состав которых входят ароматные спирты на натуральных травах и специях. Специалисты создают их, компонуя ароматы различной интенсивности и отбирая дистилляты в правильной пропорции:

Чтобы получить тонкий аромат цветков липы, как в "Nemiroff De Luxe", технолог отбирает из порции дистиллята спиртового настоя цветков липы часть, близкую к главной фракции.

Чтобы достичь густого терпкий аромат "Украинской березовой особой" нужно сердце отгона спиртового настоя березовых почек.

А вот пикантный привкус тмина формирует ароматный спирт, отобранный ближе к хвостовой фракции спиртового настоя семян тмина.

Такие водки, к слову, в основном прозрачные.

Что надо знать о настоянной (infused) водке

Составляющие водки infused – то есть, настоянных – это разнообразные травы, фрукты, пряности и т.д . Для получения настоек ингредиенты заливают водно-спиртовой смесью в специальных емкостях и выдерживают до получения насыщенной – infused – вытяжки.

Состав таких водок достаточно богатый – например, вкусовые варианты Nemiroff создают из нескольких десятков трав, меда, перца чили, свежих фруктов и ягод. К тому же большинство ингредиентов (кроме, например, индийского перца чили) выращенные и собранные в Украине, часто – вручную, для лучшего контроля качества.

Такие водки, обрати внимание, уже имеют яркий насыщенный цвет, вместе с, конечно, смелым ярким вкусом.

Вкусовую водку рекомендуют употреблять в коктейлях, поскольку в обычном виде она достаточно концентрированная. Отличный и проверенный вариант – разбавить с тоником в пропорции 1: 2.



В основе вкуса Nemiroff The Inked Collection Burning Pear – натуральная грушевая настойка / Фото Nemiroff

Так что же выбрать – flavored или infused

А ответ на этот вопрос крайне прост: что больше по вкусу, то и выбирай. Помни только, что:

Напитки flavored – имеют акцент на аромате и часто с искусственными добавками (читай внимательно состав!),

infused – насыщеннее вкусом, настоянные на натуральных ингредиентах и ​​рекомендованы к употреблению в коктейлях.



Выбирайте тот вариант, который придется по вкусу именно вам / Фото Nemiroff