Как показывает практика, море заставляет людей раздеваться. И если мы извлекаем из шкафа свои любимые плавки, то красавицы одеваются в крутые купальники. Но звезды всегда действуют на опережение. Вот как, например, Ирина Сопонару. Если накануне она снялась в купальнике, то в этот раз решила сделать фото топлес.

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"Океан внутри", – написала она под постом, прикрывая свою голую грудь.

Подписчикам Ирины Сопонару безумно понравилось новое фото красавицы. Неудивительно, что они не только поставили множество лайков, но и буквально засыпали красавицу комментариями:

  • "Какая красивая";
  • "Красота, которую нельзя описать словами";
  • "Вот просто супер";
  • "Сексуальная богиня";
  • "Волшебное тело";
  • "Горячая штучка";
  • "Какое искушение";
  • "Побольше бы таких фотографий";
  • "Смело";
  • "Нет слов".

Мы тоже не ожидали увидеть такое фото в своей ленте в инстаграме. Поэтому свой лайк мы уже поставили. Теперь твоя очередь поставить царский лайк Ирине Сопонару, а также подписаться на красавицу. Ты же не хочешь пропустить порцию горяченького от актрисы.

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