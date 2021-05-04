Как показывает практика, море заставляет людей раздеваться. И если мы извлекаем из шкафа свои любимые плавки, то красавицы одеваются в крутые купальники. Но звезды всегда действуют на опережение. Вот как, например, Ирина Сопонару. Если накануне она снялась в купальнике, то в этот раз решила сделать фото топлес.
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"Океан внутри", – написала она под постом, прикрывая свою голую грудь.
Подписчикам Ирины Сопонару безумно понравилось новое фото красавицы. Неудивительно, что они не только поставили множество лайков, но и буквально засыпали красавицу комментариями:
- "Какая красивая";
- "Красота, которую нельзя описать словами";
- "Вот просто супер";
- "Сексуальная богиня";
- "Волшебное тело";
- "Горячая штучка";
- "Какое искушение";
- "Побольше бы таких фотографий";
- "Смело";
- "Нет слов".
Мы тоже не ожидали увидеть такое фото в своей ленте в инстаграме. Поэтому свой лайк мы уже поставили. Теперь твоя очередь поставить царский лайк Ирине Сопонару, а также подписаться на красавицу. Ты же не хочешь пропустить порцию горяченького от актрисы.
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