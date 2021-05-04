Как показывает практика, море заставляет людей раздеваться. И если мы извлекаем из шкафа свои любимые плавки, то красавицы одеваются в крутые купальники. Но звезды всегда действуют на опережение. Вот как, например, Ирина Сопонару. Если накануне она снялась в купальнике, то в этот раз решила сделать фото топлес.

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"Океан внутри", – написала она под постом, прикрывая свою голую грудь.

Подписчикам Ирины Сопонару безумно понравилось новое фото красавицы. Неудивительно, что они не только поставили множество лайков, но и буквально засыпали красавицу комментариями:

"Какая красивая";

"Красота, которую нельзя описать словами";

"Вот просто супер";

"Сексуальная богиня";

"Волшебное тело";

"Горячая штучка";

"Какое искушение";

"Побольше бы таких фотографий";

"Смело";

"Нет слов".

Мы тоже не ожидали увидеть такое фото в своей ленте в инстаграме. Поэтому свой лайк мы уже поставили. Теперь твоя очередь поставить царский лайк Ирине Сопонару, а также подписаться на красавицу. Ты же не хочешь пропустить порцию горяченького от актрисы.