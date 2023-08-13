До прикладу, цього разу ми пропонуємо звернути увагу на іспанські присідання. Про них нам розповів тренер Ярослав. За його словами, цю вправу часто використовують як ефективну реабілітаційну вправу для тих, у кого є травми коліна.
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Чому корисні іспанські присідання
Почнімо з того, що їх варто виконувати всім тим, хто добряче напружує свої коліна під час занять або спорту. Мовиться про гравців у баскетбол, волейбол, футбол тощо. Вони найчастіше стикаються з проблемами, пов'язаними з хворими колінами. Тож, ці вправи допоможуть захистити від травм.
За словами тренера, вправа буде корисною також для атлетів, котрі прагнуть ізолювати квадрицепс, а також покращити гіпертрофію – нарощування м'язів.
Такі вправи, як іспанське присідання, пропонують чудову середину між силовими тренуваннями та реабілітацією. Допомагають зменшити вплив на коліна, а також гарантують, що спортсмен усе ще зможе тренувати свої квадрицепси,
– пояснює тренер.
Техніка іспанських присідань
- Тобі необхідно одягнути на ноги гнучку стрічку та відійти, щоб був натяг;
- Після цього слід зробити присідання, наче ти спираєшся на стіну;
- За відчуттями має бути так, наче ти сідаєш на стілець позаду тебе.
Як правильно виконувати вправу: дивися відео
Тренер каже, що робить по 3 – 4 підходи по 10 – 12 повторень. Виконує іспанські присідання він з відпочинком у 90 – 120 хвилин після основної вправи. Або ж робить їх основою для профілактики колінного суглоба.
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