К примеру, на этот раз мы предлагаем обратить внимание на испанские приседания. О них нам рассказал тренер Ярослав. По его словам, это упражнение часто используют как эффективное реабилитационное упражнение для тех, у кого есть травмы колена.

Стоит внимания Идеальный компаньон для ужина: рецепт приготовления коктейля Pear Aperetive

Почему полезны испанские приседания

Начнем с того, что их стоит выполнять всем тем, кто изрядно напрягает свои колени во время занятий или спорта. Речь идет об игроках в баскетбол, волейбол, футбол и т.д. Они чаще всего сталкиваются с проблемами, связанными с больными коленями. Эти упражнения помогут защитить от травм.

Что нужно для упражнения: силовая стойка и гибкая лента. Необходимо себя надежно зафиксировать лентой или лямкой.

По словам тренера, упражнение будет полезно также для атлетов, стремящихся изолировать квадрицепс, а также улучшить гипертрофию – наращивание мышц.

Такие упражнения, как испанское приседание, предлагают отличную середину между силовыми тренировками и реабилитацией. Помогают снизить влияние на колени, а также гарантируют, что спортсмен все еще сможет тренировать свои квадрицепсы,

– объясняет тренер.

Техника испанских приседаний

Тебе необходимо надеть на ноги гибкую ленту и отойти, чтобы было натягивание; После этого следует сделать приседания, словно ты опираешься на стену; За ощущениями должно быть так, будто ты садишься на стул позади тебя.

Как правильно выполнять упражнение: смотри видео

Тренер говорит, что делает по 3 – 4 подхода по 10 – 12 повторений. Выполняет испанские приседания он с отдыхом в 90 – 120 минут после основного упражнения. Или делает их основой для профилактики коленного сустава.

Читай также Добавь к своей жизни эту веселую активность, чтобы прокачать тело и разум

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может являться основой для установления диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужна установка диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.