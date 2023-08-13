К примеру, на этот раз мы предлагаем обратить внимание на испанские приседания. О них нам рассказал тренер Ярослав. По его словам, это упражнение часто используют как эффективное реабилитационное упражнение для тех, у кого есть травмы колена.
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Почему полезны испанские приседания
Начнем с того, что их стоит выполнять всем тем, кто изрядно напрягает свои колени во время занятий или спорта. Речь идет об игроках в баскетбол, волейбол, футбол и т.д. Они чаще всего сталкиваются с проблемами, связанными с больными коленями. Эти упражнения помогут защитить от травм.
По словам тренера, упражнение будет полезно также для атлетов, стремящихся изолировать квадрицепс, а также улучшить гипертрофию – наращивание мышц.
Такие упражнения, как испанское приседание, предлагают отличную середину между силовыми тренировками и реабилитацией. Помогают снизить влияние на колени, а также гарантируют, что спортсмен все еще сможет тренировать свои квадрицепсы,
– объясняет тренер.
Техника испанских приседаний
- Тебе необходимо надеть на ноги гибкую ленту и отойти, чтобы было натягивание;
- После этого следует сделать приседания, словно ты опираешься на стену;
- За ощущениями должно быть так, будто ты садишься на стул позади тебя.
Как правильно выполнять упражнение: смотри видео
Тренер говорит, что делает по 3 – 4 подхода по 10 – 12 повторений. Выполняет испанские приседания он с отдыхом в 90 – 120 минут после основного упражнения. Или делает их основой для профилактики коленного сустава.
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