Ізабель Гулар, одна з "ангелів" Victoria's Secret, виклала в мережі серію гарячих фото, на яких вона позує у відвертому купальнику. Дивися спекотні світлини 35-річної супермоделі на Men 24. Вона однозначно варта твоєї уваги!

Серію гарячих фото 35-річна Ізабель Гулар виклала на своїй сторінці в інстаграмі. "Ангел" Victoria's Secret подарувала усім трішки літа в ці холодні осінні дні. Насолоджуйся спекотними кадрами супермоделі на Men 24!

Тобі сподобається Instagram тижня: гарячі фото Тані Брик – учасниці "Супер Топ-модель по-українськи"

Не дивно, що ці фото настільки сподобалися її прихильникам, що вони вирішили буквально засипати її компліментами:

"Красива";

"Ах, яка богиня";

"Ангел";

"Тіло – вогонь";

"У мене навіть слів нема, щоб виразити";

"Ти – найкраща";

"Володарка світу";

"Кожне фото – ляпас".

Лови ще фото красуні:

А ще дивися гаряче відео з моделлю:

Ізабель викликає захват, а також однозначно заслуговує на твій лайк і коментар під її постом!

Дивися також Сильна та сексуальна: гарячі фото української зірки UFC Марини Мороз