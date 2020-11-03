Бразильська супермодель Ізабель Гулар знялася у відвертому купальнику: гарячі фото 18+
Ізабель Гулар, одна з "ангелів" Victoria's Secret, виклала в мережі серію гарячих фото, на яких вона позує у відвертому купальнику. Дивися спекотні світлини 35-річної супермоделі на Men 24. Вона однозначно варта твоєї уваги!
Серію гарячих фото 35-річна Ізабель Гулар виклала на своїй сторінці в інстаграмі. "Ангел" Victoria's Secret подарувала усім трішки літа в ці холодні осінні дні. Насолоджуйся спекотними кадрами супермоделі на Men 24!
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Не дивно, що ці фото настільки сподобалися її прихильникам, що вони вирішили буквально засипати її компліментами:
- "Красива";
- "Ах, яка богиня";
- "Ангел";
- "Тіло – вогонь";
- "У мене навіть слів нема, щоб виразити";
- "Ти – найкраща";
- "Володарка світу";
- "Кожне фото – ляпас".
Лови ще фото красуні:
А ще дивися гаряче відео з моделлю:
Ізабель викликає захват, а також однозначно заслуговує на твій лайк і коментар під її постом!
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