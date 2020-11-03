Бразильская супермодель Изабель Гулар снялась в откровенном купальнике: горячие фото 18+
Изабель Гулар, одна из "ангелов" Victoria's Secret, выложила в сеть серию горячих фото, на которых она позирует в откровенном купальнике. Смотри жаркие фотографии 35-летней супермодели на Men 24. Она однозначно стоит твоего внимания!
Серию горячих фото 35-летняя Изабель Гулар выложила на своей странице в инстаграме. "Ангел" Victoria's Secret подарила всем немного лета в эти холодные осенние дни. Наслаждайся жаркими кадрами супермодели на Men 24!
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Неудивительно, что эти фото настолько понравились ее поклонникам, что они решили буквально засыпать ее комплиментами:
- "Красивая";
- "Ах, какая богиня";
- "Ангел";
- "Тело – огонь";
- "У меня даже слов нет, чтобы выразить";
- "Ты самая лучшая";
- "Обладательница мира";
- "Каждое фото – пощечина".
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А еще смотри горячее видео с моделью:
Изабель вызывает восторг, а также однозначно заслуживает твой лайк и комментарий под ее постом!
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