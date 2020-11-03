Изабель Гулар, одна из "ангелов" Victoria's Secret, выложила в сеть серию горячих фото, на которых она позирует в откровенном купальнике. Смотри жаркие фотографии 35-летней супермодели на Men 24. Она однозначно стоит твоего внимания!

Серию горячих фото 35-летняя Изабель Гулар выложила на своей странице в инстаграме. "Ангел" Victoria's Secret подарила всем немного лета в эти холодные осенние дни. Наслаждайся жаркими кадрами супермодели на Men 24 !

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Неудивительно, что эти фото настолько понравились ее поклонникам, что они решили буквально засыпать ее комплиментами:

"Красивая";

"Ах, какая богиня";

"Ангел";

"Тело – огонь";

"У меня даже слов нет, чтобы выразить";

"Ты самая лучшая";

"Обладательница мира";

"Каждое фото – пощечина".

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А еще смотри горячее видео с моделью:

Изабель вызывает восторг, а также однозначно заслуживает твой лайк и комментарий под ее постом!