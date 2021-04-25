Сексуальна мексиканська модель знялася для глянцю у відвертих образах: гарячі фото
Кара Дель Торо продовжує тішити нас своєю красою. На днях мексиканська модель виклала в мережу серію фото, знятих для Harper's Bazaar. На них вона позує в стильних і сексуальних образах, які виграшно підкреслюють її форми. Насолоджуйся порцією краси від Кари Дель Торо на Men 24!
Джерело:інстаграм Кари Дель Торо
Побачити Кару Дель Торо на обкладинці глянцю можна буде у "металевому" комплекті спідньої білизни. Топ, до слова, нагадує такий, в якому свого часу виступала сама Мадонна. Тож не дивно, що підписникам красуні шалено сподобалися нові фото.
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"Надзвичайно щаслива, нарешті, поділитися з вами обкладинкою й історією Harper's Bazaar. Дивлячись на фотографії, я майже забуваю, наскільки морозним був день", – написала вона під постом.
Підписникам Кари Дель Торо теж шалено сподобалися світлини для глянцю. Тож вони не лише поставили безліч лайків під постом мексиканської моделі, а й буквально засипали її коментарями:
- "Вау, бездоганність";
- "ПО-ЖЕ-ЖА";
- "Вона – справжня модель";
- "Настільки неймовірна";
- "Вітаю, красуне";
- "Ти приголомшлива та надзвичайно приваблива";
- "Надзвичайно гаряча та захоплююча".
Гайда без жодних сумнівів підписуватися на Кару Дель Торо. На її сторінці в інстаграмі регулярно з'являються ще спекотніші фото. Тож не проґав порцію гаряченького від мексиканської моделі!
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