Кара Дель Торо продовжує тішити нас своєю красою. На днях мексиканська модель виклала в мережу серію фото, знятих для Harper's Bazaar. На них вона позує в стильних і сексуальних образах, які виграшно підкреслюють її форми. Насолоджуйся порцією краси від Кари Дель Торо на Men 24!

Побачити Кару Дель Торо на обкладинці глянцю можна буде у "металевому" комплекті спідньої білизни. Топ, до слова, нагадує такий, в якому свого часу виступала сама Мадонна. Тож не дивно, що підписникам красуні шалено сподобалися нові фото.

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"Надзвичайно щаслива, нарешті, поділитися з вами обкладинкою й історією Harper's Bazaar. Дивлячись на фотографії, я майже забуваю, наскільки морозним був день", – написала вона під постом.

Підписникам Кари Дель Торо теж шалено сподобалися світлини для глянцю. Тож вони не лише поставили безліч лайків під постом мексиканської моделі, а й буквально засипали її коментарями:

"Вау, бездоганність";

"ПО-ЖЕ-ЖА";

"Вона – справжня модель";

"Настільки неймовірна";

"Вітаю, красуне";

"Ти приголомшлива та надзвичайно приваблива";

"Надзвичайно гаряча та захоплююча".

Гайда без жодних сумнівів підписуватися на Кару Дель Торо. На її сторінці в інстаграмі регулярно з'являються ще спекотніші фото. Тож не проґав порцію гаряченького від мексиканської моделі!

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